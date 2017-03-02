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Краснодар
 
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва
Краснодар
35.1% (40)
Ничья:
36% (41)
Спартак Москва
28.9% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
24.6% (28)
Ничья:
23.7% (27)
Спартак Москва:
14.9% (17)
Ничья:
7.9% (9)
Спартак Москва:
5.3% (6)
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