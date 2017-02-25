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Стадион: Зрители: 11207
НЕК Неймеген
0:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Брейнбург Грегор
0:1
33' Гол
Ван Морсел Пако
41' Желтая карточка
Сануси Райан
59' Желтая карточка
Ван Морсел Пако
68' Желтая карточка
Голла Войцех
75' Желтая карточка
Denzel Dumfries
81' Желтая карточка
Roy Kortsmit
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
Угловой
94'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с левого угла.

93'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
93'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
93'
Эль-Аззузи Закария имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Эль-Аззузи Закария оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
93'
Эль-Аззузи Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Эль-Аззузи Закария на финте ушёл от оппонента.
92'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
После дальнего удара, который нанес Эль-Аззузи Закария мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
92'
Думич Дарио наказан за толчок Rick van Drongelen
91'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
91'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
После дальнего удара, который нанес Reagy Ofosu мяч отбит вратарем
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
90'
Дейкстра Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Reagy Ofosu из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
89'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам. Это Фомитшов Андре заработал фол.
Угловой
89'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
89'
Фомитшов Андре выбил мяч на угловой.
88'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает навес
88'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
88'
Дейкстра Март бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
88'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Florian Pinteaux из команды Спарта Роттердам делает навес
87'
Думич Дарио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Эль-Аззузи Закария не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
86'
Эль-Аззузи Закария оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
85'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
Фол, нарушение
84'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Это Хайнлот Михаэль заработал фол.
82'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
82'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
82'
Reagy Ofosu нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Желтая карточка
81'
Roy Kortsmit получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
81'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
78'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ferdi Kadioglu заработал фол.
78'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Погба Матиас нарушает правила. Фомитшов Андре пострадал
77'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
76'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
76'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Ferdi Kadioglu был жертвой
Желтая карточка
75'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Reagy Ofosu
74'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Florian Pinteaux
74'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
72'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
72'
Пушич Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Голла Войцех совершает грубый фол. Кабрал Джерсон был жертвой
Фол, нарушение
70'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам. Это Голла Войцех заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам наносит очень неточный удар.
69'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
68'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Голла Войцех получает желтую карточку.
Фол, нарушение
68'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Ван Морсел Пако.
68'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
67'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
67'
Хайнлот Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
65'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам. Это Думич Дарио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
65'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
64'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
64'
Авонийи Тайво бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген. Это Дейкстра Март заработал фол.
62'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
61'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с левого угла.
61'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 11207 болельщиков
Фол, нарушение
60'
Калеро Иван наказан за толчок Хайнлот Михаэль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
59'
Ван Морсел Пако получает желтую карточку.
Фол, нарушение
59'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Думич Дарио.
58'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
58'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Райхи Мохаммед вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
58'
Rick van Drongelen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
57'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
57'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
57'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
53'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
52'
Фомитшов Андре выбил мяч на угловой.
52'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
51'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
49'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
49'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
49'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
49'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
48'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
48'
Ван Морсел Пако исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
47'
Думич Дарио наказан за толчок Пушич Мартин
46'
Тактическая замена. Бувалда Робин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
46'
Тактическая замена. Майи Ульрих уходит с поля и его заменяет Авонийи Тайво
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Райхи Мохаммед.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
46'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
45'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
45'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
45'
Пушич Мартин коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
44'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
44'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
42'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Сануси Райан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Сануси Райан совершает грубый фол. Фон Хаке Юлиан был жертвой
40'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
40'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Sherel Floranus совершает грубый фол. Райхи Мохаммед был жертвой
Фол, нарушение
38'
Ван Морсел Пако коснулся мяча рукой.
38'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Морсел Пако записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
33'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
32'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
32'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
32'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Ван Морсел Пако наказан за толчок Бувалда Робин
Фол, нарушение
31'
Фон Хаке Юлиан нарушает правила. Бройер Мишель пострадал
31'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
30'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
28'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
27'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
24'
Дейкстра Март бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
24'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
23'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
22'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
21'
Бувалда Робин возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Бувалда Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
20'
Бувалда Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Пушич Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
17'
Думич Дарио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
17'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
17'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
Угловой
17'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
17'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
Описание гола
16'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брейнбург Грегор бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Дейкстра Март серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Фон Хаке Юлиан заработал пенальти для своей команды
14'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
14'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Rick van Drongelen заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
12'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
11'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Майи Ульрих, и мяч снова в игре
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает навес
Фол, нарушение
8'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
7'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
7'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Хайнлот Михаэль коснулся мяча рукой.
6'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
6'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
5'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
2'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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