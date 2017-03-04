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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Стад де Суиз
0:1
7' ГолChristian Fassnacht
0:2
10' ГолDejan Sorgic
30' Желтая карточкаРапп Симоне
34' Желтая карточкаМбабу Кевин
1:2
38' ГолСулеймани Миралем
45' Желтая карточкаТосетти Маттео
47' Желтая карточкаMickael Facchinetti
|
7'
0:1
10'
0:2
29'
30'
34'
38'
1:2
45'
Состав команд
18
Мвого
Ивон
43
Мбабу
Кевин
21
Роша
Ален
24
Адамс
Касим
35
Саного
Секу
10
Раве
Йорик
17
Roger
Assale
11
Фрай
Микаэль
13
Рапп
Симоне
Янг Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 24 Адамс Касим Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 17 Roger Assale Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 32 Обексер Линус Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 16 Taulan Seferi Sulejmanov
- Главный тренер: Хюттер Ади
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 32 Бюрги Николас Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 7 Mickael Facchinetti Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 30 Лаупер Сандро Полузащитник
- 16 Christian Fassnacht Полузащитник
- 9 Dejan Sorgic Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 3 Colin Trachsel Защитник
- 27 Скиринци Энрико Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 6 Joel Geissmann
- 24 Moritz Hischier
- 23 Norman Peyretti
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз С
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
Тун (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тун: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига
- 25.05.2016 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 20.02.2016 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 27.09.2015 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 09.08.2015 Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига
- 19.04.2015 Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига
- 01.03.2015 Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.11.2014 Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.08.2014 Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига
- 15.05.2014 Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
- 02.02.2014 Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига
- 08.12.2013 Тун 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 28.07.2013 Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига
- 01.06.2013 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.04.2013 Янг Бойз 1:2 Тун Суперлига
- 15.01.2013 Тун 0:1 Янг Бойз Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2012 Тун 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 29.07.2012 Янг Бойз 3:0 Тун Суперлига
- 13.05.2012 Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|22
|19
|2
|1
|62 - 19
|59
|2.
|Янг Бойз
|1:2
|23
|12
|6
|5
|52 - 35
|42
|3.
|Сьон
|22
|12
|2
|8
|45 - 36
|38
|4.
|Люцерн
|22
|10
|4
|8
|46 - 42
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|25 - 32
|26
|6.
|Тун
|2:1
|23
|6
|8
|9
|31 - 41
|26
|7.
|Лугано
|1:1
|23
|6
|8
|9
|29 - 41
|26
|8.
|Грасcхоппер
|22
|6
|4
|12
|28 - 40
|22
|9.
|Лозанна
|1:1
|23
|5
|5
|13
|39 - 46
|20
|10.
|Вадуц
|22
|4
|6
|12
|28 - 53
|18
Второй тайм
47'
Микаэль Факкинетти получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
34'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
30'
Янг Бойз производит замену. Адамс Касим уходит, и Сулеймани Миралем заменяет его
30'
Рапп Симоне получает желтую карточку.
29'
Янг Бойз производит замену. Лекьякс Ян уходит, и Йосс Свен заменяет его
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деян Соргич.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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