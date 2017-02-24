Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 19915
1:0
3' ГолБамму Ясин
35' Желтая карточкаСала Эмилиано
1:1
37' Гол в свои воротаДюбуа Лео
45' Желтая карточкаЛотье Жордан
2:1
59' ПенальтиСала Эмилиано
66' Желтая карточкаВискаррондо Освальдо
76' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
3:1
79' ГолФелипе Пардо
81' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
85' Красная карточкаДьони Луа
Новости после матча
-
"Нант" обыграл "Дижон" — 22:57
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
92'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
91'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой справа.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Накулма Преджус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Накулма Преджус на финте ушёл от оппонента.
90'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
88'
Бамму Ясин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон в офсайде
86'
Фелипе Пардо из команды Нант. Это Амальфитано Ромен заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Дьони Луа оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
85'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Карлос Диего Сантос заработал фол.
83'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
82'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
81'
Абдельамид Юнис получает желтую карточку.
81'
Абдельамид Юнис совершает грубый фол. Бамму Ясин был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фелипе Пардо!
79'
Рейне Батист ошибается в защите.
79'
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78'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон в офсайде
77'
Chang-Hoon Kwon отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
76'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
76'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
76'
Chang-Hoon Kwon пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Лотье Жордан заработал фол.
74'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
72'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Фелипе Пардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Chang-Hoon Kwon навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Фелипе Пардо, и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фелипе Пардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
68'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Абдельамид Юнис заработал фол.
68'
67'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Chang-Hoon Kwon навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Вискаррондо Освальдо получает желтую карточку.
66'
Вискаррондо Освальдо совершает грубый фол. Дьони Луа был жертвой
66'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Абдельамид Юнис из команды Дижон. Это Сала Эмилиано заработал фол.
65'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Фелипе Пардо
64'
Тактическая замена. Бельмонт Антони уходит с поля и его заменяет Chang-Hoon Kwon
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Г О О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает пенальти
59'
ПЕНАЛЬТИ! – Бальмон Флорен сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Дюбуа Лео заработал пенальти для своей команды
59'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
58'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
58'
57'
57'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант бьет головой мимо ворот
57'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
57'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Хаддади Уссама блокирует соперника. Илоки Жюль заработал своей команде штрафной.
56'
55'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
53'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
51'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
51'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Тавареш Жулио из команды Дижон. Это Дюбуа Лео заработал фол.
50'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Варро Седрик заработал фол.
48'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
48'
48'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Бамму Ясин из команды Нант делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Карлос Диего Сантос блокирует соперника. Рейне Батист заработал своей команде штрафной.
45'
Лотье Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Илоки Жюль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой слева.
44'
Сала Эмилиано из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ронжье Валентин мяча так и не получил
44'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
43'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает навес
43'
Бальмон Флорен из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
43'
Риу Реми выбил мяч на угловой.
43'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Вискаррондо Освальдо коснулся мяча рукой.
42'
Амальфитано Ромен нарушает правила. Карлос Диего Сантос пострадал
42'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Лотье Жордан наказан за толчок Сала Эмилиано
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сала Эмилиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу за спину защитников.
39'
37'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дюбуа Лео отправил мяч в свои ворота.
37'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Сала Эмилиано получает желтую карточку.
35'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Рейне Батист.
35'
35'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
33'
33'
33'
32'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
32'
Жийе Гийом блокирует соперника. Амальфитано Ромен заработал своей команде штрафной.
31'
Хаддади Уссама из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
30'
Лима Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Хаддади Уссама из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дьони Луа мяча так и не получил
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Лима Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Лима Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Дьони Луа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
24'
24'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Лотье Жордан блокирует соперника. Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Бальмон Флорен заработал фол.
20'
20'
Илоки Жюль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
20'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
17'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
17'
17'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Лотье Жордан заработал фол.
15'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
14'
Тавареш Жулио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
12'
Рюфли Венсан получил травму и заменен. Муту Арнольд выходит на поле.
11'
11'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Бельмонт Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
10'
10'
Лотье Жордан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Томассон Адриен из команды Нант делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
8'
8'
6'
6'
6'
Дьони Луа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Дьони Луа на финте ушёл от оппонента.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
3'
Илоки Жюль сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бамму Ясин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников.
2'
2'
Жийе Гийом бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 3:1 Дижон
Нант
85.3% (192)
Ничья:
12% (27)
Дижон
2.7% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
43.6% (98)
2:1 Нант:
28% (63)
1:1 Ничья:
8.9% (20)
2:0 Нант:
8.4% (19)
1:2 Дижон:
1.8% (4)
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