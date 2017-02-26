  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3716
Нордшелланн
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
43' Желтая карточка
Анкерсен Петер
1:0
55' Гол
Хансен Эмилиано
1:1
56' Гол
Сантандер Федерико
83' Желтая карточка
Квист Вильям
89' Желтая карточка
Marcus Ingvartsen
90' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
90' Желтая карточка
Бартолец Карло
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
93'
Бартолец Карло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
93'
Бартолец Карло совершает грубый фол. Аугустинссон Людвиг был жертвой
Желтая карточка
93'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
92'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Victor Nelsson

92'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
92'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Асанте Эрнест заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
90'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Асанте Эрнест из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
89'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
89'
Marcus Ingvartsen тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
89'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан. Это Анкерсен Петер заработал фол.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
88'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
88'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
86'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
85'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
Фол, нарушение
85'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Матич Урош заработал фол.
84'
Квист Вильям из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Victor Nelsson
Желтая карточка
83'
Квист Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
82'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
81'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
80'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Норселлан
79'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает неудачный навес.
79'
Andreas Skovgaard сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
78'
Сантандер Федерико имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
78'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
77'
Бартолец Карло из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
77'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 3716 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Норселлан
76'
Фальк Расмус из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
76'
Махсо Андреас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
76'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
76'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Хансен Эмилиано атакует сзади соперника. Туту Юссеф пострадал.
75'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тактическая замена. Миккельсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Асанте Эрнест
Фол, нарушение
74'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
73'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
Runar Alex Runarsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
72'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
72'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
72'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Бартолец Карло из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
71'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
70'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Бартолец Карло из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
70'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
69'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Удар от ворот произведет Копенгаген
68'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
67'
Удар от ворот произведет Норселлан
67'
Тактическая замена. Павлович Андрия уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
67'
Матич Урош отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Andreas Skovgaard из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
66'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
64'
Павлович Андрия бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
64'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан. Это Матич Урош заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан. Это Матич Урош заработал фол.
Офсайд
63'
Туту Юссеф из команды Копенгаген в офсайде
Описание гола
63'
Гол, который забил Туту Юссеф не засчитан.
63'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
63'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
63'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
63'
Сантандер Федерико бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
62'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает навес
61'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Миккельсен Тобиас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
61'
Godsway Donyoh выбил мяч на угловой.
61'
Матич Урош из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
60'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
60'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Удар от ворот произведет Копенгаген
59'
Махсо Андреас из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
59'
Мтилига Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
58'
Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Туту Юссеф
56'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Удар от ворот произведет Норселлан
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
56'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фальк Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сантандер Федерико записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
56'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
56'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Лоботка Станислав и мяч снова в игре
55'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает пас партнеру.
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
55'
Матич Урош наказан за толчок Лоботка Станислав
54'
Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
53'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Махсо Андреас из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Копенгаген
52'
Хансен Эмилиано бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
52'
Махсо Андреас из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
52'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
51'
Удар от ворот произведет Норселлан
51'
Павлович Андрия отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Фальк Расмус из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Павлович Андрия это был.
50'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан делает пас партнеру.
Офсайд
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
49'
Хансен Эмилиано забивает с лёта, но гол не засчитан
49'
Godsway Donyoh из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
48'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
48'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Копенгаген
47'
Godsway Donyoh бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Godsway Donyoh из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
47'
Лоботка Станислав из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Хансен Эмилиано наказан за толчок Квист Вильям
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
Удар от ворот произведет Норселлан
44'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
Угловой
44'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
44'
Фальк Расмус имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Офсайд
43'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
Желтая карточка
43'
Анкерсен Петер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Лоботка Станислав.
42'
Mathias Jensen из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
42'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Копенгаген
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
40'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
40'
Marcus Ingvartsen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
40'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Удар от ворот произведет Норселлан
38'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
38'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Andreas Skovgaard атакует сзади соперника. Сантандер Федерико пострадал.
35'
Лоботка Станислав из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
Угловой
35'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
34'
Йоханссон Эрик выбил мяч на угловой.
34'
Godsway Donyoh на финте ушёл от оппонента.
34'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Удар от ворот произведет Норселлан
33'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
33'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
32'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Матич Урош из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Матич Урош из команды Копенгаген делает пас партнеру.
31'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Квист Вильям из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
30'
Бартолец Карло из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
30'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Миккельсен Тобиас заработал фол.
28'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Норселлан
28'
Павлович Андрия имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
28'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
28'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
27'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
26'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Грегор Паскаль получил травму и заменен. Andreas Skovgaard выходит на поле.
Офсайд
25'
Бартолец Карло из команды Норселлан в офсайде
25'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает навес
25'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
24'
Godsway Donyoh из команды Норселлан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
24'
Удар от ворот произведет Норселлан
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
23'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Копенгаген
22'
Godsway Donyoh из команды Норселлан наносит неточный удар с лета
22'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает навес
22'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
19'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
18'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Квист Вильям нарушает правила. Хансен Эмилиано пострадал
18'
После дальнего удара, который нанес Сантандер Федерико мяч отбит вратарем
18'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Удар от ворот произведет Копенгаген
17'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает неудачный навес.
17'
Павлович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Угловой
17'
Mathias Jensen из команды Норселлан разыграл угловой с правого угла.
17'
Аугустинссон Людвиг выбил мяч на угловой.
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
16'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Лоботка Станислав заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Копенгаген
14'
Лоботка Станислав из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
13'
Павлович Андрия наказан за толчок Mathias Jensen
13'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Норселлан
12'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
12'
Матич Урош из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Грегор Паскаль из команды Норселлан делает подножку. Сантандер Федерико заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Норселлан
10'
Бартолец Карло из команды Норселлан отвел угрозу отличным подкатом
10'
Матич Урош из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
9'
Лоботка Станислав наказан за толчок Квист Вильям
8'
Удар от ворот произведет Норселлан
8'
Квист Вильям отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
7'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
7'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
Фол, нарушение
7'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
7'
Павлович Андрия нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
6'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
6'
Хансен Эмилиано коснулся мяча рукой.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
5'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Грегор Паскаль из команды Норселлан остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Матич Урош из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Удар от ворот произведет Норселлан
4'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает неудачный навес.
Фол, нарушение
3'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает подножку. Махсо Андреас заработал фол.
Офсайд
2'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация