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Стадион: Зрители: 13863
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Хан Уорнер
28' Желтая карточка
Колвейк Райан
1:1
60' Гол
Ван Дёйнен Майк
62' Желтая карточка
Люккассен Деррик
64' Желтая карточка
Ринстра Бен
69' Желтая карточка
Влаар Рон
74' Желтая карточка
Тил Гуус
86' Желтая карточка
Матей Юрген
90' Желтая карточка
Свенссон Юнас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
94'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Ринстра Бен заработал фол.
92'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
92'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

Желтая карточка
92'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Свенссон Юнас совершает грубый фол. Фортеш Джеффри был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
89'
Calvin Stengs коснулся мяча рукой.
89'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
88'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
87'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
87'
Влаар Рон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Матей Юрген получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Матей Юрген из команды Эксельсиор. Это Calvin Stengs заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
85'
Фрайдей Фред бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
84'
Файк Хишам нарушает правила. Фрайдей Фред пострадал
84'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
84'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
83'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
81'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес
81'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
80'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар делает навес
Офсайд
79'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
79'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
79'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
76'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
Фол, нарушение
76'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар. Это Файк Хишам заработал фол.
75'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
74'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Соуза Дабни уходит с поля и его заменяет Вегхорст Ваут
Желтая карточка
74'
Тил Гуус получает желтую карточку.
73'
Соуза Дабни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Хасселбайнк Найжел коснулся мяча рукой.
73'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор подал угловой слева.
72'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
72'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
71'
Брюинс Луиджи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Тил Гуус
70'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
69'
Влаар Рон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Влаар Рон совершает грубый фол. Брюинс Луиджи был жертвой
68'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
66'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
66'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
66'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
64'
Ринстра Бен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Ринстра Бен совершает грубый фол. Файк Хишам был жертвой
63'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Хасселбайнк Найжел
Желтая карточка
62'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Элберс Стэнли заработал фол.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Дёйнен Майк!
60'
Влаар Рон ошибается в защите.
60'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
60'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Ринстра Бен заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
59'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
59'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
57'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
57'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
57'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
56'
Фрайдей Фред нарушает правила. Карами Халид пострадал
Травма, повреждение
55'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
54'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Фрайдей Фред заработал фол.
52'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
52'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
52'
Брюинс Луиджи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
51'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 13863 болельщиков
50'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
50'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
48'
Люккассен Деррик ошибается в защите.
Фол, нарушение
48'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Calvin Stengs заработал фол.
Фол, нарушение
47'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Влаар Рон
47'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Calvin Stengs
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
43'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
42'
Элберс Стэнли нарушает правила. Хапс Ридгесиано пострадал
Фол, нарушение
41'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Свенссон Юнас.
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
40'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
40'
Milan Massop выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
39'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
39'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
39'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
38'
Брюинс Луиджи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
37'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
37'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
36'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
34'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
34'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
34'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
32'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор в офсайде
Фол, нарушение
32'
Файк Хишам коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
30'
Ван Дёйнен Майк пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
29'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
29'
Влаар Рон выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
28'
Колвейк Райан получает желтую карточку за споры
28'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
28'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
Фол, нарушение
22'
Де Вейс Йорди совершает грубый фол. Фрайдей Фред был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Описание гола
20'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хан Уорнер отправил мяч в свои ворота.
20'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Матей Юрген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Соуза Дабни, и мяч снова в игре
20'
Соуза Дабни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
20'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
19'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
Угловой
19'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
19'
После удара головой, который сделал Влаар Рон мяч выносится вратарем на угловой
19'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
18'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
18'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди коснулся мяча рукой.
17'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
14'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
13'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
13'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
12'
Свенссон Юнас наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
11'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
11'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
9'
Элберс Стэнли коснулся мяча рукой.
9'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор подал угловой справа.
9'
Влаар Рон выбил мяч на угловой.
Угловой
8'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
8'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Де Вейс Йорди нарушает правила. Ринстра Бен пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
4'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
4'
Файк Хишам совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
2'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
2'
Файк Хишам имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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