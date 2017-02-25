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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 28772
Лилль
2:3
Конец матча
Бордо
0'
0:1
16' Гол
Вада Валентин
36' Желтая карточка
Пальмьери Жульян
40' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
42' Желтая карточка
Вада Валентин
1:1
66' Пенальти
Де Превиль Николя
66' Желтая карточка
Xeka
2:1
67' Гол
Эдер Лопеш
2:2
78' Гол
Уна Адам
80' Вторая желтая карточка
Пальмьери Жульян
2:3
82' Гол
Уна Адам
89' Желтая карточка
Коршья Себастьен
90' Желтая карточка
Мавуба Рио
90' Красная карточка
Мавуба Рио
90' Желтая карточка
Гаич Милан II
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Коршья Себастьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
94'
Паллуа Николя выбил мяч на угловой.

Желтая карточка
93'
Гаич Милан II получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Гаич Милан II атакует сзади соперника. Эдер Лопеш пострадал.
92'
Мавуба Рио получает красную карточку за не спортивное поведение
Желтая карточка
92'
Мавуба Рио получает желтую карточку за споры
92'
Лаборд Гаэтан сотрясает перекладину
91'
Камано Франсуа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
89'
Коршья Себастьен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Коршья Себастьен нарушил правила.
89'
Паллуа Николя из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Рони Лопеш из команды Лилль делает навес
88'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Уна Адам из команды Бордо делает навес
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Контенто Диего и мяч снова в игре
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
85'
Гаич Милан II нарушает правила. Рони Лопеш пострадал
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 28772 болельщиков
82'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уна Адам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Уна Адам из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
82'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
81'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
81'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Мавуба Рио
80'
УДАЛЕНИЕ! Пальмьери Жульян за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
78'
Менез Жереми сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Уна Адам эффектным ударом переправил мяч в ворота.
78'
Менез Жереми из команды Бордо делает навес
Угловой
78'
Менез Жереми из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
78'
Камано Франсуа имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
77'
Эньема Венсан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
77'
Уна Адам из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Уна Адам из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Уна Адам на финте ушёл от оппонента.
76'
Удар от ворот произведет Бордо
76'
Де Превиль Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Йованович Вукашин уходит с поля и его заменяет Менез Жереми
75'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Уна Адам
Фол, нарушение
75'
Камано Франсуа наказан за толчок Бериа Френк
Офсайд
74'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
Фол, нарушение
72'
Де Превиль Николя нарушает правила. Плашил Ярослав пострадал
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Йованович Вукашин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
68'
Амаду Ибрагим нарушил правила.
Описание гола
67'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Эдер Лопеш!
67'
Эдер Лопеш на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
66'
Xeka получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Де Превиль Николя из команды Лилль забивает пенальти
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! – Йованович Вукашин сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Де Превиль Николя заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
64'
Камано Франсуа наказан за толчок Бериа Френк
64'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
Офсайд
63'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль в офсайде
62'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
61'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
60'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Рони Лопеш
Фол, нарушение
60'
Малком Филипе нарушает правила. Xeka пострадал
59'
Гаич Милан II из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
57'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Xeka из команды Лилль. Это Малком Филипе заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Тулалан Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Де Превиль Николя из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Коршья Себастьен из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Удар от ворот произведет Бордо
51'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
51'
Удар от ворот произведет Бордо
51'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
50'
Удар от ворот произведет Лилль
50'
Вада Валентин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
50'
Вада Валентин из команды Бордо играет в стеночку. Камано Франсуа был стеночкой.
Фол, нарушение
49'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
46'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Эдер Лопеш
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Вада Валентин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Вада Валентин из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Пальмьери Жульян.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
41'
Удар от ворот произведет Бордо
41'
Xeka бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Амаду Ибрагим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Амаду Ибрагим наказан за толчок Санхаре Юнусс
39'
Xeka из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
36'
Пальмьери Жульян получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Бензия Яссин нарушает правила. Камано Франсуа пострадал
34'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает навес
Фол, нарушение
33'
Контенто Диего наказан за толчок Ботеак Эрик
32'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Малком Филипе из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
31'
Малком Филипе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
31'
Малком Филипе не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Алонсо Хуниор из команды Лилль остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
27'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Бордо
27'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
26'
После дальнего удара, который нанес Малком Филипе мяч отбит вратарем
24'
Удар от ворот произведет Бордо
24'
Эль-Гази Анвар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Удар от ворот произведет Лилль
23'
Камано Франсуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Камано Франсуа из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
22'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
19'
Паллуа Николя атакует сзади соперника. Де Превиль Николя пострадал.
16'
Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вада Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает пас партнеру.
16'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
16'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
15'
Бензия Яссин наказан за толчок Контенто Диего
12'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Бордо
12'
Эль-Гази Анвар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
11'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
10'
Тулалан Жереми атакует сзади соперника. Xeka пострадал.
Фол, нарушение
9'
Тулалан Жереми наказан за толчок Бензия Яссин
9'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
9'
Санхаре Юнусс нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой справа.
6'
Контенто Диего выбил мяч на угловой.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
6'
Камано Франсуа наказан за толчок Коршья Себастьен
5'
Удар от ворот произведет Бордо
5'
Де Превиль Николя из команды Лилль делает навес
4'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Лилль
1'
Тулалан Жереми бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Бериа Френк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает навес
1'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:3 Бордо
Лилль
34.2% (69)
Ничья:
48% (97)
Бордо
17.8% (36)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
42.1% (85)
Лилль:
14.9% (30)
Лилль:
12.9% (26)
Бордо:
9.4% (19)
Бордо:
6.4% (13)
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