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Стадион: Зрители: 9412
Гоу Эхед Иглс
1:3
Конец матча
Витесс
0'
23' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
0:1
29' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:2
52' Гол
Фор Наварон
59' Желтая карточка
Ману Элвис
59' Желтая карточка
Дёйтс Сандер
67' Желтая карточка
Рицмайер Марсель
0:3
80' Гол
Рашица Милот
1:3
88' Гол
Кроули Дэниэл
90' Желтая карточка
Матсен Даррен
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9412 болельщиков
Угловой
94'
Рашица Милот из команды Витесс подал угловой справа.
94'
Бэйкер Льюис исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Желтая карточка
93'
Матсен Даррен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
93'
Матсен Даррен атакует сзади соперника. Леердам Келвин пострадал.
93'
Бэйкер Льюис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Бэйкер Льюис из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
92'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс. Это Дикс Кевин заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Удар от ворот произведет Витесс
88'
Чиривелла Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кроули Дэниэл отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
87'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
87'
Mukhtar Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Угловой
87'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с левого угла.
86'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Тактическая замена. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
83'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Фол, нарушение
82'
Де Когел Леон из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Кашия Гурам заработал фол.
80'
Бэйкер Льюис сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рашица Милот записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
80'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает пас партнеру.
80'
Бюттнер Александер из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
79'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
79'
Бэйкер Льюис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает пас партнеру.
78'
Бэйкер Льюис мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
76'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
74'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс. Это Фор Наварон заработал фол.
74'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
74'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
Угловой
74'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
74'
Ван Волфсвинкель Рикки выбил мяч на угловой.
Угловой
73'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
73'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
73'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
72'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Фишер Сандер уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
71'
Ром Элой получил травму и заменен. Тернес Микаэль выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
70'
Ром Элой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бэйкер Льюис из команды Витесс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
68'
Маренго Людсинио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Рицмайер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
66'
Удар от ворот произведет Витесс
66'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
66'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
Удар от ворот произведет Витесс
63'
Антониа Ярхинио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
62'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
62'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
61'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
59'
Дёйтс Сандер получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
59'
Ману Элвис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Ману Элвис совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
58'
Ману Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
57'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
57'
Удар от ворот произведет Витесс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Чиривелла Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
55'
Чиривелла Педро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
55'
Дёйтс Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
55'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Дикс Кевин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
54'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Ван Волфсвинкель Рикки сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фор Наварон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс наносит очень неточный удар.
52'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
52'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
Фол, нарушение
51'
Дикс Кевин наказан за толчок Ману Элвис
51'
Удар от ворот произведет Витесс
51'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Миазга Мэтт совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
После дальнего удара, который нанес Рицмайер Марсель мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
49'
Фор Наварон наказан за толчок Joey Groenbast
48'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
48'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс. Это Ману Элвис заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
47'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Накамба Марвелус из команды Витесс. Это Ману Элвис заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Миазга Мэтт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
43'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Бэйкер Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
43'
Удар от ворот произведет Витесс
43'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает пас партнеру.
42'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
41'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
41'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Антониа Ярхинио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
40'
Рашица Милот наказан за толчок Рицмайер Марсель
40'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Ману Элвис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
39'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
39'
Накамба Марвелус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
36'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
36'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
35'
Кроули Дэниэл на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс играет в стеночку. Кроули Дэниэл был стеночкой.
34'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
33'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Леердам Келвин сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Волфсвинкель Рикки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
29'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
29'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
29'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
29'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
26'
Удар от ворот произведет Витесс
26'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
26'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный навес.
25'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
23'
Ван Волфсвинкель Рикки получает желтую карточку.
Травма, повреждение
23'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Ван Волфсвинкель Рикки совершает грубый фол. Рицмайер Марсель был жертвой
22'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой слева.
19'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
19'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
18'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
17'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
Удар от ворот произведет Витесс
13'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
13'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
12'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
12'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
12'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
11'
Удар от ворот произведет Витесс
11'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
10'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
10'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ману Элвис мяча так и не получил
Фол, нарушение
9'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
6'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
6'
Дикс Кевин из команды Витесс делает подножку. Ману Элвис заработал фол.
6'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Фишер Сандер наказан за толчок Натан Аллан
2'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Фор Наварон из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Joey Groenbast.
1'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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