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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3112
Виборг
1:1
Конец матча
Орхус
0'
0:1
21' Гол
Амини Мустафа
1:1
88' Пенальти
Soeren Frederiksen II
89' Желтая карточка
Alexander Jakobsen
90' Желтая карточка
Jeppe Groenning
90' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
94'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
94'
Mikkel Vestergaard имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
94'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.

94'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
94'
Кристиан Сивебек из команды Виборг делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Кристиан Сивебек из команды Виборг опасно играет. Чуть не пострадал Ходжаниязов Джамалдин.
93'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
92'
Mikkel Vestergaard наказан за толчок Йулсгор Йеспер
92'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Икономидис Кристофер бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
Желтая карточка
90'
Йеппе Гроннинг получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Michael Zacho заработал фол.
90'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
90'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 3112 болельщиков
89'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
Желтая карточка
89'
Alexander Jakobsen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
Описание гола
88'
Г О О О О О Л - Сёрен Фредериксен из команды Виборг забивает пенальти
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ! Александр Юль Андерсен сыграл рукой в своей штрафной площади.
87'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
87'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Игрок команды Орхус фолит. Пострадал Soeren Reese. Назначается штрафной удар.
Фол, нарушение
86'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
Угловой
85'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Michael Zacho
84'
Расмуссен Мортен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
83'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Йованович Александар II выбил мяч на угловой.
Угловой
83'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
83'
Йованович Александар II из команды Орхус делает навес
83'
Игрок команды Виборг исполняет передачу
83'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
82'
Моберг Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
82'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
82'
Бьорн Даниэль Свериссон выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
81'
Икономидис Кристофер из команды Орхус нарушает. Kristoffer Pallesen пострадал, однако рефери не останавливает игру.
81'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
81'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mikkel Vestergaard нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ходжаниязов Джамалдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Alexander Jakobsen из команды Виборг. Это Дэнни Ольсен заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Виборг
79'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает неудачный навес.
78'
Тактическая замена. Дебле Серж уходит с поля и его заменяет Кристиан Сивебек
Фол, нарушение
78'
Расмуссен Мортен из команды Орхус. Это Kristoffer Pallesen заработал фол.
77'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
77'
Soeren Reese точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
77'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
77'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
76'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес
76'
Удар от ворот произведет Виборг
76'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Моберг Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
75'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает пас партнеру.
74'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
74'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
73'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус делает подножку. Mikkel Vestergaard заработал фол.
Офсайд
73'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг в офсайде
73'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает пас партнеру.
73'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
72'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
71'
Кампер Йонас из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес
70'
Удар от ворот произведет Виборг
69'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Бьярнасон Эльмар
Фол, нарушение
69'
Йонас Торсен наказан за толчок Петерсен Стефан
68'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
67'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Soeren Reese из команды Виборг бьет головой мимо ворот
Угловой
65'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой справа.
65'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
64'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
64'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
64'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
Офсайд
63'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг в офсайде
63'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
62'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Йонас Торсен из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
61'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дебле Серж из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Тактическая замена. Келлер Кристиан уходит с поля и его заменяет Alexander Jakobsen
60'
Тактическая замена. Вацадзе Матэ уходит с поля и его заменяет Mikkel Vestergaard
59'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
59'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Виборг
58'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
58'
Келлер Кристиан из команды Виборг. Это Расмуссен Мортен заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Орхус
57'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
57'
Дебле Серж из команды Виборг делает неудачный навес.
57'
Дебле Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
56'
Soeren Reese выбил мяч на угловой.
56'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
55'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
54'
Келлер Кристиан из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
54'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Виборг
53'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
Фол, нарушение
52'
Дэнни Ольсен из команды Орхус. Это Дебле Серж заработал фол.
51'
Икономидис Кристофер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Дэнни Ольсен из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Виборг
50'
Бьорн Даниэль Свериссон нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
49'
Расмуссен Мортен попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
48'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
48'
Soeren Reese из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
47'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
46'
Миканович Дино получил травму и заменен. Jens Stage выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кампер Йонас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
45'
Кампер Йонас из команды Виборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
44'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Келлер Кристиан заработал фол.
44'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
44'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сёрен Фредериксен на финте ушёл от оппонента.
43'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
42'
Удар от ворот произведет Виборг
42'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
42'
Удар от ворот произведет Виборг
Травма, повреждение
41'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
41'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
Офсайд
40'
Вацадзе Матэ из команды Виборг в офсайде
40'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
40'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Амини Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йонас Торсен из команды Виборг делает навес
38'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Удар от ворот произведет Виборг
37'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
37'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
37'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
35'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
34'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
Фол, нарушение
34'
Дэнни Ольсен атакует сзади соперника. Дебле Серж пострадал.
33'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Виборг
32'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает навес
32'
Удар от ворот произведет Виборг
32'
Икономидис Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
31'
Дебле Серж из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
Удар от ворот произведет Виборг
31'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Офсайд
30'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
29'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Удар от ворот произведет Виборг
29'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
29'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Виборг
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
27'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Виборг
25'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Soeren Reese выбил мяч подальше от ворот.
24'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
23'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Амини Мустафа!
21'
Дэнни Ольсен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Soeren Reese из команды Виборг бьет головой мимо ворот
20'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Удар от ворот произведет Орхус
19'
Вацадзе Матэ из команды Виборг бьет головой мимо ворот
19'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
18'
Удар от ворот произведет Виборг
18'
Петерсен Стефан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
18'
Дэнни Ольсен из команды Орхус подал угловой слева.
17'
Икономидис Кристофер бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
17'
Удар от ворот произведет Виборг
16'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Келлер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
14'
Вацадзе Матэ из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Офсайд
13'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
13'
Кампер Йонас из команды Виборг делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
12'
Моберг Эрик выбил мяч подальше от ворот.
12'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Дебле Серж наказан за толчок Ходжаниязов Джамалдин
11'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Келлер Кристиан заработал фол.
10'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
Офсайд
9'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
9'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
8'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Кампер Йонас из команды Виборг делает навес
7'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Моберг Эрик выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Орхус
6'
Кампер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
5'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
3'
Вацадзе Матэ из команды Виборг в офсайде
2'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Виборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Орхус
1'
Вацадзе Матэ имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Миканович Дино ошибается в защите.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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