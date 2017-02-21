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Стадион: Де Кёйп
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Э
- 11.02.2017 Фейеноорд 2:0 Гронинген Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 Фейеноорд 4:0 НЕК Неймеген Э
- 21.01.2017 Фейеноорд 1:0 Виллем II Э
- 15.01.2017 Рода 0:2 Фейеноорд Э
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Э
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 04.12.2016 Фейеноорд 6:1 Спарта Роттердам Э
- 27.11.2016 Утрехт 3:3 Фейеноорд Э
- 20.11.2016 Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Э
- 06.11.2016 Гоу Эхед Иглс 1:0 Фейеноорд Э
- 30.10.2016 Фейеноорд 2:2 Херенвен Э
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 16.10.2016 НЕК Неймеген 1:2 Фейеноорд Э
- 02.10.2016 Виллем II 0:2 Фейеноорд Э
- 25.09.2016 Фейеноорд 5:0 Рода Э
- 18.09.2016 ПСВ 0:1 Фейеноорд Э
- 11.09.2016 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 27.08.2016 Фейеноорд 4:1 Эксельсиор Э
ПСВ (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 18.02.2017 ПСВ 3:1 НЕК Неймеген Э
- 12.02.2017 ПСВ 3:0 Утрехт Э
- 04.02.2017 АЗ Алкмаар 2:4 ПСВ Э
- 28.01.2017 Хераклес 1:2 ПСВ Э
- 22.01.2017 ПСВ 4:3 Херенвен Э
- 14.01.2017 ПСВ 2:0 Эксельсиор Э
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 10.12.2016 ПСВ 1:0 Гоу Эхед Иглс Э
- 03.12.2016 Рода 0:0 ПСВ Э
- 26.11.2016 ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2016 Виллем II 0:0 ПСВ Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 29.10.2016 Витесс 0:2 ПСВ Э
- 22.10.2016 ПСВ 1:0 Спарта Роттердам Э
- 15.10.2016 ПСВ 1:1 Хераклес Э
- 01.10.2016 Херенвен 1:1 ПСВ Э
- 24.09.2016 Эксельсиор 1:3 ПСВ Э
- 18.09.2016 ПСВ 0:1 Фейеноорд Э
- 10.09.2016 НЕК Неймеген 0:4 ПСВ Э
- 28.08.2016 ПСВ 0:0 Гронинген Э
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
ПСВ: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
- 18.09.2016 ПСВ 0:1 Фейеноорд Эредивизие
- 31.07.2016 Фейеноорд 0:1 ПСВ Суперкубок
- 17.01.2016 Фейеноорд 0:2 ПСВ Эредивизие
- 30.08.2015 ПСВ 3:1 Фейеноорд Эредивизие
- 22.03.2015 Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие
- 17.12.2014 ПСВ 4:3 Фейеноорд Эредивизие
- 13.04.2014 ПСВ 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 01.12.2013 Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие
- 24.02.2013 Фейеноорд 2:1 ПСВ Эредивизие
- 30.01.2013 ПСВ 2:1 Фейеноорд Кубок
- 23.09.2012 ПСВ 3:0 Фейеноорд Эредивизие
- 26.02.2012 ПСВ 3:2 Фейеноорд Эредивизие
- 04.12.2011 Фейеноорд 2:0 ПСВ Эредивизие
- 24.04.2011 Фейеноорд 3:1 ПСВ Эредивизие
- 24.10.2010 ПСВ 10:0 Фейеноорд Эредивизие
- 11.04.2010 ПСВ 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 27.01.2010 ПСВ 0:3 Фейеноорд Кубок
- 20.09.2009 Фейеноорд 1:3 ПСВ Эредивизие
- 15.03.2009 Фейеноорд 1:0 ПСВ Премьер-лига
- 21.12.2008 ПСВ 1:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|23
|19
|3
|1
|59 - 12
|60
|2.
|Аякс
|23
|17
|4
|2
|47 - 14
|55
|3.
|ПСВ
|23
|15
|7
|1
|43 - 15
|52
|4.
|Утрехт
|23
|10
|7
|6
|33 - 28
|37
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|9
|9
|5
|39 - 33
|36
|6.
|Твенте
|23
|9
|7
|7
|32 - 30
|34
|7.
|Херенвен
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|8.
|Витесс
|23
|9
|6
|8
|32 - 28
|33
|9.
|Хераклес
|23
|7
|7
|9
|32 - 35
|28
|10.
|Гронинген
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|11.
|Виллем II
|23
|6
|8
|9
|19 - 27
|26
|12.
|НЕК Неймеген
|23
|6
|7
|10
|23 - 39
|25
|13.
|ПЕК Зволле
|23
|6
|5
|12
|23 - 45
|23
|14.
|Рода
|23
|3
|11
|9
|15 - 29
|20
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|5
|4
|14
|21 - 37
|19
|16.
|Спарта Роттердам
|23
|4
|7
|12
|30 - 42
|19
|17.
|Эксельсиор
|23
|4
|7
|12
|26 - 45
|19
|18.
|АДО Ден Хааг
|23
|5
|2
|16
|18 - 42
|17
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 59 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - ПСВ, который состоится 26.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - ПСВ, который состоится 26.02.2017.
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Прогнозы на матч Фейеноорд - ПСВ
Фейеноорд
51.7% (60)
Ничья:
26.7% (31)
ПСВ
21.6% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фейеноорд:
31.9% (37)
1:1 Ничья:
21.6% (25)
1:2 ПСВ:
11.2% (13)
1:0 Фейеноорд:
8.6% (10)
0:1 ПСВ:
4.3% (5)
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