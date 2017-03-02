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Стадион:
Анжи
 
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Рубин
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Рубин, который состоится 06.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Рубин
Анжи
15.5% (20)
Ничья:
31.8% (41)
Рубин
52.7% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
25.6% (33)
Ничья:
25.6% (33)
Рубин:
19.4% (25)
Анжи:
7.8% (10)
Анжи:
6.2% (8)
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