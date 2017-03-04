Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 23028
5:2
Конец матча
1:0
17' ГолРуди Себастьян
34' Желтая карточкаРуди Себастьян
1:1
38' ГолКоэн Альмог
58' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
1:2
60' Гол в свои воротаЗюле Никлас
2:2
62' ГолСцалай Адам
65' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
3:2
77' ГолКрамарич Андрей
4:2
79' ГолСцалай Адам
84' Желтая карточкаКиттель Сонни
5:2
88' ГолХюбнер Бенжамин
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
90'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
90'
89'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
88'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Юнг Антони
87'
Хюбнер Бенжамин имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
87'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
87'
86'
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамарич Андрей, и мяч снова в игре
86'
Сцалай Адам на финте ушёл от оппонента.
86'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Вагнер Сандро уходит с поля и его заменяет Бисакшич Эрмин
85'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
85'
Цубер Стивен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас
84'
84'
Киттель Сонни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
84'
Киттель Сонни совершает грубый фол. Тольян Йереми был жертвой
83'
83'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Тольян Йереми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
82'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Хинтерзеер Лукас уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
82'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
82'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Тольян Йереми
79'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сцалай Адам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
79'
77'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крамарич Андрей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
77'
77'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Хинтерзеер Лукас.
75'
74'
Зуттнер Маркус отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм. Это Лекс Стефан заработал фол.
73'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает навес
73'
Вагнер Сандро коснулся мяча рукой.
72'
72'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
72'
72'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Лекс Стефан
71'
Демирбай Керем нарушает правила. Тиссеран Марсель пострадал
71'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
71'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Зуттнер Маркус, и мяч снова в игре
70'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
70'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
69'
Фогт Кевин выбил мяч на угловой.
69'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Вагнер Сандро имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
68'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
68'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Зуттнер Маркус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
65'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
64'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Сцалай Адам заработал фол.
64'
63'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
63'
Руди Себастьян нарушает правила. Лескано Дарио пострадал
62'
Руди Себастьян сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сцалай Адам из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
62'
61'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Амири Надим заработал фол.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Зюле Никлас отправил мяч в свои ворота.
60'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
60'
Амири Надим выбил мяч на угловой.
59'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Хюбнер Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
58'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
57'
57'
Демирбай Керем делает скидку назад вдоль ворот
57'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
57'
Крамарич Андрей блокирует соперника. Хансен Мартин заработал своей команде штрафной.
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Демирбай Керем и мяч снова в игре
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
56'
56'
55'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
54'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
54'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
53'
Крамарич Андрей наказан за толчок Брежери Ромен
52'
52'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
52'
Хинтерзеер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
После дальнего удара, который нанес Вагнер Сандро мяч отбит вратарем
51'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вагнер Сандро мяча так и не получил
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Лескано Дарио наказан за толчок Демирбай Керем
49'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
49'
48'
48'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Терраццино Марко заработал фол.
47'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт отвел угрозу отличным подкатом
47'
Сцалай Адам на финте ушёл от оппонента.
47'
47'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 23028 болельщиков
46'
46'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Вагнер Сандро на финте ушёл от оппонента.
46'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Лескано Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
44'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
44'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
44'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Амири Надим заработал фол.
44'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
43'
43'
Лескано Дарио совершает грубый фол. Вагнер Сандро был жертвой
42'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
42'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
40'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
38'
Лескано Дарио сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Коэн Альмог записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Лескано Дарио на финте ушёл от оппонента.
38'
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
37'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Лескано Дарио нарушает правила. Хюбнер Бенжамин пострадал
35'
34'
Руди Себастьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
34'
Руди Себастьян атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
34'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
34'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
33'
32'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм. Это Лескано Дарио заработал фол.
32'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм играет в стеночку. Амири Надим был стеночкой.
31'
31'
Гросс Паскаль коснулся мяча рукой.
30'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
29'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
29'
Хадергьонай Флорент на финте ушёл от оппонента.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
24'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
24'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
24'
Руди Себастьян выбил мяч на угловой.
24'
Коэн Альмог навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
22'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Хадергьонай Флорент.
21'
Амири Надим наказан за толчок Гросс Паскаль
21'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
17'
Терраццино Марко сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Руди Себастьян отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
17'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
17'
16'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
16'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
16'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает навес
15'
Лескано Дарио совершает грубый фол. Хюбнер Бенжамин был жертвой
15'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
13'
12'
12'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
9'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
9'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
9'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
8'
Зуттнер Маркус нарушает правила. Фогт Кевин пострадал
8'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
7'
7'
Вагнер Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Хинтерзеер Лукас коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
4'
4'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Хинтерзеер Лукас заработал фол.
3'
Хинтерзеер Лукас атакует сзади соперника. Зюле Никлас пострадал.
2'
2'
Лескано Дарио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт
Хоффенхайм
93.5% (186)
Ничья:
4% (8)
Ингольштадт
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Хоффенхайм:
37.2% (74)
2:1 Хоффенхайм:
25.6% (51)
1:0 Хоффенхайм:
20.1% (40)
3:1 Хоффенхайм:
7.5% (15)
2:2 Ничья:
1.5% (3)
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