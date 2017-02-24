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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3941
Раннерс
0:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
27' Желтая карточка
Хассан Рилван
0:1
33' Гол
Дуэлунд Миккель
45' Желтая карточка
Фенгер Мадс
52' Желтая карточка
Ниссен Расмус
65' Желтая карточка
Рёмер Андре
0:2
90' Гол
Онуачу Пол
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
95'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Bruninho
94'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Кроон Симон
94'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Фишер Александр из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
94'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
93'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
93'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
93'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
93'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Дуэлунд Миккель получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Онуачу Пол!
90'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
90'
Мадс Агесен ошибается в защите.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Фишер Александр из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
90'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
89'
Mayron George из команды Раннерс. Это Хансен Киан заработал фол.
89'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
88'
Удар от ворот произведет Раннерс
88'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
86'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
86'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
85'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает подножку. Брун Андреас заработал фол.
85'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
85'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
84'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
83'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Мадс Агесен из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
82'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
82'
Онуачу Пол блокирует соперника. Kasper Enghardt заработал своей команде штрафной.
82'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
81'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 3941 болельщиков
Фол, нарушение
80'
Борринг Йонас атакует сзади соперника. Фенгер Мадс пострадал.
80'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
79'
Mayron George из команды Раннерс. Это Риис Кристиан заработал фол.
78'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Mayron George
Офсайд
78'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
78'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
78'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Онуачу Пол точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
77'
Кауко Йони выбил мяч на угловой.
77'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Поульсен Якоб заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
76'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Онуачу Пол на финте ушёл от оппонента.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
75'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
75'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
74'
Рёмер Андре выбил мяч на угловой.
74'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Кауко Йони попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Поури Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
72'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
72'
Ниссен Расмус блокирует соперника. Брун Андреас заработал своей команде штрафной.
72'
Удар от ворот произведет Раннерс
71'
Дуэлунд Миккель выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
71'
Брун Андреас из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
71'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Фишер Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
70'
Фенгер Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
70'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Брун Андреас
69'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
69'
Kasper Enghardt блокирует соперника. Поульсен Якоб заработал своей команде штрафной.
68'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Удар от ворот произведет Раннерс
67'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес
67'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
66'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
66'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
66'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Рёмер Андре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
Офсайд
64'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд в офсайде
64'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает подножку. Дуэлунд Миккель заработал фол.
63'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Алланссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуэлунд Миккель, и мяч снова в игре
62'
Дуэлунд Миккель оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
62'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Фишер Александр из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
61'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
61'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Раннерс
59'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
58'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
58'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Угловой
58'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
58'
Фенгер Мадс выбил мяч на угловой.
58'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
58'
Хассан Рилван на финте ушёл от оппонента.
57'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хассан Рилван попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Удар от ворот произведет Раннерс
Фол, нарушение
56'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
56'
Андерсен Миккель из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
55'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд. Это Поури Марвин заработал фол.
55'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
54'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
После удара головой, который нанес Ниссен Расмус, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
54'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
54'
Фенгер Мадс выбил мяч на угловой.
54'
Дуэлунд Миккель на финте ушёл от оппонента.
53'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
53'
Каспер Фискер Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
52'
Ниссен Расмус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Ниссен Расмус совершает грубый фол. Кауко Йони был жертвой
51'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
51'
Томсен Джонни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Томсен Джонни на финте ушёл от оппонента.
50'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
50'
Кауко Йони из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
50'
Ниссен Расмус сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
50'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Томсен Джонни
49'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
48'
Фишер Александр выбил мяч на угловой.
48'
Новак Филип из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
47'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
47'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
47'
Люндберг Виктор из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
46'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Дуэлунд Миккель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
46'
Фенгер Мадс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Фенгер Мадс совершает грубый фол. Онуачу Пол был жертвой
45'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
45'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Люндберг Виктор не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Фишер Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Удар от ворот произведет Раннерс
43'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
43'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает навес
42'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
42'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
42'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Риис Кристиан атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
41'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Кауко Йони выбил мяч подальше от ворот.
40'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
39'
Риис Кристиан из команды Митьюлланд отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
38'
Новак Филип атакует сзади соперника. Каспер Фискер Йенсен пострадал.
38'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
36'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
34'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд. Это Томсен Джонни заработал фол.
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
33'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Дуэлунд Миккель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Викхейм Густав на финте ушёл от оппонента.
32'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
32'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
31'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
31'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
30'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд в офсайде
30'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
Офсайд
29'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
29'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
28'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
28'
Ниссен Расмус коснулся мяча рукой.
28'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Алланссон Йоэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Хассан Рилван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает подножку. Люндберг Виктор заработал фол.
27'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кауко Йони не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес
26'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
26'
Поури Марвин коснулся мяча рукой.
26'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
26'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
25'
Викхейм Густав наказан за толчок Томсен Джонни
Фол, нарушение
25'
Новак Филип атакует сзади соперника. Томсен Джонни пострадал.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Новак Филип, и мяч снова в игре
24'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
23'
Фишер Александр из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Викхейм Густав на финте ушёл от оппонента.
22'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
21'
Поури Марвин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
20'
Фенгер Мадс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
19'
Алланссон Йоэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
19'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Раннерс
17'
Хассан Рилван отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Онуачу Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
15'
Онуачу Пол блокирует соперника. Кауко Йони заработал своей команде штрафной.
15'
Удар от ворот произведет Раннерс
15'
Хансен Киан из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
14'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Фишер Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
13'
Поури Марвин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Каспер Фискер Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
13'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Новак Филип заработал фол.
12'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
12'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
12'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
11'
Кауко Йони из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
10'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фенгер Мадс из команды Раннерс остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд устремляется вперед с мячом.
9'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Фишер Александр из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
8'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
8'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
8'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
6'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ниссен Расмус из команды Митьюлланд делает навес
Фол, нарушение
5'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает подножку. Рёмер Андре заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Раннерс
4'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
4'
Kasper Enghardt атакует сзади соперника. Поульсен Якоб пострадал.
3'
Фишер Александр из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
Угловой
3'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
2'
Люндберг Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Поури Марвин из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
2'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд сыграл в стеночку. Поульсен Якоб не смог опередить голкипера.
1'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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