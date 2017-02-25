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Оренбург
 
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Арсенал Тула
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Оренбург - Арсенал Тула, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Арсенал Тула
Оренбург
54.5% (55)
Ничья:
29.7% (30)
Арсенал Тула
15.8% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Оренбург:
36.6% (37)
Ничья:
18.8% (19)
Оренбург:
10.9% (11)
Ничья:
10.9% (11)
Арсенал Тула:
6.9% (7)
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