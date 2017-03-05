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Стадион: Зрители: 7500
Сьон
1:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
24' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
0:1
26' Гол
Тафер Яннис
43' Желтая карточка
Хагги Карим
0:2
53' Гол
Тафер Яннис
1:2
80' Гол
Рикардо Пауло
83' Желтая карточка
Салатич Веролюб
85' Желтая карточка
Циглер Рето
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Алексич Даниел заменяет его
Желтая карточка
85'
Циглер Рето получает желтую карточку.
83'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Куэто Лукас заменяет его
83'
Сьон производит замену. Адао Жоаким уходит, и Frederico Da Costa заменяет его
Желтая карточка
83'
Салатич Веролюб получает желтую карточку.

Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рикардо Пауло.
78'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Kofi Schulz заменяет его
71'
Сьон производит замену. Ндойе Бирама уходит, и Карлен Грегори заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тафер Яннис.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон производит замену. Фоллонье Даниэль уходит, и Карлитуш Алберту заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Хагги Карим получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тафер Яннис.
Желтая карточка
24'
Барнетта Транквилло получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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