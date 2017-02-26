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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32488
Лион
5:0
Конец матча
Мец
0'
5' Желтая карточка
Вион Тибо
21' Желтая карточка
Дианье Фаллу
41' Желтая карточка
Дюкур Шейк
1:0
43' Гол
Депай Мемфис
2:0
53' Гол
Депай Мемфис
72' Желтая карточка
Дьяаби Муктар
3:0
74' Гол в свои ворота
Балью Иван
4:0
78' Гол
Ляказетт Александр
5:0
90' Гол
Вальбуэна Матьё
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 32488 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
Толиссо Корентин сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Вальбуэна Матьё из команды команды Лион.
92'
Удар от ворот произведет Мец

92'
Депай Мемфис из команды Лион наносит неточный удар с лета
91'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 2 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Лежен Кевин из команды Мец подал угловой справа.
87'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
Угловой
87'
Ляказетт Александр из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Угловой
85'
Геззаль Рашид из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
84'
ШТАНГА! Депай Мемфис попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
84'
Геззаль Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Мазиз Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
82'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
81'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
81'
Удар от ворот произведет Мец
81'
Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Жалле Кристоф из команды Лион делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляказетт Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Ляказетт Александр на финте ушёл от оппонента.
78'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
77'
Удар от ворот произведет Мец
77'
Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
76'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Мазиз Юссеф
76'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Описание гола
74'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Балью Иван отправил мяч в свои ворота.
74'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
73'
После штрафного удара,который нанес Дюкур Шейк мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
72'
Дьяаби Муктар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
72'
Дьяаби Муктар блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
70'
Удар от ворот произведет Мец
70'
Маммана Эмануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
68'
Удар от ворот произведет Лион
68'
Молле Флоран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
68'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Бишевац Милан заработал фол.
67'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
Офсайд
67'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
Фол, нарушение
67'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Мец
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
64'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
64'
Манджек Жорж из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
63'
Фекир Набиль коснулся мяча рукой.
63'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Удар от ворот произведет Лион
62'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
62'
Тактическая замена. Вион Тибо уходит с поля и его заменяет Лежен Кевин
62'
Эрдинг Мевлут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников.
Офсайд
61'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
59'
Толиссо Корентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
Фол, нарушение
59'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Толиссо Корентин заработал фол.
56'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Депай Мемфис!
53'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
53'
Синьорино Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
52'
Синьорино Франк выбил мяч на угловой.
52'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет Лион
50'
Дюкур Шейк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Фекир Набиль коснулся мяча рукой.
47'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
47'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
Удар от ворот произведет Мец
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Описание гола
43'
Депай Мемфис из команды Лион добил мяч в ворота.
43'
ШТАНГА! Ляказетт Александр попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
43'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
41'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Дюкур Шейк наказан за толчок Фекир Набиль
40'
Удар от ворот произведет Лион
40'
Молле Флоран бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Балью Иван из команды Мец делает навес
39'
Удар от ворот произведет Мец
39'
Корне Максвелл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
38'
Тусар Люка из команды Лион делает передачу за спину защитников.
Угловой
38'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
38'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
37'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
37'
Рафаэль да Сильва из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Удар от ворот произведет Мец
36'
Дьяаби Муктар из команды Лион бьет головой мимо ворот
36'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
36'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
36'
Манджек Жорж выбил мяч на угловой.
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
34'
Фекир Набиль наказан за толчок Манджек Жорж
33'
Ляказетт Александр из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Лион
31'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Вион Тибо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
30'
Маммана Эмануэль блокирует соперника. Эрдинг Мевлут заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
30'
Молле Флоран из команды Мец делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
28'
После дальнего удара, который нанес Толиссо Корентин мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
27'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Лион
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Удар от ворот произведет Мец
24'
Депай Мемфис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
24'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
22'
Удар от ворот произведет Мец
22'
Депай Мемфис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
21'
Дианье Фаллу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Дианье Фаллу атакует сзади соперника. Депай Мемфис пострадал.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Мец
19'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
17'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
17'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
17'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
17'
Дюкур Шейк выбил мяч на угловой.
17'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Удар от ворот произведет Мец
15'
Корне Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
15'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
15'
Корне Максвелл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
Корне Максвелл из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
13'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
13'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Дианье Фаллу заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Мец
12'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
11'
Фекир Набиль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
10'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
10'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
9'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
8'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
6'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
5'
Вион Тибо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Вион Тибо совершает грубый фол. Рафаэль да Сильва был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
3'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Удар от ворот произведет Лион
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Манджек Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Манджек Жорж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Вион Тибо из команды Мец делает навес прямо в штрафную.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 5:0 Мец
Лион
99% (204)
Ничья:
0.5% (1)
Мец
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
46.1% (95)
Лион:
18.4% (38)
Лион:
10.7% (22)
Лион:
9.2% (19)
Лион:
8.3% (17)
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