Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2179
1:0
6' ГолХанссон Халлюр
56' Желтая карточкаХанссон Халлюр
1:1
58' ГолRasmus Joensson
Второй тайм
77'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
76'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
75'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
74'
Bubacarr Sanneh нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
73'
73'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
73'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Расмус Фестерсен
73'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Меллер Фредерик заработал фол.
72'
71'
71'
71'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
71'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
Андре Бьеррегаард бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
69'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
69'
68'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Джип Мел
68'
Деслер Миккел из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Деслер Миккел.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
67'
66'
Ханссон Халлюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Матиас Нильсен заработал фол.
65'
64'
64'
Нильсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
64'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 2179 болельщиков
63'
63'
63'
Эдмундссон Йохан наказан за толчок Матиас Нильсен
62'
62'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
61'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
60'
Тактическая замена. Ким Аабич уходит с поля и его заменяет Андре Бьеррегаард
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Расмус Юнссон!
58'
Лассе Крюгер ошибается в защите.
58'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
Лаурсен Якоб-Баррет на финте ушёл от оппонента.
58'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
58'
57'
57'
56'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
56'
Ханссон Халлюр совершает грубый фол. Андерс К. Якобсен был жертвой
56'
56'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
56'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
54'
54'
Эдмундссон Йохан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
53'
53'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
52'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
52'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
50'
Матиас Нильсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
50'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
48'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс. Это Деслер Миккел заработал фол.
48'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
47'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
47'
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
46'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс. Это Тверсков Йеппе заработал фол.
44'
43'
42'
42'
Стив Кларк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Узочакву Арнест из команды Оденсе. Это Ким Аабич заработал фол.
42'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Андерс К. Якобсен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
39'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс в офсайде
39'
39'
Стив Кларк ошибается в защите.
37'
37'
Нильсен Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
37'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс нарушает. Нильсен Каспер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
36'
36'
Узочакву Арнест бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Стив Кларк сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
35'
Mikkel Jespersen выбил мяч на угловой.
35'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
На стадионе зимние условия – снег начался.
34'
34'
Расмус Юнссон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Нильсен Каспер мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
33'
32'
32'
32'
31'
30'
30'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Bubacarr Sanneh атакует сзади соперника. Андерс К. Якобсен пострадал.
30'
29'
29'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
29'
После дальнего удара, который нанес Нильсен Каспер мяч отбит вратарем
28'
28'
27'
27'
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес
26'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
25'
25'
25'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
23'
23'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
23'
23'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
21'
21'
21'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
19'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
19'
19'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
17'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
15'
Ханссон Халлюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Эдмундссон Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Кьяртан Финнгобесон нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой слева.
14'
После удара головой, который сделал Bubacarr Sanneh мяч выносится вратарем на угловой
13'
13'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
12'
12'
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
11'
Эдмундссон Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
11'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает подножку. Андерс К. Якобсен заработал фол.
10'
10'
10'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Ханссон Халлюр атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
8'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Лассе Крюгер сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханссон Халлюр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
4'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе в офсайде
4'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс. Это Деслер Миккел заработал фол.
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
2'
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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