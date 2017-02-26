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Стадион: Зрители: 49544
Аякс
4:1
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
23' Гол
Дольберг Каспер
1:1
25' Гол
Арментерос Самуэль
40' Желтая карточка
Пелюпесси Йоей
54' Желтая карточка
Арментерос Самуэль
54' Желтая карточка
Онана Андре
2:1
56' Гол
Де Лихт Маттайс
3:1
60' Гол
Санчес Давинсон
4:1
90' Гол
Траоре Бертран
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
92'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хераклес
91'
Зиеш Хаким отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Траоре Бертран записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
90'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Госенс Робин нарушает правила. Ридевальд Жайро пострадал
Фол, нарушение
87'
Юнес Амин из команды Аякс. Это Петерсон Кристофер заработал фол.
87'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
85'
Зиеш Хаким бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Угловой
85'
Вельтман Йоел из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
84'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
83'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
83'
Брюнс Томас нарушает правила. Зиеш Хаким пострадал
81'
Удар от ворот произведет Хераклес
81'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
80'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
79'
Де Йонг Френки нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Аякс
78'
Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
77'
Тактическая замена. Навратил Ярослав уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
77'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Юнес Амин из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
76'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Вельтман Йоел нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
75'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
75'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Санчес Давинсон заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Хераклес
73'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет David Neres
70'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
68'
Госенс Робин из команды Хераклес в офсайде
67'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Юнес Амин выбил мяч подальше от ворот.
67'
Навратил Ярослав не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
67'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 49544 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
65'
Те Вирик Мик из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
Угловой
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес подал угловой слева.
64'
Навратил Ярослав нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
После дальнего удара, который нанес Те Вирик Мик мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
64'
Де Лихт Маттайс нарушает правила. Навратил Ярослав пострадал
63'
Арментерос Самуэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
63'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
62'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Дуарте Лерин
62'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Вельтман Йоел сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Санчес Давинсон отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
Фол, нарушение
60'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
58'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
58'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Брюнс Томас наказан за толчок Юнес Амин
57'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Лихт Маттайс из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
56'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
55'
Зиеш Хаким нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
54'
Онана Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
54'
Арментерос Самуэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
54'
Госенс Робин из команды Хераклес. Это Шоне Лассе заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Хераклес
53'
Классен Дэви бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
51'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
51'
Траоре Бертран бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Удар от ворот произведет Аякс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес подал угловой справа.
49'
Брюнс Томас из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Де Лихт Маттайс нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
48'
Де Лихт Маттайс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
47'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Дросте Вут наказан за толчок Юнес Амин
46'
Фиргевер Ник получил травму и заменен. Де Лихт Маттайс выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
45'
Фиргевер Ник получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
45'
Фиргевер Ник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Траоре Бертран попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Удар от ворот произведет Хераклес
43'
Юнес Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
42'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
41'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
40'
Пелюпесси Йоей получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Пелюпесси Йоей атакует сзади соперника. Классен Дэви пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
39'
Траоре Бертран из команды Аякс бьет головой мимо ворот
38'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
38'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
38'
Шоне Лассе бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
36'
Удар от ворот произведет Аякс
36'
Петерсон Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает неудачный навес.
33'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
32'
Удар от ворот произведет Хераклес
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
31'
Те Вирик Мик пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Хераклес
29'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
29'
Хоогма Джастин из команды Хераклес делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
28'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Пелюпесси Йоей наказан за толчок Зиеш Хаким
Фол, нарушение
27'
Дольберг Каспер наказан за толчок Хоогма Джастин
Угловой
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
26'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
26'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Дросте Вут сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Арментерос Самуэль из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
25'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
25'
Траоре Бертран из команды Аякс делает подножку. Петерсон Кристофер заработал фол.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дольберг Каспер!
23'
Классен Дэви бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
22'
Госенс Робин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Санчес Давинсон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
21'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
21'
Ридевальд Жайро выбил мяч на угловой.
20'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Юнес Амин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
19'
Вельтман Йоел нарушает правила. Госенс Робин пострадал
19'
Удар от ворот произведет Хераклес
19'
Дольберг Каспер из команды Аякс бьет головой мимо ворот
18'
Юнес Амин из команды Аякс делает пас партнеру.
Офсайд
18'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес в офсайде
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
16'
Удар от ворот произведет Хераклес
15'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
13'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
12'
Зиеш Хаким бьет и мяч от рикошета проходит мимо
12'
Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
11'
Траоре Бертран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Классен Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
9'
Дольберг Каспер наказан за толчок Хоогма Джастин
9'
Дольберг Каспер не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
Офсайд
8'
Навратил Ярослав из команды Хераклес в офсайде
8'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает передачу за спину защитников.
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
7'
Шоне Лассе возвращается на поле, всё в порядке.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Шоне Лассе получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
6'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
4'
Траоре Бертран отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
4'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Ридевальд Жайро нарушает правила. Кювас Брандлей пострадал
3'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Amsterdam ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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