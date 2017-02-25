Стадион: Гоффертштадион Зрители: 11207
0:1
Конец матча
0:0
16' Не забитый пенальтиБрейнбург Грегор
0:1
33' ГолВан Морсел Пако
41' Желтая карточкаСануси Райан
59' Желтая карточкаВан Морсел Пако
68' Желтая карточкаГолла Войцех
75' Желтая карточкаDenzel Dumfries
81' Желтая карточкаRoy Kortsmit
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Погба Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с левого угла.
93'
Sherel Floranus выбил мяч на угловой.
93'
93'
Эль-Аззузи Закария имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
93'
Эль-Аззузи Закария оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
93'
93'
Эль-Аззузи Закария бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Эль-Аззузи Закария на финте ушёл от оппонента.
92'
92'
После дальнего удара, который нанес Эль-Аззузи Закария мяч отбит вратарем
92'
Думич Дарио наказан за толчок Rick van Drongelen
91'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
91'
91'
После дальнего удара, который нанес Reagy Ofosu мяч отбит вратарем
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
90'
90'
Дейкстра Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Reagy Ofosu из команды НЕК Неймеген делает навес
89'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам. Это Фомитшов Андре заработал фол.
89'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
89'
Фомитшов Андре выбил мяч на угловой.
88'
88'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает навес
88'
88'
Дейкстра Март бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
88'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
87'
Florian Pinteaux из команды Спарта Роттердам делает навес
87'
Думич Дарио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
86'
86'
86'
Эль-Аззузи Закария не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
86'
Эль-Аззузи Закария оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
Эль-Аззузи Закария из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Эль-Аззузи Закария
84'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам. Это Хайнлот Михаэль заработал фол.
82'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
82'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
82'
Reagy Ofosu нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
81'
Roy Kortsmit получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
79'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает навес
78'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Ferdi Kadioglu заработал фол.
78'
77'
Погба Матиас нарушает правила. Фомитшов Андре пострадал
77'
77'
76'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
76'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Denzel Dumfries совершает грубый фол. Ferdi Kadioglu был жертвой
75'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Тактическая замена. Фон Хаке Юлиан уходит с поля и его заменяет Reagy Ofosu
74'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Florian Pinteaux
74'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
72'
72'
Пушич Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
71'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Голла Войцех совершает грубый фол. Кабрал Джерсон был жертвой
70'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам. Это Голла Войцех заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам наносит очень неточный удар.
69'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
68'
Кабрал Джерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Голла Войцех получает желтую карточку.
68'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Ван Морсел Пако.
68'
67'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
67'
Хайнлот Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает навес
65'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам. Это Думич Дарио заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
65'
64'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
64'
Авонийи Тайво бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген. Это Дейкстра Март заработал фол.
62'
Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген разыграл угловой с левого угла.
61'
Авонийи Тайво из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Бройер Мишель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 11207 болельщиков
60'
Калеро Иван наказан за толчок Хайнлот Михаэль
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Ван Морсел Пако получает желтую карточку.
59'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Думич Дарио.
58'
58'
58'
Райхи Мохаммед вышел на оперативный простор и пробил, мяч успели вынести с линии ворот.
58'
58'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
57'
Rick van Drongelen выбил мяч на угловой.
57'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Думич Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
54'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
54'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
53'
53'
Голла Войцех выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
52'
Фомитшов Андре выбил мяч на угловой.
52'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Фон Хаке Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает навес
51'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
49'
49'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
49'
49'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
48'
48'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
48'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
48'
Ван Морсел Пако исполняет штрафной удар, но его блокируют
47'
Думич Дарио наказан за толчок Пушич Мартин
46'
Тактическая замена. Бувалда Робин уходит с поля и его заменяет Мессауд Али
46'
Тактическая замена. Майи Ульрих уходит с поля и его заменяет Авонийи Тайво
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Райхи Мохаммед.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
45'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
45'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Пушич Мартин коснулся мяча рукой.
44'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фон Хаке Юлиан заработал фол.
44'
43'
42'
42'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
42'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сануси Райан получает желтую карточку.
41'
Сануси Райан совершает грубый фол. Фон Хаке Юлиан был жертвой
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
40'
39'
Брейнбург Грегор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Sherel Floranus совершает грубый фол. Райхи Мохаммед был жертвой
38'
Ван Морсел Пако коснулся мяча рукой.
38'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Морсел Пако записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
33'
Denzel Dumfries из команды Спарта Роттердам устремляется вперед с мячом.
32'
32'
32'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
32'
Ван Морсел Пако наказан за толчок Бувалда Робин
31'
Фон Хаке Юлиан нарушает правила. Бройер Мишель пострадал
31'
Голла Войцех из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
31'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
30'
30'
30'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Калеро Иван заработал фол.
28'
28'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
27'
26'
26'
Фон Хаке Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
24'
Дейкстра Март бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
24'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Sherel Floranus заработал фол.
23'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Бувалда Робин возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Бувалда Робин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Бувалда Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Пушич Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
17'
Думич Дарио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
17'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
17'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
17'
Denzel Dumfries выбил мяч на угловой.
16'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Брейнбург Грегор бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
ПЕНАЛЬТИ! – Дейкстра Март серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Фон Хаке Юлиан заработал пенальти для своей команды
14'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Фон Хаке Юлиан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Rick van Drongelen заработал фол.
12'
12'
Бувалда Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
11'
11'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Майи Ульрих, и мяч снова в игре
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает навес
8'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает подножку. Фомитшов Андре заработал фол.
7'
7'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
7'
7'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Хайнлот Михаэль коснулся мяча рукой.
6'
6'
6'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
5'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
2'
2'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген делает подножку. Сануси Райан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НЕК Неймеген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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