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Стадион:
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 27'
Шальке 04
0'
18' Желтая карточка
Настасич Матия
27'
Первый тайм
26'
Сильный дождь сегодня.
26'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Хёведес Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Удар от ворот произведет Боруссия М
24'
Настасич Матия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
21'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Удар от ворот произведет Боруссия М
20'
Стамбули Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
18'
Настасич Матия получает желтую карточку.
Фол, нарушение
18'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Джонсон Фабиан.
18'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
18'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой слева.
17'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
17'
Керер Тило из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Удар от ворот произведет Боруссия М
16'
Настасич Матия из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
16'
Зоммер Ян неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
16'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
15'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
15'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Удар от ворот произведет Шальке 04
11'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М в офсайде
10'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
Раффаэл де Араужо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Удар от ворот произведет Шальке 04
2'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Удар от ворот произведет Шальке 04
1'
Раффаэл де Араужо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Шальке 04
Боруссия М
62.9% (132)
Ничья:
28.6% (60)
Шальке 04
8.6% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
34.8% (73)
Ничья:
21.4% (45)
Боруссия М:
16.7% (35)
Боруссия М:
7.6% (16)
Шальке 04:
6.2% (13)
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