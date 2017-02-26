Стадион: Амстердам Арена Зрители: 49544
1:0
23' ГолДольберг Каспер
1:1
25' ГолАрментерос Самуэль
40' Желтая карточкаПелюпесси Йоей
54' Желтая карточкаАрментерос Самуэль
54' Желтая карточкаОнана Андре
2:1
56' ГолДе Лихт Маттайс
3:1
60' ГолСанчес Давинсон
4:1
90' ГолТраоре Бертран
Новости после матча
-
"Аякс" разгромил "Хераклес" — 20:39
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
92'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Зиеш Хаким отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
89'
89'
Госенс Робин нарушает правила. Ридевальд Жайро пострадал
87'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Петерсон Кристофер заработал фол.
87'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
85'
Зиеш Хаким бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Вельтман Йоел из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
84'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Брюнс Томас нарушает правила. Зиеш Хаким пострадал
81'
81'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
80'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
Де Йонг Френки нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
77'
Тактическая замена. Навратил Ярослав уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
77'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Вельтман Йоел нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Санчес Давинсон заработал фол.
73'
73'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет David Neres
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Госенс Робин из команды Хераклес в офсайде
67'
67'
Юнес Амин выбил мяч подальше от ворот.
67'
Навратил Ярослав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 49544 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
65'
Те Вирик Мик из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес подал угловой слева.
64'
Навратил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
После дальнего удара, который нанес Те Вирик Мик мяч отбит вратарем
64'
Де Лихт Маттайс нарушает правила. Навратил Ярослав пострадал
63'
Арментерос Самуэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
63'
62'
62'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
62'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Вельтман Йоел сделал результативную передачу.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Санчес Давинсон отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
60'
58'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
58'
Брюнс Томас наказан за толчок Юнес Амин
56'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Лихт Маттайс из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
56'
56'
56'
55'
Зиеш Хаким нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
54'
Онана Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Арментерос Самуэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
54'
54'
Госенс Робин из команды Хераклес. Это Шоне Лассе заработал фол.
53'
53'
Классен Дэви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
51'
51'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес подал угловой справа.
49'
Брюнс Томас из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Де Лихт Маттайс нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
48'
Де Лихт Маттайс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
47'
47'
47'
Дросте Вут наказан за толчок Юнес Амин
46'
Фиргевер Ник получил травму и заменен. Де Лихт Маттайс выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Фиргевер Ник получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
45'
Фиргевер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Траоре Бертран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
43'
Юнес Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
42'
41'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
40'
Пелюпесси Йоей получает желтую карточку.
40'
Пелюпесси Йоей атакует сзади соперника. Классен Дэви пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
40'
39'
Траоре Бертран из команды Аякс бьет головой мимо ворот
38'
38'
38'
Шоне Лассе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
36'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает неудачный навес.
33'
33'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
32'
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Те Вирик Мик пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
29'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
28'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Зиеш Хаким
27'
Дольберг Каспер наказан за толчок Хоогма Джастин
27'
26'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
26'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Дросте Вут сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арментерос Самуэль из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
25'
25'
Траоре Бертран из команды Аякс делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дольберг Каспер!
23'
Классен Дэви бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
22'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Санчес Давинсон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
21'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
21'
Ридевальд Жайро выбил мяч на угловой.
20'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Вельтман Йоел нарушает правила. Госенс Робин пострадал
19'
19'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
18'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
16'
15'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
12'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Траоре Бертран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Классен Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Дольберг Каспер наказан за толчок Хоогма Джастин
9'
Дольберг Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
8'
Навратил Ярослав из команды Хераклес в офсайде
8'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников.
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Шоне Лассе возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Шоне Лассе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
6'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
4'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
3'
Ридевальд Жайро нарушает правила. Кювас Брандлей пострадал
3'
3'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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