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Стадион: Рейнпарк Зрители: 4345
0:1
27' ГолДзуффи Лука
1:1
31' ГолАвдияй Альбион
59' Желтая карточкаМунтвилер Филипп
83' Желтая карточкаБюлер Марио
90' Желтая карточкаДумбия Сейду
|
27'
0:1
31'
1:1
59'
83'
90'
Состав команд
29
Бюлер
Марио
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
6
Ди
Сере
39
Калла
Давиде
88
Думбия
Сейду
Вадуц 4-1-2-3
- Основной состав
- 22 Сигрист Бенджамин Вратарь
- 24 Бруннер Морис Защитник
- 4 Конрад Томас Защитник
- 29 Бюлер Марио Защитник
- 21 Боргманн Аксель Защитник
- 27 Мунтвилер Филипп Полузащитник
- 8 Чикконе Диего Полузащитник
- 25 Кукурузович Степан Полузащитник
- 7 Авдияй Альбион Нападающий
- 37 Янятович Деян Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йеле Петер Вратарь
- 20 Хаслер Николас Защитник
- 11 Бургмайер Франц Защитник
- 23 Станко Калеб Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 9 Туркес Алдин Нападающий
- 17 Матис Марко Нападающий
- Главный тренер: Giorgio Contini
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 4 Омар Габер Защитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Хег Даниэль Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 9 Шпорар Андраж Нападающий
- 13 Djordje Nikolic
- 20 Dereck Kutesa
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Вадуц (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 25.02.2017 Тун 4:3 Вадуц С
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 12.02.2017 Сьон 4:2 Вадуц С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Вадуц 1:1 Лозанна С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 22.10.2016 Вадуц 2:3 Тун С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 01.10.2016 Вадуц 2:5 Сьон С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 11.09.2016 Лозанна 5:0 Вадуц С
- 27.08.2016 Сьон 3:1 Вадуц С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
Базель (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 1
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц Суперлига
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель Суперлига
- 24.04.2016 Вадуц 0:0 Базель Суперлига
- 21.02.2016 Базель 5:1 Вадуц Суперлига
- 31.10.2015 Вадуц 1:2 Базель Суперлига
- 19.07.2015 Базель 2:0 Вадуц Суперлига
- 29.04.2015 Вадуц 1:3 Базель Суперлига
- 28.02.2015 Базель 1:0 Вадуц Суперлига
- 09.11.2014 Вадуц 0:4 Базель Суперлига
- 23.09.2014 Базель 3:1 Вадуц Суперлига
- 25.01.2012 Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи. Сборные
- 26.06.2009 Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи. Сборные
- 26.04.2009 Вадуц 0:1 Базель Суперлига
- 21.03.2009 Базель 5:0 Вадуц Суперлига
- 09.11.2008 Вадуц 0:2 Базель Суперлига
- 09.08.2008 Базель 4:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|23
|19
|3
|1
|63 - 20
|60
|2.
|Янг Бойз
|23
|13
|6
|4
|54 - 35
|45
|3.
|Сьон
|23
|12
|2
|9
|46 - 38
|38
|4.
|Люцерн
|23
|10
|5
|8
|47 - 43
|35
|5.
|Санкт-Галлен
|23
|8
|5
|10
|27 - 33
|29
|6.
|Лугано
|23
|7
|7
|9
|30 - 41
|28
|7.
|Грасcхоппер
|23
|6
|5
|12
|29 - 41
|23
|8.
|Тун
|23
|5
|8
|10
|31 - 43
|23
|9.
|Лозанна
|23
|5
|4
|14
|39 - 47
|19
|10.
|Вадуц
|23
|4
|7
|12
|29 - 54
|19
Второй тайм
90'
Думбия Сейду получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Вадуц производит замену. Костанцо Морено уходит, и Бургмайер Франц заменяет его
83'
Базель производит замену. Калла Давиде уходит, и Dereck Kutesa заменяет его
83'
Бюлер Марио получает желтую карточку.
80'
Вадуц производит замену. Чикконе Диего уходит, и Станко Калеб заменяет его
73'
Вадуц производит замену. Янятович Деян уходит, и Хаслер Николас заменяет его
71'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Штеффен Ренато заменяет его
64'
Базель производит замену. Франссон Александер уходит, и Шпорар Андраж заменяет его
59'
Мунтвилер Филипп получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Авдияй Альбион.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дзуффи Лука.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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