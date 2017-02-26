Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 6038
1:2
Конец матча
1:0
20' ГолУре Микаэль
1:1
22' ПенальтиПукки Теэму
1:2
25' ГолНергор Кристиан
32' Желтая карточкаНергор Кристиан
42' Желтая карточкаРамон Родригес
73' Желтая карточкаМаттила Сакари
79' Желтая карточкаЛарссон Юхан
88' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
95'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
95'
94'
94'
94'
94'
Рамон Родригес выбил мяч подальше от ворот.
94'
93'
Канструп Пьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
93'
93'
93'
93'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает навес
92'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
92'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Вильчек Камиль пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
91'
91'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Поульсен Симон наказан за толчок Остин Родольф
89'
89'
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
Абсалонсен Йохан получает желтую карточку.
88'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
88'
87'
87'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
87'
86'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Вильчек Камиль заработал фол.
85'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Остин Родольф
84'
Тактическая замена. Маттила Сакари уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
83'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
83'
Кальмар Жолт из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
83'
Якобсен Кристиан II мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
83'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
82'
82'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Marko Mitrovic
81'
81'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
81'
Мукхтар Хани на финте ушёл от оппонента.
80'
Удар от ворот произведет Брондбю
80'
Люикс Кес бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
80'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
80'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Ларссон Юхан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
79'
Ларссон Юхан совершает грубый фол. Якобсен Кристиан II был жертвой
79'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
79'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
79'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает пас партнеру.
78'
Поульсен Симон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
78'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск играет в стеночку с партнером по команде. Якобсен Кристиан II это был.
78'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
78'
77'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
77'
77'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
76'
76'
Нергор Кристиан выбил мяч на угловой.
76'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает навес
75'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
75'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
74'
74'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает пас партнеру.
74'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Маттила Сакари тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
73'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск. Это Кальмар Жолт заработал фол.
72'
Вильчек Камиль наказан за толчок Маттила Сакари
71'
Удар от ворот произведет Брондбю
71'
Клеве Троэльс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
71'
Мадсен Николай из команды Сённерйюск сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
70'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
69'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
69'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
69'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Вильчек Камиль выбил мяч на угловой.
68'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
68'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
67'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Мадсен Николай заработал фол.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 6038 болельщиков
65'
Кроне Свенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
64'
64'
Тактическая замена. Сикошек Грегор уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
62'
Удар от ворот произведет Брондбю
62'
Абсалонсен Йохан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
62'
62'
61'
Тактическая замена. Хедегор Миккель уходит с поля и его заменяет Мадсен Николай
61'
Сикошек Грегор выбил мяч на угловой.
61'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
61'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Абсалонсен Йохан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
60'
60'
60'
Хедегор Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
60'
60'
59'
Маттила Сакари бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
59'
59'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
58'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Уре Микаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
58'
58'
58'
57'
57'
57'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
57'
55'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск делает навес
54'
Хедегор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
54'
Сикошек Грегор бьет и мяч от рикошета проходит мимо
53'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
52'
52'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
52'
Маттила Сакари выбил мяч на угловой.
52'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
52'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Хедегор Миккель пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Нергор Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
49'
49'
Вильчек Камиль наказан за толчок Хедегор Миккель
48'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Удар от ворот произведет Брондбю
48'
После удара головой, который сделал Люикс Кес мяч попадает в перекладину
47'
47'
Маттила Сакари бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
46'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает пас партнеру.
46'
Ларссон Юхан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Брондбю
45'
Абсалонсен Йохан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
45'
44'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
43'
43'
43'
43'
Ларссон Юхан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Рамон Родригес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
41'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
41'
Сикошек Грегор из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Нергор Кристиан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Уре Микаэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
40'
40'
40'
39'
39'
39'
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
38'
38'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
38'
Реннов Фредерик из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
38'
38'
Вильчек Камиль наказан за толчок Клеве Троэльс
37'
37'
37'
36'
36'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
35'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
35'
35'
35'
35'
Хедегор Миккель из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
34'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
34'
33'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
33'
Маттила Сакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Нергор Кристиан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
32'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
31'
31'
Пукки Теэму имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
31'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
29'
Хольст Фредерик совершает грубый фол. Абсалонсен Йохан был жертвой
29'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
Абсалонсен Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Абсалонсен Йохан на финте ушёл от оппонента.
28'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
27'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает пас партнеру.
27'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нергор Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Люикс Кес выбил мяч на угловой.
25'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
25'
Пукки Теэму из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
24'
После дальнего удара, который нанес Клеве Троэльс мяч отбит вратарем
24'
Клеве Троэльс на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Сикошек Грегор из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Г О О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брондбю забивает пенальти
21'
ПЕНАЛЬТИ! – Клеве Троэльс сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Вильчек Камиль заработал пенальти для своей команды
21'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает пас партнеру.
21'
Сикошек Грегор из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
После удара головой, который нанес Хедегор Миккель, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
20'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
20'
Рёкер Бенедикт сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Якобсен Кристиан II, и мяч снова в игре
20'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск добил мяч в ворота.
20'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск наносит очень неточный удар.
20'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
19'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
18'
18'
Пукки Теэму бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Удар от ворот произведет Брондбю
17'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
17'
16'
Нергор Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Нергор Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
15'
Нергор Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отвел угрозу отличным подкатом
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
13'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
12'
Маттила Сакари из команды Сённерйюск наносит неточный удар с лета
12'
12'
11'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Сикошек Грегор возвращается на поле, всё в порядке.
10'
Матч возобновится спорным мячом
10'
Сикошек Грегор получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
Сикошек Грегор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Уре Микаэль сотрясает перекладину
9'
Уре Микаэль оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
9'
9'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Удар от ворот произведет Брондбю
8'
Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
8'
Клеве Троэльс оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
8'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
8'
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Сикошек Грегор, и мяч снова в игре
8'
Вильчек Камиль из команды Брондбю наносит очень неточный удар.
7'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
7'
Люикс Кес выбил мяч на угловой.
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает пас партнеру.
7'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
6'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
5'
5'
Фири Лебоганг имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
5'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
3'
3'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
3'
Вильчек Камиль из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
2'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает пас партнеру.
2'
1'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брондбю". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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