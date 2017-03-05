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Стадион: Зрители: 4345
Вадуц
1:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
27' Гол
Дзуффи Лука
1:1
31' Гол
Авдияй Альбион
59' Желтая карточка
Мунтвилер Филипп
83' Желтая карточка
Бюлер Марио
90' Желтая карточка
Думбия Сейду
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Думбия Сейду получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Бургмайер Франц заменяет его
83'
Базель производит замену. Калла Давиде уходит, и Dereck Kutesa заменяет его
Желтая карточка
83'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
80'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Станко Калеб заменяет его

73'
Вадуц производит замену. Янятович Деян уходит, и Хаслер Николас заменяет его
71'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Штеффен Ренато заменяет его
64'
Базель производит замену. Франссон Александер уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
Желтая карточка
59'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдияй Альбион.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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