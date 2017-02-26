Стадион: Нордийске Арена Зрители: 5310
3:0
Конец матча
1:0
11' ГолСильвестр Якуб
2:0
21' ГолСильвестр Якуб
31' Желтая карточкаRasmus Wuertz I
38' Желтая карточкаМайлингер Марко
3:0
41' ГолСильвестр Якуб
88' Желтая карточкаСильвестр Якуб
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
91'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой справа.
90'
Симон Якобсен выбил мяч на угловой.
90'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Сильвестр Якуб зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
88'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает подножку. Ibrahim Moro заработал фол.
88'
88'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
86'
86'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Rasmus Thellufsen нарушил правила.
86'
Сильвестр Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
86'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
86'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает пас партнеру.
85'
85'
Ibrahim Moro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Эмиль Шеел наказан за толчок Кристенсен Патрик
83'
83'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Блобьерг Якоб получает жёлтую карточку за толчок соперника.
82'
Rasmus Thellufsen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
82'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
82'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
82'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
80'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Меккел Венделбо
77'
77'
Блобьерг Якоб имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
77'
Флорес Эдисон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает подножку. Jannik Pohl заработал фол.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 5310 болельщиков
73'
Тактическая замена. Frederik Boersting уходит с поля и его заменяет Флорес Эдисон
73'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Аггер Николай
72'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает неудачный навес.
72'
72'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
71'
Frederik Boersting из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
71'
Деннис Флинта выбил мяч на угловой.
71'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес
71'
Magnus Christensen из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
70'
70'
70'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает пас партнеру.
70'
Sammy Skytte из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
68'
Симон Якобсен из команды Силькеборг опасно играет. Чуть не пострадал Альманн Якоб.
67'
67'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Сильвестр Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
66'
65'
Joakim Maehle получил травму и заменен. Кристенсен Патрик выходит на поле.
65'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг наносит неточный удар с лета
65'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Joakim Maehle получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Joakim Maehle на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Тактическая замена. Майлингер Марко уходит с поля и его заменяет Jannik Pohl
60'
60'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
58'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Jens Martin Gammelby на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
Rasmus Thellufsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
55'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
55'
55'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Тактическая замена. Андреас Альберс уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
54'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
53'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает навес
51'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Хелениус Никлас заработал фол.
50'
50'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг бьет головой мимо ворот
50'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой слева.
50'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
49'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Майлингер Марко из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
48'
Joakim Maehle из команды Ольборг в офсайде
48'
Frederik Boersting нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Frederik Boersting из команды Ольборг в офсайде
44'
Андреас Альберс наказан за толчок Joakim Maehle
44'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает навес
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
42'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
41'
Frederik Boersting сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сильвестр Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Хелениус Никлас наказан за толчок Magnus Christensen
39'
Симон Якобсен наказан за толчок Frederik Boersting
38'
Майлингер Марко тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
38'
Майлингер Марко из команды Ольборг. Это Sammy Skytte заработал фол.
38'
37'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отвел угрозу отличным подкатом
37'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
36'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг в офсайде
36'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Joakim Maehle заработал фол.
35'
35'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
34'
Magnus Christensen из команды Ольборг. Это Sammy Skytte заработал фол.
33'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг подал угловой слева.
33'
Joakim Maehle выбил мяч на угловой.
32'
Gustav Dahl из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
32'
32'
Сков Роберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
31'
Расмус Вюрц сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
31'
Расмус Вюрц атакует сзади соперника. Сков Роберт пострадал.
31'
30'
Сков Роберт исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
30'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
29'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Альманн Якоб из команды Ольборг отвел угрозу отличным подкатом
29'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает пас партнеру.
29'
29'
Rasmus Thellufsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает пас партнеру.
28'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Деннис Флинта из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Сильвестр Якуб наказан за толчок Ibrahim Moro
26'
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
26'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Схиртладзе Давит на финте ушёл от оппонента.
25'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
23'
23'
Андреас Альберс из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
23'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
23'
23'
23'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
21'
Joakim Maehle сделал результативную передачу.
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сильвестр Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
21'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
21'
20'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Ларсен Николай заработал фол.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Андреас Альберс, и мяч снова в игре
20'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
20'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
19'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
19'
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Jens Martin Gammelby, и мяч снова в игре
19'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
19'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает пас партнеру.
18'
Gustav Dahl на финте ушёл от оппонента.
17'
17'
Frederik Boersting отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
16'
16'
Joakim Maehle из команды Ольборг играет в стеночку с партнером по команде.
14'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
14'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
13'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
13'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
11'
Magnus Christensen сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сильвестр Якуб из клуба "Ольборг" отправил мяч головой в ворота.
11'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает навес
11'
11'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает пас партнеру.
11'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Майлингер Марко из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
Майлингер Марко из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
10'
Сильвестр Якуб бьет и мяч от рикошета проходит мимо
9'
Sammy Skytte из команды Силькеборг. Это Майлингер Марко заработал фол.
9'
9'
Ibrahim Moro бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
8'
8'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Gustav Dahl из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
8'
8'
Схиртладзе Давит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
7'
6'
Сильвестр Якуб попал в створ, но вратарь справился с ударом.
6'
6'
Gustav Dahl выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Альманн Якоб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Майлингер Марко из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
5'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Сков Роберт на финте ушёл от оппонента.
4'
Маркус Хольгерссон из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Sammy Skytte из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
3'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает пас партнеру.
3'
2'
Андреас Альберс из команды Силькеборг в офсайде
2'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
1'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
1'
1'
Хелениус Никлас из команды Силькеборг делает пас партнеру.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordjyske Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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