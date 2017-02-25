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Стадион: Зрители: 2179
Хорсенс
1:1
Второй тайм: 76'
Оденсе
0'
1:0
6' Гол
Ханссон Халлюр
56' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:1
58' Гол
Rasmus Joensson
76'
Второй тайм
Фол, нарушение
77'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
76'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
75'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
75'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
74'
Bubacarr Sanneh нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Андре Бьеррегаард из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
73'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
73'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Расмус Фестерсен
Фол, нарушение
73'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Меллер Фредерик заработал фол.
72'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
71'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
71'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Удар от ворот произведет Оденсе
70'
Андре Бьеррегаард бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
69'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
69'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Джип Мел
68'
Деслер Миккел из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
67'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно играет. Чуть не пострадал Деслер Миккел.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
67'
Удар от ворот произведет Оденсе
66'
Ханссон Халлюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе. Это Матиас Нильсен заработал фол.
65'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Хорсенс
64'
Нильсен Каспер имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
64'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 2179 болельщиков
63'
Расмус Юнссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Эдмундссон Йохан наказан за толчок Матиас Нильсен
62'
Удар от ворот произведет Хорсенс
62'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает неудачный навес.
Офсайд
61'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
60'
Тактическая замена. Ким Аабич уходит с поля и его заменяет Андре Бьеррегаард
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Расмус Юнссон!
58'
Лассе Крюгер ошибается в защите.
58'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
58'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лаурсен Якоб-Баррет на финте ушёл от оппонента.
58'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
Желтая карточка
56'
Ханссон Халлюр получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Ханссон Халлюр совершает грубый фол. Андерс К. Якобсен был жертвой
56'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс делает навес
56'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
55'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Хорсенс
54'
Эдмундссон Йохан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
53'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
52'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
52'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
50'
Матиас Нильсен пробил головой, вратарь справился с ударом.
50'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
50'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс. Это Деслер Миккел заработал фол.
48'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
47'
Деслер Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
47'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
46'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
46'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Андерс К. Якобсен на финте ушёл от оппонента.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
44'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс. Это Тверсков Йеппе заработал фол.
44'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
42'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Стив Кларк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Узочакву Арнест из команды Оденсе. Это Ким Аабич заработал фол.
42'
Стив Кларк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
41'
Андерс К. Якобсен имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
39'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс в офсайде
39'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Стив Кларк ошибается в защите.
37'
Удар от ворот произведет Хорсенс
37'
Нильсен Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
37'
Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
36'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс нарушает. Нильсен Каспер пострадал, однако рефери не останавливает игру.
36'
Удар от ворот произведет Хорсенс
36'
Узочакву Арнест бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Стив Кларк сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
35'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
35'
Mikkel Jespersen выбил мяч на угловой.
35'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает пас партнеру.
35'
На стадионе зимние условия – снег начался.
34'
Удар от ворот произведет Хорсенс
34'
Расмус Юнссон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
33'
Нильсен Каспер мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Хорсенс
32'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
31'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Расмус Юнссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
30'
Bubacarr Sanneh атакует сзади соперника. Андерс К. Якобсен пострадал.
30'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
29'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес
29'
После дальнего удара, который нанес Нильсен Каспер мяч отбит вратарем
28'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
27'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает навес
Фол, нарушение
26'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
25'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
25'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
24'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Ким Аабич из команды Хорсенс делает навес
23'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
23'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс делает навес
23'
Расмус Юнссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
21'
Стив Кларк вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лассе Крюгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
20'
Bubacarr Sanneh выбил мяч на угловой.
Офсайд
19'
Кьяртан Финнгобесон из команды Хорсенс в офсайде
19'
Расмус Юнссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе бьет головой мимо ворот
17'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Оденсе
15'
Ханссон Халлюр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Эдмундссон Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Меллер Фредерик из команды Хорсенс подал угловой справа.
14'
Кьяртан Финнгобесон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс подал угловой слева.
14'
После удара головой, который сделал Bubacarr Sanneh мяч выносится вратарем на угловой
13'
Conor S. O'Brien навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Ханссон Халлюр заработал фол.
12'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
11'
Эдмундссон Йохан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
11'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает подножку. Андерс К. Якобсен заработал фол.
10'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес
10'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Ханссон Халлюр атакует сзади соперника. Нильсен Каспер пострадал.
8'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
7'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Лассе Крюгер сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ханссон Халлюр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
6'
Ким Аабич из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
5'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает подножку. Деслер Миккел заработал фол.
Офсайд
4'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе в офсайде
4'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Conor S. O'Brien из команды Хорсенс. Это Деслер Миккел заработал фол.
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает навес
2'
Mikkel Jespersen из команды Хорсенс делает навес
2'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хорсенс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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