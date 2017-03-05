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Стадион:
Гамбург
0:0
Второй тайм: 56'
Герта
0'
41' Желтая карточка
Штарк Никлас
55' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
56'
Второй тайм
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
55'
Пападопулос Кирьякос получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Пападопулос Кирьякос совершает грубый фол. Шелбред Пер-Сильян был жертвой
Фол, нарушение
54'
Калу Саломон нарушает правила. Дикмайер Деннис пострадал
54'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает подножку. Лангкамп Себастьян заработал фол.
53'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
52'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
52'
Тактическая замена. Штарк Никлас уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
Фол, нарушение
51'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
51'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
47'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург. Это Брукс Джон заработал фол.
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
45'
Шелбред Пер-Сильян совершает грубый фол. Вуд Бобби был жертвой
45'
Удар от ворот произведет Гамбург
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
44'
Уолас Соуза из команды Гамбург делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Гамбург
43'
Калу Саломон из команды Герта делает неудачный навес.
43'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Герта
42'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
42'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Штарк Никлас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Штарк Никлас совершает грубый фол. Вуд Бобби был жертвой
40'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
40'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Юнг Гидеон
39'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
39'
Юнг Гидеон из команды Гамбург остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Харагуси Генки из команды Герта делает навес
Фол, нарушение
39'
Дикмайер Деннис наказан за толчок Калу Саломон
38'
Удар от ворот произведет Герта
38'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Хант Аарон совершает грубый фол. Штарк Никлас был жертвой
36'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
34'
Удар от ворот произведет Герта
33'
Уолас Соуза отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Лангкамп Себастьян нарушает правила. Хант Аарон пострадал
Фол, нарушение
32'
Харагуси Генки из команды Герта делает подножку. Холтби Льюис заработал фол.
31'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
29'
Мюллер Николай нарушает правила. Дарида Владимир пострадал
28'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Штарк Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
26'
Мюллер Николай наказан за толчок Дарида Владимир
26'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
25'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
24'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
23'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Герта
20'
Мюллер Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
Угловой
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
19'
Мюллер Николай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
19'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
Угловой
16'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
16'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
15'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
15'
Вуд Бобби из команды Гамбург устремляется вперед с мячом.
13'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пекарик Петер из команды Герта делает навес
12'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
10'
Ибишевич Ведад из команды Герта в офсайде
9'
Удар от ворот произведет Гамбург
9'
Штарк Никлас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург отвел угрозу отличным подкатом
8'
Ибишевич Ведад на финте ушёл от оппонента.
8'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ибишевич Ведад из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
7'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Матч остановлен
6'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
6'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
Удар от ворот произведет Гамбург
4'
Дарида Владимир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
Офсайд
2'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
1'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 0:0 Герта
Гамбург
38% (81)
Ничья:
32.9% (70)
Герта
29.1% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (60)
Гамбург:
19.7% (42)
Герта:
15.5% (33)
Гамбург:
12.2% (26)
Герта:
7% (15)
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