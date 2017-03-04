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Стадион:
Лугано
1:1
Второй тайм: 55'
Лозанна
0'
1:0
6' Гол
Садику Армандо
1:1
32' Гол
Samuele Campo
55'
Второй тайм
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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