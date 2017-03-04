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Стадион:
Янг Бойз
1:2
Второй тайм: 56'
Тун
0'
0:1
7' Гол
Christian Fassnacht
0:2
10' Гол
Dejan Sorgic
30' Желтая карточка
Рапп Симоне
34' Желтая карточка
Мбабу Кевин
1:2
38' Гол
Сулеймани Миралем
45' Желтая карточка
Тосетти Маттео
47' Желтая карточка
Mickael Facchinetti
56'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
Микаэль Факкинетти получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Тосетти Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
Желтая карточка
34'
Мбабу Кевин получает желтую карточку.
30'
Янг Бойз производит замену. Адамс Касим уходит, и Сулеймани Миралем заменяет его
Желтая карточка
30'
Рапп Симоне получает желтую карточку.
29'
Янг Бойз производит замену. Лекьякс Ян уходит, и Йосс Свен заменяет его
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Деян Соргич.
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christian Fassnacht.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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