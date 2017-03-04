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Стадион: Боруссия Парк
0:0
Первый тайм: 27'
18' Желтая карточкаНастасич Матия
|
18'
Состав команд
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
Боруссия М 4-4-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 6 Крамер Кристоф Полузащитник
- 19 Джонсон Фабиан Полузащитник
- 11 Раффаэл де Араужо Нападающий
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 30 Эльведи Нико Защитник
- 25 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 28 Хан Андре Полузащитник
- 23 Хофманн Йонас Полузащитник
- 5 Стробл Тобиас Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Шульц Марвин Травмирован
- Траоре Ибраима Травмирован
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 31 Настасич Матия Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 17 Стамбули Бенжамин Полузащитник
- 10 Бенталеб Набиль Полузащитник
- 20 Керер Тило Полузащитник
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- 18 Калиджиури Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Нюбель Александр Вратарь
- 11 Коноплянка Евгений Полузащитник
- 6 Колашинац Сеад Полузащитник
- 5 Гайс Йоханнес Полузащитник
- 25 Хунтелаар Клаас-Ян Нападающий
- 7 Мейер Максимилиан Нападающий
- 9 Ди Санто Франко Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Баба Абдул Травмирован
- Налдо Родригес Травмирован
- Афдияй Донис Травмирован
- Эмболо Брель Травмирован
Предыдущие игры
Боруссия М (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.11.2016 Боруссия М 1:2 Кёльн Б
- 04.11.2016 Герта 3:0 Боруссия М Б
- 28.10.2016 Боруссия М 0:0 Айнтрахт Фр Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 24.09.2016 Боруссия М 2:0 Ингольштадт Б
- 21.09.2016 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Б
- 17.09.2016 Боруссия М 4:1 Вердер Б
Шальке 04 (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Б
- 23.10.2016 Шальке 04 3:0 Майнц Б
- 15.10.2016 Аугсбург 1:1 Шальке 04 Б
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Б
- 25.09.2016 Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Б
- 21.09.2016 Шальке 04 1:3 Кёльн Б
- 18.09.2016 Герта 2:0 Шальке 04 Б
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига
- 18.03.2016 Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.10.2015 Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Германии
- 25.10.2015 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига
- 06.02.2015 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 13.09.2014 Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 27.04.2014 Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 07.12.2013 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 03.05.2013 Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 01.12.2012 Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 11.02.2012 Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.12.2011 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок Германии
- 28.08.2011 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 20.02.2011 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 25.09.2010 Шальке 04 2:2 Боруссия М Бундеслига
- 17.04.2010 Шальке 04 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.11.2009 Боруссия М 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 10.05.2009 Боруссия М 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 22.11.2008 Шальке 04 3:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|17
|5
|1
|57 - 13
|56
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|43 - 24
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|52 - 25
|43
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|44 - 24
|41
|5.
|Герта
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|30 - 24
|37
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|25 - 22
|35
|7.
|Кёльн
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|31 - 25
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|28 - 39
|30
|9.
|Байер Л
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|36 - 38
|30
|10.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|23
|8
|6
|9
|25 - 29
|30
|11.
|Майнц
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|12.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 23
|28
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|23 - 30
|28
|14.
|Вердер
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|30 - 43
|25
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 34
|23
|16.
|Гамбург
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 45
|20
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|23
|5
|3
|15
|21 - 39
|18
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|15 - 45
|12
Первый тайм
26'
Сильный дождь сегодня.
26'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Хёведес Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
24'
Настасич Матия бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
21'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
20'
Стамбули Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Настасич Матия получает желтую карточку.
18'
Настасич Матия из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Джонсон Фабиан.
18'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает навес
18'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой слева.
17'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
17'
Керер Тило из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
16'
Настасич Матия из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
16'
Зоммер Ян неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
16'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
15'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
15'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М в офсайде
10'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
10'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
4'
Раффаэл де Араужо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
3'
Настасич Матия наказан за толчок Раффаэл де Араужо
2'
2'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
1'
Раффаэл де Араужо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
1'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Шальке 04
Боруссия М
62.9% (132)
Ничья:
28.6% (60)
Шальке 04
8.6% (18)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
34.8% (73)
1:1 Ничья:
21.4% (45)
1:0 Боруссия М:
16.7% (35)
2:0 Боруссия М:
7.6% (16)
1:2 Шальке 04:
6.2% (13)
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