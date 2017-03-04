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Стадион: Корнаредо
1:0
6' ГолСадику Армандо
1:1
32' ГолSamuele Campo
|
6'
1:0
32'
1:1
Состав команд
12
Диниз
Маркос
33
Тайво
Тайе
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Francesco Russo Вратарь
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- 20 Davide Mariani Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Понсе Андрес Нападающий
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 29 Assan Ceesay
- 19 Рей Антуан
- 15 Pepin I
- 11 Carlinhos VI
- 1 Aleandro Prati
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Лозанна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Thomas Castella Вратарь
- 4 Jeremy Maniere Защитник
- 17 Oliver Custodio Защитник
- 16 Nicolas Getaz Защитник
- 12 Диниз Маркос Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 18 Andrea Maccoppi Полузащитник
- 11 Samuele Campo Полузащитник
- 33 Тайво Тайе Полузащитник
- 9 Пак Кван Рён Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Домингес Максим Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 5 Маргайрас Хавьер Полузащитник
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- 23 Jordan Lotomba
- 10 Kevin Mendez
- 22 Kevin Martin II
- Главный тренер: Fabio Celestini
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 26.02.2017 Санкт-Галлен 0:1 Лугано С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
Лозанна (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 26.02.2017 Лозанна 0:1 Сьон С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Лозанна 0:2 Сьон С
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Лозанна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано Суперлига
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна Суперлига
- 16.05.2015 Лозанна 0:1 Лугано Челлендж Лига
- 12.04.2015 Лугано 2:1 Лозанна Челлендж Лига
- 28.09.2014 Лугано 2:1 Лозанна Челлендж Лига
- 19.07.2014 Лозанна 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 16.05.2011 Лозанна 3:1 Лугано Челлендж Лига
- 22.08.2010 Лугано 1:2 Лозанна Челлендж Лига
- 02.05.2010 Лугано 4:1 Лозанна Челлендж Лига
- 22.11.2009 Лугано 1:2 Лозанна Кубок
- 25.07.2009 Лозанна 0:5 Лугано Челлендж Лига
- 22.04.2009 Лозанна 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 26.10.2008 Лугано 1:0 Лозанна Челлендж Лига
- 17.02.2008 Лозанна 4:0 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|22
|19
|2
|1
|62 - 19
|59
|2.
|Янг Бойз
|1:2
|23
|12
|6
|5
|52 - 35
|42
|3.
|Сьон
|22
|12
|2
|8
|45 - 36
|38
|4.
|Люцерн
|22
|10
|4
|8
|46 - 42
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|25 - 32
|26
|6.
|Тун
|2:1
|23
|6
|8
|9
|31 - 41
|26
|7.
|Лугано
|1:1
|23
|6
|8
|9
|29 - 41
|26
|8.
|Грасcхоппер
|22
|6
|4
|12
|28 - 40
|22
|9.
|Лозанна
|1:1
|23
|5
|5
|13
|39 - 46
|20
|10.
|Вадуц
|22
|4
|6
|12
|28 - 53
|18
Второй тайм
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Samuele Campo.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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