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Стадион:
Терек
 
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Уфа
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Терек - Уфа, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Терек - Уфа
Терек
83.6% (92)
Ничья:
11.8% (13)
Уфа
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Терек:
40.9% (45)
Терек:
25.5% (28)
Терек:
10.9% (12)
Ничья:
8.2% (9)
Уфа:
2.7% (3)
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