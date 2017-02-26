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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6038
Сённерйюск
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
20' Гол
Уре Микаэль
1:1
22' Пенальти
Пукки Теэму
1:2
25' Гол
Нергор Кристиан
32' Желтая карточка
Нергор Кристиан
42' Желтая карточка
Рамон Родригес
73' Желтая карточка
Маттила Сакари
79' Желтая карточка
Ларссон Юхан
88' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
95'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
94'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Канструп Пьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
93'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
93'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает навес
92'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Вильчек Камиль пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Поульсен Симон наказан за толчок Остин Родольф
89'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
88'
Абсалонсен Йохан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
88'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
87'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Вильчек Камиль заработал фол.
85'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Остин Родольф
84'
Тактическая замена. Маттила Сакари уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
83'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
83'
Кальмар Жолт из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
83'
Якобсен Кристиан II мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
83'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
81'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
81'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
81'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
80'
Удар от ворот произведет Брондбю
80'
Люикс Кес бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
80'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
80'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
79'
Ларссон Юхан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
79'
Ларссон Юхан совершает грубый фол. Якобсен Кристиан II был жертвой
79'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
79'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
79'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает пас партнеру.
78'
Поульсен Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск играет в стеночку с партнером по команде. Якобсен Кристиан II это был.
78'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
78'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
77'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
77'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
76'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
76'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
76'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
75'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
75'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
74'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает пас партнеру.
74'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Желтая карточка
73'
Маттила Сакари тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
73'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск. Это Кальмар Жолт заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Вильчек Камиль наказан за толчок Маттила Сакари
71'
Удар от ворот произведет Брондбю
71'
Клеве Троэльс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
71'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
70'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
69'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
69'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
68'
Вильчек Камиль выбил мяч на угловой.
68'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
68'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Мадсен Николай заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 6038 болельщиков
65'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
65'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
62'
Удар от ворот произведет Брондбю
62'
Абсалонсен Йохан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Хедегор Миккель уходит с поля и его заменяет Мадсен Николай
61'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
61'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
61'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Абсалонсен Йохан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
60'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Хедегор Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
60'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
59'
Маттила Сакари бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
58'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
58'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
58'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
58'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
57'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
57'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает навес
54'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
54'
Сикошек Грегор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
52'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
52'
Маттила Сакари выбил мяч на угловой.
52'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
52'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Хедегор Миккель пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Нергор Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
49'
Вильчек Камиль наказан за толчок Хедегор Миккель
48'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Удар от ворот произведет Брондбю
48'
После удара головой, который сделал Люикс Кес мяч попадает в перекладину
Угловой
47'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
47'
Маттила Сакари бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Офсайд
47'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
47'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает пас партнеру.
46'
Ларссон Юхан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
46'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Брондбю
45'
Абсалонсен Йохан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
44'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
43'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
43'
Ларссон Юхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
42'
Рамон Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
41'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
41'
Сикошек Грегор из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
41'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Уре Микаэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
40'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает навес
39'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
38'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
38'
Реннов Фредерик из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
38'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
38'
Вильчек Камиль наказан за толчок Клеве Троэльс
37'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
37'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск подал угловой слева.
36'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
35'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
34'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
Офсайд
33'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
33'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Нергор Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
31'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
31'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
29'
Хольст Фредерик совершает грубый фол. Абсалонсен Йохан был жертвой
29'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Абсалонсен Йохан на финте ушёл от оппонента.
28'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
27'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
27'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нергор Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Люикс Кес выбил мяч на угловой.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
25'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
После дальнего удара, который нанес Клеве Троэльс мяч отбит вратарем
24'
Клеве Троэльс на финте ушёл от оппонента.
23'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
Сикошек Грегор из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Описание гола
22'
Г О О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брондбю забивает пенальти
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Клеве Троэльс сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Вильчек Камиль заработал пенальти для своей команды
21'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
21'
Сикошек Грегор из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
После удара головой, который нанес Хедегор Миккель, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Рёкер Бенедикт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Якобсен Кристиан II, и мяч снова в игре
Описание гола
20'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск добил мяч в ворота.
20'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск наносит очень неточный удар.
20'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
19'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
18'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
18'
Пукки Теэму бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Удар от ворот произведет Брондбю
17'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
17'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
16'
Нергор Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Нергор Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
15'
Нергор Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
14'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
14'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
13'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
12'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
12'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Травма, повреждение
11'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
10'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
10'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Уре Микаэль сотрясает перекладину
9'
Уре Микаэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
9'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
9'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Клеве Троэльс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
8'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
8'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Сикошек Грегор, и мяч снова в игре
8'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит очень неточный удар.
Угловой
7'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
7'
Люикс Кес выбил мяч на угловой.
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает пас партнеру.
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
5'
Фири Лебоганг имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
5'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
3'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
2'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает пас партнеру.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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