Стадион: Right To Dream Park Зрители: 3716
1:1
Конец матча
43' Желтая карточкаАнкерсен Петер
1:0
55' ГолХансен Эмилиано
1:1
56' ГолСантандер Федерико
83' Желтая карточкаКвист Вильям
89' Желтая карточкаMarcus Ingvartsen
90' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
90' Желтая карточкаБартолец Карло
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
93'
Бартолец Карло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
93'
Бартолец Карло совершает грубый фол. Аугустинссон Людвиг был жертвой
93'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за толчок соперника.
92'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Victor Nelsson
92'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
92'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
91'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Асанте Эрнест заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Асанте Эрнест из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Marcus Ingvartsen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
89'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан. Это Анкерсен Петер заработал фол.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
88'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
87'
87'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
85'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
85'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
84'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson
83'
Квист Вильям получает желтую карточку.
83'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
82'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
81'
80'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Норселлан
79'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает неудачный навес.
79'
Andreas Skovgaard сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
78'
Сантандер Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
78'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
77'
77'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 3716 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Норселлан
76'
Фальк Расмус из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
76'
Махсо Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
76'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
75'
Хансен Эмилиано атакует сзади соперника. Туту Юссеф пострадал.
75'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тактическая замена. Миккельсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
74'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
73'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
72'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
72'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
72'
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Бартолец Карло из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
70'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
70'
70'
69'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
67'
Удар от ворот произведет Норселлан
67'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
67'
Матич Урош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
66'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
66'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
64'
64'
Павлович Андрия бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
64'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан. Это Матич Урош заработал фол.
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан. Это Матич Урош заработал фол.
63'
Туту Юссеф из команды Копенгаген в офсайде
63'
Гол, который забил Туту Юссеф не засчитан.
63'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
63'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
63'
Сантандер Федерико бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
62'
62'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает навес
61'
61'
Миккельсен Тобиас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
61'
61'
Godsway Donyoh выбил мяч на угловой.
61'
Матич Урош из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
60'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
60'
60'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Сантандер Федерико наказан за толчок Хансен Эмилиано
59'
59'
Махсо Андреас из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
59'
Мтилига Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
58'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
56'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Удар от ворот произведет Норселлан
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
56'
56'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
56'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лоботка Станислав и мяч снова в игре
55'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает пас партнеру.
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
55'
Матич Урош наказан за толчок Лоботка Станислав
54'
53'
53'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Хансен Эмилиано бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
52'
51'
Удар от ворот произведет Норселлан
51'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Павлович Андрия это был.
50'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает пас партнеру.
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
49'
Хансен Эмилиано забивает с лёта, но гол не засчитан
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
48'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Godsway Donyoh бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Godsway Donyoh из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
47'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хансен Эмилиано наказан за толчок Квист Вильям
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
Удар от ворот произведет Норселлан
44'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
44'
44'
Фальк Расмус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
43'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
43'
Анкерсен Петер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Лоботка Станислав.
42'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
40'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
40'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
40'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Удар от ворот произведет Норселлан
38'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
38'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Andreas Skovgaard атакует сзади соперника. Сантандер Федерико пострадал.
35'
Лоботка Станислав из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
35'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
34'
Йоханссон Эрик выбил мяч на угловой.
34'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
34'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
33'
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
32'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Матич Урош из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
31'
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
31'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
30'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Миккельсен Тобиас заработал фол.
28'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
28'
Удар от ворот произведет Норселлан
28'
Павлович Андрия имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
28'
28'
27'
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
26'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Грегор Паскаль получил травму и заменен. Andreas Skovgaard выходит на поле.
25'
Бартолец Карло из команды Норселлан в офсайде
25'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
25'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
24'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Удар от ворот произведет Норселлан
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
24'
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Godsway Donyoh из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
22'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
22'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
19'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
18'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Квист Вильям нарушает правила. Хансен Эмилиано пострадал
18'
После дальнего удара, который нанес Сантандер Федерико мяч отбит вратарем
18'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает неудачный навес.
17'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
17'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
16'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
14'
14'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Павлович Андрия наказан за толчок Mathias Jensen
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Норселлан
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
12'
11'
Грегор Паскаль из команды Норселлан делает подножку. Сантандер Федерико заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Норселлан
10'
10'
10'
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Лоботка Станислав наказан за толчок Квист Вильям
8'
Удар от ворот произведет Норселлан
8'
Квист Вильям отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
7'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
7'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
7'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
6'
6'
Хансен Эмилиано коснулся мяча рукой.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
5'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Грегор Паскаль из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Удар от ворот произведет Норселлан
4'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
4'
4'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает неудачный навес.
3'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
2'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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