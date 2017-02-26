Стадион: Люмьер Зрители: 32488
5' Желтая карточкаВион Тибо
21' Желтая карточкаДианье Фаллу
41' Желтая карточкаДюкур Шейк
1:0
43' ГолДепай Мемфис
2:0
53' ГолДепай Мемфис
72' Желтая карточкаДьяаби Муктар
3:0
74' Гол в свои воротаБалью Иван
4:0
78' ГолЛяказетт Александр
5:0
90' ГолВальбуэна Матьё
Новости после матча
-
"Лион" забил 5 голов "Мецу" — 20:57
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 32488 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
Толиссо Корентин сделал результативную передачу.
92'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Вальбуэна Матьё из команды команды Лион.
92'
92'
Депай Мемфис из команды Лион наносит неточный удар с лета
91'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 2 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
89'
89'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лежен Кевин из команды Мец подал угловой справа.
87'
87'
Дардер Серхи из команды Лион делает навес
87'
Ляказетт Александр из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
85'
Геззаль Рашид из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
84'
ШТАНГА! Депай Мемфис попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
84'
Геззаль Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Мазиз Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Тактическая замена. Фекир Набиль уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
82'
82'
Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Дардер Серхи
81'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес
81'
81'
Депай Мемфис имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Жалле Кристоф из команды Лион делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ляказетт Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
Ляказетт Александр на финте ушёл от оппонента.
78'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
77'
77'
Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
76'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Мазиз Юссеф
76'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
74'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Балью Иван отправил мяч в свои ворота.
74'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
73'
После штрафного удара,который нанес Дюкур Шейк мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
72'
Дьяаби Муктар получает желтую карточку.
72'
Дьяаби Муктар блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
70'
70'
Маммана Эмануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
68'
68'
Молле Флоран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Бишевац Милан заработал фол.
67'
67'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
67'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
67'
Ляказетт Александр из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
64'
Манджек Жорж из команды Мец делает навес
63'
Фекир Набиль коснулся мяча рукой.
63'
Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
62'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Нгетт Опа
62'
Тактическая замена. Вион Тибо уходит с поля и его заменяет Лежен Кевин
62'
Эрдинг Мевлут отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников.
61'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
60'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
59'
Толиссо Корентин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
59'
Ляказетт Александр из команды Лион делает пас партнеру.
59'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Толиссо Корентин заработал фол.
56'
56'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Балью Иван из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Депай Мемфис!
53'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
53'
Синьорино Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
52'
Синьорино Франк выбил мяч на угловой.
52'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
50'
Дюкур Шейк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
48'
Фекир Набиль коснулся мяча рукой.
47'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
43'
Депай Мемфис из команды Лион добил мяч в ворота.
43'
ШТАНГА! Ляказетт Александр попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
43'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Фалетт Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Дюкур Шейк получает желтую карточку.
41'
Дюкур Шейк наказан за толчок Фекир Набиль
40'
40'
Молле Флоран бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
39'
Балью Иван из команды Мец делает навес
39'
39'
Корне Максвелл бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
38'
Тусар Люка из команды Лион делает передачу за спину защитников.
38'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
38'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
37'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
37'
Рафаэль да Сильва из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
Дьяаби Муктар из команды Лион бьет головой мимо ворот
36'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
36'
Дюкур Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
36'
Манджек Жорж выбил мяч на угловой.
35'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Фекир Набиль наказан за толчок Манджек Жорж
33'
Ляказетт Александр из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
31'
31'
Дюкур Шейк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Вион Тибо нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Маммана Эмануэль блокирует соперника. Эрдинг Мевлут заработал своей команде штрафной.
30'
Молле Флоран из команды Мец делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
28'
После дальнего удара, который нанес Толиссо Корентин мяч отбит вратарем
27'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Депай Мемфис заработал фол.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
24'
Депай Мемфис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
24'
Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
24'
Фекир Набиль из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
22'
22'
Депай Мемфис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
21'
Дианье Фаллу получает желтую карточку.
21'
Дианье Фаллу атакует сзади соперника. Депай Мемфис пострадал.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
19'
Фекир Набиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Эрдинг Мевлут из команды Мец в офсайде
17'
17'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
17'
Дюкур Шейк выбил мяч на угловой.
17'
Ляказетт Александр из команды Лион делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
15'
Корне Максвелл отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
15'
Корне Максвелл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
15'
Корне Максвелл из команды Лион играет в стеночку. Ляказетт Александр был стеночкой.
13'
13'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес
13'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Дианье Фаллу заработал фол.
12'
12'
Депай Мемфис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Депай Мемфис на финте ушёл от оппонента.
11'
Фекир Набиль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
10'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
9'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
8'
8'
Синьорино Франк из команды Мец делает навес
6'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Вион Тибо получает желтую карточку.
5'
Вион Тибо совершает грубый фол. Рафаэль да Сильва был жертвой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Манджек Жорж возвращается на поле, всё в порядке.
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Манджек Жорж получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Манджек Жорж имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Ливерпуль" следит за Ляказеттом — 00:52
Прогнозы на матч Лион 5:0 Мец
Лион
99% (204)
Ничья:
0.5% (1)
Мец
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
46.1% (95)
2:1 Лион:
18.4% (38)
1:0 Лион:
10.7% (22)
3:0 Лион:
9.2% (19)
3:1 Лион:
8.3% (17)
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