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Оренбург (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.12.2016 Амкар 3:0 Оренбург ПЛ
- 25.11.2016 Уфа 1:0 Оренбург ПЛ
- 19.11.2016 Оренбург 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 06.11.2016 Краснодар 3:3 Оренбург ПЛ
- 31.10.2016 Оренбург 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 16.10.2016 Оренбург 3:1 Томь ПЛ
- 01.10.2016 Терек 2:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2016 Оренбург 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 10.09.2016 Оренбург 0:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2016 Оренбург 1:1 Рубин ПЛ
- 22.08.2016 Арсенал Тула 0:0 Оренбург ПЛ
- 15.08.2016 Оренбург 0:0 Амкар ПЛ
- 07.08.2016 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.07.2016 Ростов 1:0 Оренбург ПЛ
- 05.07.2016 Оренбург 1:3 Жилина ТМК
- 03.07.2016 Оренбург 0:0 Заврч ТМК
- 30.06.2016 Оренбург 0:0 Сеница ТМК
- 28.06.2016 Диошдьёр 0:3 Оренбург ТМК
- 21.05.2016 КамАЗ 0:3 Оренбург ФПД
- 15.05.2016 Оренбург 2:0 Балтика ФПД
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.12.2016 Арсенал Тула 1:0 Анжи ПЛ
- 30.11.2016 Рубин 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 26.11.2016 Амкар 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.11.2016 Ростов 4:1 Арсенал Тула ПЛ
- 30.10.2016 Арсенал Тула 0:2 Уфа ПЛ
- 21.10.2016 Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 16.10.2016 Арсенал Тула 0:0 Краснодар ПЛ
- 01.10.2016 Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2016 Арсенал Тула 0:0 Терек ПЛ
- 17.09.2016 Томь 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 22.08.2016 Арсенал Тула 0:0 Оренбург ПЛ
- 14.08.2016 Анжи 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.08.2016 Арсенал Тула 1:0 Рубин ПЛ
- 31.07.2016 Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула ПЛ
- 17.07.2016 ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 10.07.2016 Арсенал Тула 0:0 Железничар ТМК
- 07.07.2016 Арсенал Тула 1:0 Истра Пула ТМК
- 25.06.2016 Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва ТМК
- 21.06.2016 Арсенал Тула 3:2 Енисей ТМК
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 22.08.2016 Арсенал Тула 0:0 Оренбург Премьер-лига
- 29.11.2015 Оренбург 4:1 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион
- 10.08.2015 Арсенал Тула 0:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 03.03.2015 Арсенал Тула 0:1 Оренбург Кубок
- 10.11.2013 Арсенал Тула 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 28.07.2013 Оренбург 2:2 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|26 - 13
|40
|2.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|21 - 11
|32
|4.
|Терек
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|5.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Амкар
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|16 - 12
|27
|7.
|Ростов
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 12
|25
|8.
|Уфа
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|12 - 13
|25
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 13
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 19
|23
|11.
|Анжи
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 18
|20
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|11 - 25
|14
|14.
|Оренбург
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 21
|12
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|6 - 23
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 31
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Арсенал Тула, который состоится 04.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Арсенал Тула, который состоится 04.03.2017.
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Прогнозы на матч Оренбург - Арсенал Тула
Оренбург
54.5% (55)
Ничья:
29.7% (30)
Арсенал Тула
15.8% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Оренбург:
36.6% (37)
1:1 Ничья:
18.8% (19)
2:1 Оренбург:
10.9% (11)
0:0 Ничья:
10.9% (11)
1:2 Арсенал Тула:
6.9% (7)
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