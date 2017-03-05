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Стадион: Зрители: 10959
Люцерн
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
8' Гол
Сигурьонссон Рунар
23' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
28' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
57' Желтая карточка
Вилотич Милан
58' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
1:1
72' Гол
Шюрпф Паскаль
77' Желтая карточка
Даббур Мунас
1:1
90' Не забитый пенальти
Юрич Томи
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Юрич Томи бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
87'
Грасcхоппер производит замену. Сигурьонссон Рунар уходит, и Nedim Bajrami заменяет его
Желтая карточка
77'
Даббур Мунас получает желтую карточку.
77'
Грасcхоппер производит замену. Мунси Ридж уходит, и Андерсен Лукас заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шюрпф Паскаль.

65'
Грасcхоппер производит замену. Хунцикер Николас уходит, и Даббур Мунас заменяет его
64'
Люцерн производит замену. Filip Ugrinic уходит, и Francisco Rodriguez заменяет его
64'
Люцерн производит замену. Кошта Рикарду уходит, и Шюрпф Паскаль заменяет его
Желтая карточка
58'
Клаудио Лустенбергер получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Вилотич Милан получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
28'
Бергстрём Эмиль получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Сигурьонссон Рунар получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сигурьонссон Рунар.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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