Стадион: Пьер Моруа Зрители: 28772
0:1
16' ГолВада Валентин
36' Желтая карточкаПальмьери Жульян
40' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
42' Желтая карточкаВада Валентин
1:1
66' ПенальтиДе Превиль Николя
66' Желтая карточкаXeka
2:1
67' ГолЭдер Лопеш
2:2
78' ГолУна Адам
80' Вторая желтая карточкаПальмьери Жульян
2:3
82' ГолУна Адам
89' Желтая карточкаКоршья Себастьен
90' Желтая карточкаМавуба Рио
90' Красная карточкаМавуба Рио
90' Желтая карточкаГаич Милан II
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
94'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.
93'
Гаич Милан II получает желтую карточку.
93'
Гаич Милан II атакует сзади соперника. Эдер Лопеш пострадал.
92'
Мавуба Рио получает красную карточку за не спортивное поведение
92'
Мавуба Рио получает желтую карточку за споры
92'
Лаборд Гаэтан сотрясает перекладину
91'
Камано Франсуа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Коршья Себастьен получает желтую карточку.
89'
Коршья Себастьен нарушил правила.
89'
Паллуа Николя из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
88'
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Контенто Диего и мяч снова в игре
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Гаич Милан II нарушает правила. Рони Лопеш пострадал
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 28772 болельщиков
82'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уна Адам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
81'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Мавуба Рио
80'
УДАЛЕНИЕ! Пальмьери Жульян за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
78'
Менез Жереми сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Уна Адам эффектным ударом переправил мяч в ворота.
78'
Менез Жереми из команды Бордо делает навес
78'
Менез Жереми из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
78'
Камано Франсуа имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Эньема Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Уна Адам на финте ушёл от оппонента.
76'
76'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Йованович Вукашин уходит с поля и его заменяет Менез Жереми
75'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Уна Адам
75'
Камано Франсуа наказан за толчок Бериа Френк
74'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
72'
Де Превиль Николя нарушает правила. Плашил Ярослав пострадал
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Йованович Вукашин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Амаду Ибрагим нарушил правила.
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эдер Лопеш!
67'
Эдер Лопеш на финте ушёл от оппонента.
66'
Xeka получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
66'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Йованович Вукашин сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Де Превиль Николя заработал пенальти для своей команды
64'
Камано Франсуа наказан за толчок Бериа Френк
64'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
63'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
62'
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
61'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
60'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Рони Лопеш
60'
Малком Филипе нарушает правила. Xeka пострадал
59'
Гаич Милан II из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
57'
56'
Xeka из команды Лилль. Это Малком Филипе заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Де Превиль Николя из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Коршья Себастьен из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
51'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
51'
51'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
50'
50'
Вада Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Вада Валентин из команды Бордо играет в стеночку. Камано Франсуа был стеночкой.
49'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
46'
46'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Эдер Лопеш
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Вада Валентин получает желтую карточку.
42'
Вада Валентин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Пальмьери Жульян.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
41'
41'
Xeka бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Амаду Ибрагим получает желтую карточку.
40'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Санхаре Юнусс
39'
39'
38'
36'
Пальмьери Жульян получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
35'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Бензия Яссин нарушает правила. Камано Франсуа пострадал
34'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает навес
33'
Контенто Диего наказан за толчок Ботеак Эрик
32'
32'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
31'
Малком Филипе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
31'
Малком Филипе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Алонсо Хуниор из команды Лилль остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
27'
27'
27'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
26'
После дальнего удара, который нанес Малком Филипе мяч отбит вратарем
24'
24'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
23'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Паллуа Николя атакует сзади соперника. Де Превиль Николя пострадал.
16'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает пас партнеру.
16'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Бензия Яссин наказан за толчок Контенто Диего
12'
12'
12'
Эль-Гази Анвар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
11'
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Тулалан Жереми атакует сзади соперника. Xeka пострадал.
9'
Тулалан Жереми наказан за толчок Бензия Яссин
9'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
9'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Де Превиль Николя наказан за толчок Тулалан Жереми
7'
7'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой справа.
6'
Контенто Диего выбил мяч на угловой.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
6'
Камано Франсуа наказан за толчок Коршья Себастьен
5'
5'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
4'
3'
2'
2'
1'
Тулалан Жереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
1'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:3 Бордо
Лилль
34.2% (69)
Ничья:
48% (97)
Бордо
17.8% (36)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
42.1% (85)
1:0 Лилль:
14.9% (30)
2:1 Лилль:
12.9% (26)
1:2 Бордо:
9.4% (19)
0:1 Бордо:
6.4% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация