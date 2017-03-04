Первый тайм

26' Сильный дождь сегодня.

26' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.

24' Настасич Матия бьет из пределов штрафной и упускает момент!

23' Игрок клуба " Шальке 04 " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

21' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

20' Стамбули Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!

18' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок клуба " Шальке 04 " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

2' Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

1' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

1' Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Боруссия М ". Встреча началась!