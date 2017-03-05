Стадион: АФАС Зрители: 13863
1:1
Конец матча
1:0
20' Гол в свои воротаХан Уорнер
28' Желтая карточкаКолвейк Райан
1:1
60' ГолВан Дёйнен Майк
62' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
64' Желтая карточкаРинстра Бен
69' Желтая карточкаВлаар Рон
74' Желтая карточкаТил Гуус
86' Желтая карточкаМатей Юрген
90' Желтая карточкаСвенссон Юнас
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Ринстра Бен заработал фол.
92'
92'
92'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Свенссон Юнас получает желтую карточку.
91'
Свенссон Юнас совершает грубый фол. Фортеш Джеффри был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Calvin Stengs коснулся мяча рукой.
89'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
88'
88'
87'
87'
Влаар Рон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
87'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Матей Юрген получает желтую карточку.
86'
Матей Юрген из команды Эксельсиор. Это Calvin Stengs заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Фрайдей Фред бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Файк Хишам нарушает правила. Фрайдей Фред пострадал
84'
84'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
84'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
83'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар бьет головой мимо ворот
81'
81'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает навес
81'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Аноур Хадоуир заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
80'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
80'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар делает навес
79'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор в офсайде
79'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
79'
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
76'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
76'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар. Это Файк Хишам заработал фол.
75'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Соуза Дабни уходит с поля и его заменяет Вегхорст Ваут
74'
Тил Гуус получает желтую карточку.
73'
Соуза Дабни бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
73'
Хасселбайнк Найжел коснулся мяча рукой.
73'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор подал угловой слева.
72'
Свенссон Юнас выбил мяч на угловой.
72'
71'
Брюинс Луиджи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Тил Гуус
70'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Влаар Рон получает желтую карточку.
69'
Влаар Рон совершает грубый фол. Брюинс Луиджи был жертвой
68'
67'
67'
Calvin Stengs из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
66'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
66'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Ринстра Бен получает желтую карточку.
64'
Ринстра Бен совершает грубый фол. Файк Хишам был жертвой
63'
63'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Хасселбайнк Найжел
62'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
62'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Элберс Стэнли заработал фол.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ван Дёйнен Майк!
60'
Влаар Рон ошибается в защите.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает подножку. Ринстра Бен заработал фол.
59'
59'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
59'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
57'
57'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
57'
56'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Фрайдей Фред нарушает правила. Карами Халид пострадал
55'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор. Это Фрайдей Фред заработал фол.
52'
52'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой слева.
52'
Брюинс Луиджи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
51'
51'
Сегодняшная посещаемость составляет 13863 болельщиков
50'
50'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
50'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
48'
Люккассен Деррик ошибается в защите.
48'
Milan Massop из команды Эксельсиор. Это Calvin Stengs заработал фол.
47'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Влаар Рон
47'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
46'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Calvin Stengs
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
43'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
42'
Элберс Стэнли нарушает правила. Хапс Ридгесиано пострадал
41'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Свенссон Юнас.
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
40'
Milan Massop выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
39'
39'
Файк Хишам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
39'
38'
Брюинс Луиджи бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
37'
36'
36'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
34'
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
34'
Матей Юрген выбил мяч на угловой.
34'
34'
34'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор в офсайде
32'
Файк Хишам коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
30'
Ван Дёйнен Майк пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
29'
Влаар Рон выбил мяч на угловой.
28'
Колвейк Райан получает желтую карточку за споры
28'
28'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
28'
27'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
22'
Де Вейс Йорди совершает грубый фол. Фрайдей Фред был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
20'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Хан Уорнер отправил мяч в свои ворота.
20'
Соуза Дабни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Матей Юрген сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Соуза Дабни, и мяч снова в игре
20'
Соуза Дабни оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
20'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
20'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
19'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Матей Юрген.
19'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
19'
После удара головой, который сделал Влаар Рон мяч выносится вратарем на угловой
19'
18'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Бель-Хассани Иллиас заработал фол.
18'
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди коснулся мяча рукой.
17'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
14'
14'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Бель-Хассани Иллиас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
13'
13'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Свенссон Юнас наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
11'
11'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
11'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
Элберс Стэнли коснулся мяча рукой.
9'
9'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор подал угловой справа.
9'
Влаар Рон выбил мяч на угловой.
8'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес
8'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
8'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Де Вейс Йорди нарушает правила. Ринстра Бен пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
4'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
4'
Файк Хишам совершает грубый фол. Хапс Ридгесиано был жертвой
2'
2'
Файк Хишам имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
2'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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