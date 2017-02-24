Стадион: BioNutria Park Randers Зрители: 3941
0:2
Конец матча
27' Желтая карточкаХассан Рилван
0:1
33' ГолДуэлунд Миккель
45' Желтая карточкаФенгер Мадс
52' Желтая карточкаНиссен Расмус
65' Желтая карточкаРёмер Андре
0:2
90' ГолОнуачу Пол
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
95'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
95'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Bruninho
94'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
94'
94'
94'
93'
93'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
93'
93'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Дуэлунд Миккель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онуачу Пол!
90'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
90'
Мадс Агесен ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
90'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
90'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Mayron George из команды Раннерс. Это Хансен Киан заработал фол.
89'
88'
88'
87'
87'
87'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
86'
85'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Брун Андреас заработал фол.
85'
85'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
84'
84'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
83'
83'
83'
Мадс Агесен из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
82'
82'
Онуачу Пол блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
82'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
81'
81'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 3941 болельщиков
80'
Борринг Йонас атакует сзади соперника. Фенгер Мадс пострадал.
80'
79'
Mayron George из команды Раннерс. Это Риис Кристиан заработал фол.
78'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Mayron George
78'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
78'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
78'
78'
Онуачу Пол точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
77'
77'
Кауко Йони выбил мяч на угловой.
77'
76'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
76'
76'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
75'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
74'
Рёмер Андре выбил мяч на угловой.
74'
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Кауко Йони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
72'
72'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
72'
72'
Ниссен Расмус блокирует соперника. Брун Андреас заработал своей команде штрафной.
72'
71'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
71'
Брун Андреас из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
71'
71'
Фишер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
70'
Фенгер Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
69'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Kasper Enghardt блокирует соперника. Поульсен Якоб заработал своей команде штрафной.
68'
68'
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес
67'
67'
66'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
66'
66'
66'
66'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
66'
65'
Рёмер Андре получает желтую карточку.
65'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
64'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд в офсайде
64'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
63'
63'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
62'
Дуэлунд Миккель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
61'
Фишер Александр из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
61'
61'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
59'
59'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
59'
58'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
58'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
58'
58'
Фенгер Мадс выбил мяч на угловой.
58'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
58'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
Хассан Рилван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
56'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
56'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
55'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд. Это Поури Марвин заработал фол.
55'
55'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
54'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
После удара головой, который нанес Ниссен Расмус, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
54'
Фенгер Мадс выбил мяч на угловой.
54'
Дуэлунд Миккель на финте ушёл от оппонента.
53'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
53'
Каспер Фискер Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
52'
Ниссен Расмус получает желтую карточку.
52'
Ниссен Расмус совершает грубый фол. Кауко Йони был жертвой
51'
51'
Томсен Джонни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Томсен Джонни на финте ушёл от оппонента.
50'
50'
Кауко Йони из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
50'
Ниссен Расмус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
49'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Томсен Джонни
49'
49'
48'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
48'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
47'
47'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
47'
Люндберг Виктор из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
46'
46'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Дуэлунд Миккель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Фенгер Мадс получает желтую карточку.
46'
Фенгер Мадс совершает грубый фол. Онуачу Пол был жертвой
45'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
45'
45'
44'
44'
44'
Люндберг Виктор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Фишер Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
43'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
43'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
42'
42'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
42'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
42'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
42'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Риис Кристиан атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
41'
40'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
40'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
38'
Новак Филип атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
38'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
36'
35'
35'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд. Это Томсен Джонни заработал фол.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
33'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дуэлунд Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Викхейм Густав на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
31'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
31'
30'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд в офсайде
30'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
29'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
29'
28'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
Ниссен Расмус коснулся мяча рукой.
28'
28'
27'
Хассан Рилван получает желтую карточку.
27'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Люндберг Виктор заработал фол.
27'
27'
Кауко Йони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
26'
26'
Поури Марвин коснулся мяча рукой.
26'
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
26'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Викхейм Густав наказан за толчок Томсен Джонни
25'
Новак Филип атакует сзади соперника. Томсен Джонни пострадал.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Новак Филип, и мяч снова в игре
24'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
23'
23'
22'
22'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Викхейм Густав на финте ушёл от оппонента.
22'
21'
21'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
20'
Фенгер Мадс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
20'
19'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
19'
19'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Алланссон Йоэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Онуачу Пол блокирует соперника. Кауко Йони заработал своей команде штрафной.
15'
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
14'
14'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
14'
13'
Поури Марвин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
12'
12'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
12'
12'
11'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
10'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
9'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
8'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
8'
8'
8'
8'
7'
7'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
6'
6'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
5'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
4'
4'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
4'
Kasper Enghardt атакует сзади соперника. Поульсен Якоб пострадал.
3'
3'
3'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
3'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
2'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сыграл в стеночку. Поульсен Якоб не смог опередить голкипера.
1'
1'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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