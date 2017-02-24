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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 19915
Нант
3:1
Конец матча
Дижон
0'
1:0
3' Гол
Бамму Ясин
35' Желтая карточка
Сала Эмилиано
1:1
37' Гол в свои ворота
Дюбуа Лео
45' Желтая карточка
Лотье Жордан
2:1
59' Пенальти
Сала Эмилиано
66' Желтая карточка
Вискаррондо Освальдо
76' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
3:1
79' Гол
Фелипе Пардо
81' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
85' Красная карточка
Дьони Луа
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
92'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
Угловой
91'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой справа.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Накулма Преджус бьет и мяч от рикошета проходит мимо

91'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Накулма Преджус на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
90'
Лима Лукас из команды Нант делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Удар от ворот произведет Дижон
90'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
88'
Бамму Ясин из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Накулма Преджус отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
87'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон в офсайде
Фол, нарушение
86'
Фелипе Пардо из команды Нант. Это Амальфитано Ромен заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Дьони Луа оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
Фол, нарушение
85'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Карлос Диего Сантос заработал фол.
83'
Туре Абдулайе из команды Нант делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Туре Абдулайе
Офсайд
82'
Накулма Преджус из команды Нант в офсайде
Желтая карточка
81'
Абдельамид Юнис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Абдельамид Юнис совершает грубый фол. Бамму Ясин был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Фелипе Пардо!
79'
Рейне Батист ошибается в защите.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 19915 болельщиков
Офсайд
78'
Chang-Hoon Kwon из команды Дижон в офсайде
77'
Chang-Hoon Kwon отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
76'
Карлос Диего Сантос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Карлос Диего Сантос из команды Нант делает подножку. Chang-Hoon Kwon заработал фол.
76'
Chang-Hoon Kwon пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
75'
Накулма Преджус из команды Нант. Это Лотье Жордан заработал фол.
74'
Тактическая замена. Сала Эмилиано уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
72'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Фелипе Пардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Chang-Hoon Kwon навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Хаддади Уссама заработал фол.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Фелипе Пардо, и мяч снова в игре
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фелипе Пардо не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
69'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
68'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Абдельамид Юнис заработал фол.
68'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Chang-Hoon Kwon навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Вискаррондо Освальдо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Вискаррондо Освальдо совершает грубый фол. Дьони Луа был жертвой
66'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
65'
Абдельамид Юнис из команды Дижон. Это Сала Эмилиано заработал фол.
65'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Фелипе Пардо
64'
Тактическая замена. Бельмонт Антони уходит с поля и его заменяет Chang-Hoon Kwon
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
59'
Г О О О О О Л - Сала Эмилиано из команды Нант забивает пенальти
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ! – Бальмон Флорен сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Дюбуа Лео заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
59'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
58'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
57'
Удар от ворот произведет Дижон
57'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант бьет головой мимо ворот
57'
Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу одноклубнику.
57'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Хаддади Уссама блокирует соперника. Илоки Жюль заработал своей команде штрафной.
56'
Удар от ворот произведет Дижон
55'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Удар от ворот произведет Дижон
54'
Лима Лукас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
53'
Абдельамид Юнис из команды Дижон делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
51'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
50'
Тавареш Жулио из команды Дижон. Это Дюбуа Лео заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Варро Седрик заработал фол.
48'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Вискаррондо Освальдо из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Дьони Луа.
48'
Удар от ворот произведет Дижон
48'
Жийе Гийом бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Бамму Ясин из команды Нант делает пас партнеру.
47'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
46'
Удар от ворот произведет Дижон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
47'
Карлос Диего Сантос блокирует соперника. Рейне Батист заработал своей команде штрафной.
Желтая карточка
45'
Лотье Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
45'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Дижон
45'
Илоки Жюль бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
44'
Томассон Адриен из команды Нант подал угловой слева.
44'
Сала Эмилиано из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ронжье Валентин мяча так и не получил
Фол, нарушение
44'
Лотье Жордан из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
43'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает навес
Угловой
43'
Бальмон Флорен из команды Дижон разыграл угловой с левого угла.
43'
Риу Реми выбил мяч на угловой.
43'
Бальмон Флорен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Вискаррондо Освальдо коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
42'
Амальфитано Ромен нарушает правила. Карлос Диего Сантос пострадал
42'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Лотье Жордан наказан за толчок Сала Эмилиано
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сала Эмилиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу за спину защитников.
39'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
37'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дюбуа Лео отправил мяч в свои ворота.
37'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
35'
Сала Эмилиано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Рейне Батист.
35'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
35'
Амальфитано Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
33'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
33'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
Фол, нарушение
32'
Жийе Гийом блокирует соперника. Амальфитано Ромен заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
31'
Хаддади Уссама из команды Дижон опасно играет. Чуть не пострадал Сала Эмилиано.
Офсайд
30'
Дьони Луа из команды Дижон в офсайде
Травма, повреждение
30'
Лима Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
30'
Хаддади Уссама из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дьони Луа мяча так и не получил
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Лима Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Лима Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Дьони Луа нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Муту Арнольд из команды Дижон делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
24'
Удар от ворот произведет Дижон
24'
Лима Лукас из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
24'
Лотье Жордан блокирует соперника. Сала Эмилиано заработал своей команде штрафной.
21'
Удар от ворот произведет Нант
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
20'
Ронжье Валентин из команды Нант. Это Бальмон Флорен заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Дижон
20'
Илоки Жюль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
20'
Илоки Жюль из команды Нант устремляется вперед с мячом.
20'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Дижон
Офсайд
17'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
17'
Удар от ворот произведет Нант
17'
Амальфитано Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
16'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Лотье Жордан заработал фол.
15'
Дьони Луа из команды Дижон бьет головой мимо ворот
15'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
14'
Тавареш Жулио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
12'
Рюфли Венсан получил травму и заменен. Муту Арнольд выходит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Дижон
11'
Ронжье Валентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Бельмонт Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
10'
Удар от ворот произведет Нант
10'
Лотье Жордан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
9'
Томассон Адриен из команды Нант делает подножку. Амальфитано Ромен заработал фол.
8'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
6'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает навес
6'
Дьони Луа не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
6'
Дьони Луа на финте ушёл от оппонента.
5'
Удар от ворот произведет Нант
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
3'
Илоки Жюль сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бамму Ясин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
3'
Илоки Жюль из команды Нант делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Дижон
2'
Жийе Гийом бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
2'
Бамму Ясин из команды Нант делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 3:1 Дижон
Нант
85.3% (192)
Ничья:
12% (27)
Дижон
2.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
43.6% (98)
Нант:
28% (63)
Ничья:
8.9% (20)
Нант:
8.4% (19)
Дижон:
1.8% (4)
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