Стадион: Де Аделарсхорст Зрители: 9412
1:3
Конец матча
23' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
0:1
29' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:2
52' ГолФор Наварон
59' Желтая карточкаМану Элвис
59' Желтая карточкаДёйтс Сандер
67' Желтая карточкаРицмайер Марсель
0:3
80' ГолРашица Милот
1:3
88' ГолКроули Дэниэл
90' Желтая карточкаМатсен Даррен
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 9412 болельщиков
94'
Рашица Милот из команды Витесс подал угловой справа.
94'
Бэйкер Льюис исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Матсен Даррен получает желтую карточку.
93'
Матсен Даррен атакует сзади соперника. Леердам Келвин пострадал.
93'
Бэйкер Льюис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Бэйкер Льюис из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
92'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс. Это Дикс Кевин заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
88'
Чиривелла Педро сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Кроули Дэниэл отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
87'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Mukhtar Ali выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с левого угла.
86'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Тактическая замена. Ван Волфсвинкель Рикки уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
83'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
82'
Де Когел Леон из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Кашия Гурам заработал фол.
80'
Бэйкер Льюис сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рашица Милот записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Рашица Милот на финте ушёл от оппонента.
80'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает пас партнеру.
80'
Бюттнер Александер из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Тактическая замена. Фор Наварон уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
79'
Тактическая замена. Антониа Ярхинио уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
79'
Бэйкер Льюис не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает пас партнеру.
78'
Бэйкер Льюис мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
76'
Тернес Микаэль вышел из ворот и забрал мяч.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс. Это Фор Наварон заработал фол.
74'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
74'
74'
Ван Волфсвинкель Рикки выбил мяч на угловой.
73'
73'
Миазга Мэтт выбил мяч на угловой.
73'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Фишер Сандер уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
71'
Ром Элой получил травму и заменен. Тернес Микаэль выходит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Ром Элой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Бэйкер Льюис из команды Витесс попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
68'
Маренго Людсинио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Рицмайер Марсель получает желтую карточку.
67'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
66'
66'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Маренго Людсинио из команды Гоу Эхед Иглс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
63'
Антониа Ярхинио бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
63'
Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
Бэйкер Льюис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс в офсайде
61'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Дёйтс Сандер получает желтую карточку за споры
59'
Ману Элвис получает желтую карточку.
59'
Ману Элвис совершает грубый фол. Дикс Кевин был жертвой
58'
Ману Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
57'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Маренго Людсинио
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Чиривелла Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Чиривелла Педро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
55'
Дёйтс Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Дикс Кевин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
54'
52'
Ван Волфсвинкель Рикки сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фор Наварон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс наносит очень неточный удар.
52'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
52'
Рицмайер Марсель совершает грубый фол. Рашица Милот был жертвой
51'
Дикс Кевин наказан за толчок Ману Элвис
51'
51'
Рицмайер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Миазга Мэтт совершает грубый фол. Ману Элвис был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
После дальнего удара, который нанес Рицмайер Марсель мяч отбит вратарем
49'
Фор Наварон наказан за толчок Joey Groenbast
48'
Фишер Сандер из команды Гоу Эхед Иглс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
48'
Антониа Ярхинио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс. Это Ману Элвис заработал фол.
47'
Дёйтс Сандер из команды Гоу Эхед Иглс делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
47'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Накамба Марвелус из команды Витесс. Это Ману Элвис заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Миазга Мэтт попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Бэйкер Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Хендрикс Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает пас партнеру.
42'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс устремляется вперед с мячом.
41'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Антониа Ярхинио исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
Рашица Милот наказан за толчок Рицмайер Марсель
40'
39'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Ману Элвис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
39'
39'
Накамба Марвелус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
36'
36'
35'
35'
Кроули Дэниэл на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
35'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс играет в стеночку. Кроули Дэниэл был стеночкой.
34'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Леердам Келвин сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Волфсвинкель Рикки записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
29'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
29'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой справа.
29'
Фишер Сандер выбил мяч на угловой.
29'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
26'
26'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
26'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный навес.
25'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ван Волфсвинкель Рикки получает желтую карточку.
23'
Рицмайер Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Ван Волфсвинкель Рикки совершает грубый фол. Рицмайер Марсель был жертвой
22'
Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
19'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
13'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс бьет головой мимо ворот
13'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
12'
12'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
12'
11'
11'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
10'
10'
Хендрикс Сэм из команды Гоу Эхед Иглс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ману Элвис мяча так и не получил
9'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Кроули Дэниэл заработал фол.
6'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
6'
6'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Фишер Сандер наказан за толчок Натан Аллан
2'
2'
Фор Наварон из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Joey Groenbast.
1'
Дёйтс Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация