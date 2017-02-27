Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 3112
0:1
21' ГолАмини Мустафа
1:1
88' ПенальтиSoeren Frederiksen II
89' Желтая карточкаAlexander Jakobsen
90' Желтая карточкаJeppe Groenning
90' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
94'
Mikkel Vestergaard имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
94'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает навес прямо в штрафную.
94'
Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Кристиан Сивебек из команды Виборг делает подножку. Йованович Александар II заработал фол.
93'
Кристиан Сивебек из команды Виборг опасно играет. Чуть не пострадал Ходжаниязов Джамалдин.
93'
93'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
92'
Mikkel Vestergaard наказан за толчок Йулсгор Йеспер
92'
91'
91'
Икономидис Кристофер бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
90'
Йеппе Гроннинг получает желтую карточку.
90'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает подножку. Michael Zacho заработал фол.
90'
90'
90'
90'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 3112 болельщиков
89'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
89'
Alexander Jakobsen получает желтую карточку.
89'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
88'
Г О О О О О Л - Сёрен Фредериксен из команды Виборг забивает пенальти
87'
ПЕНАЛЬТИ! Александр Юль Андерсен сыграл рукой в своей штрафной площади.
87'
87'
86'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
86'
Игрок команды Орхус фолит. Пострадал Soeren Reese. Назначается штрафной удар.
86'
Икономидис Кристофер из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
85'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Soeren Reese заработал фол.
85'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Michael Zacho
84'
Расмуссен Мортен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
83'
83'
Йованович Александар II выбил мяч на угловой.
83'
83'
Йованович Александар II из команды Орхус делает навес
83'
Игрок команды Виборг исполняет передачу
83'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
82'
Моберг Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
Кампер Йонас из команды Виборг подал угловой слева.
82'
Бьорн Даниэль Свериссон выбил мяч на угловой.
81'
Икономидис Кристофер из команды Орхус нарушает. Kristoffer Pallesen пострадал, однако рефери не останавливает игру.
81'
81'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Mikkel Vestergaard нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
Ходжаниязов Джамалдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Alexander Jakobsen из команды Виборг. Это Дэнни Ольсен заработал фол.
79'
79'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает неудачный навес.
78'
Тактическая замена. Дебле Серж уходит с поля и его заменяет Кристиан Сивебек
78'
Расмуссен Мортен из команды Орхус. Это Kristoffer Pallesen заработал фол.
77'
Моберг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Soeren Reese точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
77'
77'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
76'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес
76'
76'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
76'
Моберг Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Бьярнасон Эльмар из команды Орхус делает навес
75'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает пас партнеру.
74'
74'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает навес
74'
74'
73'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус делает подножку. Mikkel Vestergaard заработал фол.
73'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг в офсайде
73'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает пас партнеру.
73'
72'
72'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
71'
71'
Кампер Йонас из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
70'
70'
Дебле Серж из команды Виборг делает навес
70'
69'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Бьярнасон Эльмар
69'
Йонас Торсен наказан за толчок Петерсен Стефан
68'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
67'
67'
67'
67'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Soeren Reese из команды Виборг бьет головой мимо ворот
65'
65'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
64'
64'
64'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
63'
Mikkel Vestergaard из команды Виборг в офсайде
63'
62'
Alexander Jakobsen из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
62'
62'
Йонас Торсен из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
61'
61'
Дебле Серж из команды Виборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Тактическая замена. Келлер Кристиан уходит с поля и его заменяет Alexander Jakobsen
60'
Тактическая замена. Вацадзе Матэ уходит с поля и его заменяет Mikkel Vestergaard
59'
59'
59'
58'
58'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает навес
58'
Келлер Кристиан из команды Виборг. Это Расмуссен Мортен заработал фол.
57'
57'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
57'
Дебле Серж из команды Виборг делает неудачный навес.
57'
Дебле Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
56'
Soeren Reese выбил мяч на угловой.
56'
55'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
Келлер Кристиан из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
54'
53'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Йеппе Гроннинг заработал фол.
53'
53'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
52'
Дэнни Ольсен из команды Орхус. Это Дебле Серж заработал фол.
51'
Икономидис Кристофер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Дэнни Ольсен из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
51'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
50'
50'
Бьорн Даниэль Свериссон нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Расмуссен Мортен попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
48'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
48'
Soeren Reese из команды Виборг делает подножку. Петерсен Стефан заработал фол.
47'
47'
47'
47'
46'
Миканович Дино получил травму и заменен. Jens Stage выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кампер Йонас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Кампер Йонас из команды Виборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Келлер Кристиан заработал фол.
44'
44'
44'
43'
Сёрен Фредериксен на финте ушёл от оппонента.
43'
43'
43'
42'
42'
42'
41'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Сёрен Фредериксен из команды Виборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
40'
Вацадзе Матэ из команды Виборг в офсайде
40'
40'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Амини Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
37'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
37'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
36'
36'
35'
35'
34'
34'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
34'
Дэнни Ольсен атакует сзади соперника. Дебле Серж пострадал.
33'
33'
33'
32'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
32'
32'
32'
31'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
31'
Дебле Серж из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
31'
31'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
29'
29'
29'
29'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает неудачный навес.
27'
Икономидис Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Сёрен Фредериксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
25'
24'
24'
Soeren Reese выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
Петер Фриис Йенсен вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
23'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
23'
21'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Амини Мустафа!
21'
Дэнни Ольсен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Soeren Reese из команды Виборг бьет головой мимо ворот
20'
19'
19'
Вацадзе Матэ из команды Виборг бьет головой мимо ворот
19'
18'
18'
Петерсен Стефан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Дэнни Ольсен из команды Орхус подал угловой слева.
17'
Икономидис Кристофер бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
17'
17'
16'
16'
16'
16'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
16'
15'
Келлер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
14'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
14'
Вацадзе Матэ из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
13'
Кампер Йонас из команды Виборг делает подножку. Йулсгор Йеспер заработал фол.
12'
Моберг Эрик выбил мяч подальше от ворот.
12'
11'
Дебле Серж наказан за толчок Ходжаниязов Джамалдин
11'
11'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Келлер Кристиан заработал фол.
10'
10'
9'
Дебле Серж из команды Виборг в офсайде
9'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Йеппе Гроннинг из команды Виборг делает навес
8'
8'
8'
7'
7'
7'
7'
Моберг Эрик выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
6'
Дэнни Ольсен из команды Орхус делает подножку. Сёрен Фредериксен заработал фол.
5'
Kristoffer Pallesen из команды Виборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Вацадзе Матэ из команды Виборг в офсайде
2'
2'
2'
Бьорн Даниэль Свериссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Вацадзе Матэ имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Миканович Дино ошибается в защите.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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