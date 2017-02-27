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Стадион:
Томь
 
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Ростов
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Ростов, который состоится 03.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Ростов
Томь
3.8% (4)
Ничья:
14.2% (15)
Ростов
82.1% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
26.4% (28)
Ростов:
25.5% (27)
Ростов:
17.9% (19)
Ничья:
10.4% (11)
Ростов:
4.7% (5)
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