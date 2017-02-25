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Стадион: Зрители: 22100
Херенвен
3:0
Конец матча
Рода
0'
7' Желтая карточка
Ognjen Gnjatic
10' Желтая карточка
Марцо Стефано
54' Красная карточка
Эль-Макрини Мохамед
59' Желтая карточка
Ван Пеппен Ард
1:0
60' Гол
Шмидт Доке
2:0
89' Гол
Верман Хенк
3:0
90' Пенальти
Гучаннеджад Реза
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
92'
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Описание гола
92'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Пеппен Ард серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Ларссон Сэм заработал пенальти для своей команды

89'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верман Хенк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
88'
Оассар Адиль из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Торсби Мортен.
Фол, нарушение
88'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Ван Акен Йост
87'
Удар от ворот произведет Рода
87'
Ван Акен Йост из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
87'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
87'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой справа.
86'
Ларссон Сэм бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
85'
Верман Хенк нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Зенели Арбер на финте ушёл от оппонента.
85'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес
84'
Удар от ворот произведет Херенвен
84'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
83'
Зенели Арбер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
83'
Верман Хенк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Удар от ворот произведет Рода
82'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
81'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
80'
Верман Хенк из команды Херенвен сыграл в стеночку. Зенели Арбер не смог опередить голкипера.
79'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает навес
77'
Удар от ворот произведет Рода
77'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
76'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
74'
Удар от ворот произведет Рода
74'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает неудачный навес.
74'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
73'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
72'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Шмидт Доке
71'
Frederic Ananou из команды Рода делает навес
71'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес
71'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
70'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
69'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Кум Кристиан
Фол, нарушение
67'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен. Это Frederic Ananou заработал фол.
66'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
65'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Веркер Дарил.
Фол, нарушение
64'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ван Лир Бенжамин.
60'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шмидт Доке из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
60'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Желтая карточка
59'
Ван Пеппен Ард получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
59'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Шмидт Доке наказан за толчок Шахин Дани
57'
Удар от ворот произведет Рода
57'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Оассар Адиль
Угловой
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
56'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
54'
УДАЛЕНИЕ! Эль-Макрини Мохамед получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
54'
Эль-Макрини Мохамед совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
54'
Удар от ворот произведет Рода
54'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
53'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
53'
Ларссон Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
52'
Удар от ворот произведет Рода
52'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Эдегор Мартин из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Зенели Арбер это был.
50'
Малдер Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
Удар от ворот произведет Рода
49'
Зенели Арбер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
47'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Малдер Эрвин.
47'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Марцо Стефано из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Шахин Дани.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Удар от ворот произведет Рода
45'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
45'
Эль-Макрини Мохамед совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
44'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
43'
Удар от ворот произведет Херенвен
42'
Gyliano van Velzen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
41'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
41'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
40'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
40'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Торсби Мортен наказан за толчок Gyliano van Velzen
Травма, повреждение
38'
Торсби Мортен возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
38'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
Травма, повреждение
37'
Торсби Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
37'
Ван Акен Йост наказан за толчок Шахин Дани
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Рода
35'
Гучаннеджад Реза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
34'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
33'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Frederic Ananou наказан за толчок Ларссон Сэм
Фол, нарушение
32'
Веркер Дарил из команды Рода делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
32'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
31'
Удар от ворот произведет Херенвен
31'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Торсби Мортен и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Бейкер Лукас наказан за толчок Frederic Ananou
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Удар от ворот произведет Херенвен
25'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
Угловой
25'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
24'
Паулиссен Митчелл из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Эль-Макрини Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
24'
Шахин Дани из команды Рода наносит очень неточный удар.
24'
Веркер Дарил из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
23'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
22'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
Удар от ворот произведет Херенвен
20'
Эль-Макрини Мохамед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
17'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Эль-Макрини Мохамед атакует сзади соперника. Эдегор Мартин пострадал.
12'
Удар от ворот произведет Херенвен
12'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
11'
Веркер Дарил из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Марцо Стефано из команды Херенвен. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
8'
Марцо Стефано коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
7'
Ognjen Gnjatic получает желтую карточку.
Фол, нарушение
7'
Ognjen Gnjatic совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
6'
Зенели Арбер из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Удар от ворот произведет Рода
Угловой
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Ognjen Gnjatic выбил мяч на угловой.
5'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
4'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
4'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
3'
Веркер Дарил из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
2'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Зенели Арбер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
1'
Кум Кристиан атакует сзади соперника. Гучаннеджад Реза пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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