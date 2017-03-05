Стадион: Фолькспаркштадион
41' Желтая карточкаШтарк Никлас
55' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
Второй тайм
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Пападопулос Кирьякос получает желтую карточку.
55'
Пападопулос Кирьякос совершает грубый фол. Шелбред Пер-Сильян был жертвой
54'
Калу Саломон нарушает правила. Дикмайер Деннис пострадал
54'
53'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
53'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
52'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
52'
Тактическая замена. Штарк Никлас уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
51'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург. Это Брукс Джон заработал фол.
47'
46'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Шелбред Пер-Сильян совершает грубый фол. Вуд Бобби был жертвой
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
44'
43'
Калу Саломон из команды Герта делает неудачный навес.
43'
42'
42'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
42'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Штарк Никлас получает желтую карточку.
41'
Штарк Никлас совершает грубый фол. Вуд Бобби был жертвой
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Юнг Гидеон
39'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
39'
Юнг Гидеон из команды Гамбург остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Харагуси Генки из команды Герта делает навес
39'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Калу Саломон
38'
38'
37'
Хант Аарон совершает грубый фол. Штарк Никлас был жертвой
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
33'
Уолас Соуза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Лангкамп Себастьян нарушает правила. Хант Аарон пострадал
32'
Харагуси Генки из команды Герта делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Мюллер Николай нарушает правила. Дарида Владимир пострадал
28'
28'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
26'
Штарк Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мюллер Николай наказан за толчок Дарида Владимир
26'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
25'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
21'
20'
Мюллер Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
19'
Мюллер Николай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
19'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
17'
17'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
16'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Лангкамп Себастьян
16'
16'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
9'
9'
Штарк Никлас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург отвел угрозу отличным подкатом
8'
Ибишевич Ведад на финте ушёл от оппонента.
8'
8'
Ибишевич Ведад из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Лангкамп Себастьян
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Матч остановлен
6'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
6'
5'
5'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
4'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
2'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
2'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Герта
Гамбург
38% (81)
Ничья:
32.9% (70)
Герта
29.1% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.2% (60)
2:1 Гамбург:
19.7% (42)
1:2 Герта:
15.5% (33)
1:0 Гамбург:
12.2% (26)
0:1 Герта:
7% (15)
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