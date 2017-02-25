Стадион: Абе Ленстра Зрители: 22100
7' Желтая карточкаOgnjen Gnjatic
10' Желтая карточкаМарцо Стефано
54' Красная карточкаЭль-Макрини Мохамед
59' Желтая карточкаВан Пеппен Ард
1:0
60' ГолШмидт Доке
2:0
89' ГолВерман Хенк
3:0
90' ПенальтиГучаннеджад Реза
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 22100 болельщиков
92'
Г О О О О О Л - Гучаннеджад Реза из команды Херенвен забивает пенальти
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
ПЕНАЛЬТИ! – Ван Пеппен Ард серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Ларссон Сэм заработал пенальти для своей команды
89'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верман Хенк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Оассар Адиль из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Торсби Мортен.
88'
Росхёвел Микхал наказан за толчок Ван Акен Йост
87'
87'
Ван Акен Йост из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
87'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
87'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой справа.
86'
Ларссон Сэм бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
85'
Верман Хенк нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Зенели Арбер на финте ушёл от оппонента.
85'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес
84'
84'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Торсби Мортен из команды Херенвен подал угловой слева.
83'
Зенели Арбер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
83'
Верман Хенк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
Тактическая замена. Паулиссен Митчелл уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
80'
Верман Хенк из команды Херенвен сыграл в стеночку. Зенели Арбер не смог опередить голкипера.
79'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
78'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает навес
77'
77'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
76'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
74'
74'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает неудачный навес.
74'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
73'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Шмидт Доке
71'
Frederic Ananou из команды Рода делает навес
71'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес
71'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
69'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Кум Кристиан
67'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен. Это Frederic Ananou заработал фол.
66'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
65'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Веркер Дарил.
64'
Оассар Адиль из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
62'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Ван Лир Бенжамин.
60'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шмидт Доке из клуба "Херенвен" отправил мяч головой в ворота.
60'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
59'
Ван Пеппен Ард получает желтую карточку.
59'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
59'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кум Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Шмидт Доке наказан за толчок Шахин Дани
57'
57'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Оассар Адиль
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
56'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
54'
УДАЛЕНИЕ! Эль-Макрини Мохамед получил жёлтую карточку и покинул поле.
54'
Эль-Макрини Мохамед совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
54'
54'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
53'
Ларссон Сэм нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
52'
52'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Эдегор Мартин из команды Херенвен играет в стеночку с партнером по команде. Зенели Арбер это был.
50'
Малдер Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает передачу за спину защитников.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
49'
Зенели Арбер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
49'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ognjen Gnjatic из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Малдер Эрвин.
47'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Марцо Стефано из команды Херенвен опасно играет. Чуть не пострадал Шахин Дани.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
45'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
45'
Эль-Макрини Мохамед совершает грубый фол. Ларссон Сэм был жертвой
44'
44'
43'
42'
Gyliano van Velzen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
42'
41'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
41'
Шахин Дани выбил мяч на угловой.
40'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
39'
Ognjen Gnjatic из команды Рода делает подножку. Зенели Арбер заработал фол.
39'
Торсби Мортен наказан за толчок Gyliano van Velzen
38'
Торсби Мортен возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
37'
Торсби Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Ван Акен Йост наказан за толчок Шахин Дани
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Гучаннеджад Реза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
34'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Паулиссен Митчелл из команды Рода делает подножку. Ларссон Сэм заработал фол.
33'
33'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Frederic Ananou наказан за толчок Ларссон Сэм
32'
Веркер Дарил из команды Рода делает подножку. Эдегор Мартин заработал фол.
32'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
31'
31'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Торсби Мортен и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
29'
Торсби Мортен из команды Херенвен. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
28'
Бейкер Лукас наказан за толчок Frederic Ananou
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
25'
Шахин Дани из команды Рода бьет головой мимо ворот
25'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
24'
Паулиссен Митчелл из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Эль-Макрини Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
24'
Шахин Дани из команды Рода наносит очень неточный удар.
24'
Веркер Дарил из команды Рода делает навес
23'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Кобаяси Юки заработал фол.
22'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
20'
Эль-Макрини Мохамед бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
17'
17'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
12'
Эль-Макрини Мохамед атакует сзади соперника. Эдегор Мартин пострадал.
12'
12'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Бейкер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
11'
Веркер Дарил из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
11'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
10'
Марцо Стефано из команды Херенвен. Это Gyliano van Velzen заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Марцо Стефано коснулся мяча рукой.
7'
Ognjen Gnjatic получает желтую карточку.
7'
Ognjen Gnjatic совершает грубый фол. Кобаяси Юки был жертвой
6'
Зенели Арбер из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Ognjen Gnjatic выбил мяч на угловой.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
4'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Веркер Дарил из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Кобаяси Юки.
2'
2'
Зенели Арбер отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
1'
Кум Кристиан атакует сзади соперника. Гучаннеджад Реза пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация