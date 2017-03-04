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Стадион: Зрители: 23028
Хоффенхайм
5:2
Конец матча
Ингольштадт
0'
1:0
17' Гол
Руди Себастьян
34' Желтая карточка
Руди Себастьян
1:1
38' Гол
Коэн Альмог
58' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
1:2
60' Гол в свои ворота
Зюле Никлас
2:2
62' Гол
Сцалай Адам
65' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
3:2
77' Гол
Крамарич Андрей
4:2
79' Гол
Сцалай Адам
84' Желтая карточка
Киттель Сонни
5:2
88' Гол
Хюбнер Бенжамин
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
90'
Крамарич Андрей на финте ушёл от оппонента.
90'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.

90'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
88'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
88'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Юнг Антони
87'
Хюбнер Бенжамин имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
87'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
87'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамарич Андрей, и мяч снова в игре
86'
Сцалай Адам на финте ушёл от оппонента.
86'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
86'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Вагнер Сандро уходит с поля и его заменяет Бисакшич Эрмин
Офсайд
85'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
85'
Цубер Стивен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас
84'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
84'
Киттель Сонни сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
84'
Киттель Сонни совершает грубый фол. Тольян Йереми был жертвой
83'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
83'
Коэн Альмог бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Тольян Йереми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
82'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
82'
Тактическая замена. Хинтерзеер Лукас уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
82'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
82'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Тольян Йереми
79'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сцалай Адам записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
79'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крамарич Андрей записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
77'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
77'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
77'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
77'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
75'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Хинтерзеер Лукас.
Офсайд
75'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
74'
Зуттнер Маркус отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм. Это Лекс Стефан заработал фол.
73'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
73'
Вагнер Сандро коснулся мяча рукой.
72'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает навес
72'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Лекс Стефан
Офсайд
71'
Демирбай Керем нарушает правила. Тиссеран Марсель пострадал
71'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
71'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Зуттнер Маркус, и мяч снова в игре
70'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
Угловой
70'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
69'
Фогт Кевин выбил мяч на угловой.
69'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Вагнер Сандро имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
68'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный навес.
Фол, нарушение
68'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Зуттнер Маркус сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
65'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
Фол, нарушение
64'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Сцалай Адам заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
63'
Зуттнер Маркус бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Руди Себастьян нарушает правила. Лескано Дарио пострадал
62'
Руди Себастьян сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сцалай Адам из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
62'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Амири Надим заработал фол.
61'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
60'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Зюле Никлас отправил мяч в свои ворота.
Угловой
60'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
60'
Амири Надим выбил мяч на угловой.
59'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
58'
Хюбнер Бенжамин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
58'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Лескано Дарио.
57'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
57'
Демирбай Керем делает скидку назад вдоль ворот
57'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
57'
Крамарич Андрей блокирует соперника. Хансен Мартин заработал своей команде штрафной.
56'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Демирбай Керем и мяч снова в игре
56'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
56'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
54'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
54'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
54'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
53'
Крамарич Андрей наказан за толчок Брежери Ромен
52'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
52'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
52'
Хинтерзеер Лукас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
После дальнего удара, который нанес Вагнер Сандро мяч отбит вратарем
51'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вагнер Сандро мяча так и не получил
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
50'
Лескано Дарио наказан за толчок Демирбай Керем
49'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
49'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
49'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт делает подножку. Терраццино Марко заработал фол.
47'
Брежери Ромен из команды Ингольштадт отвел угрозу отличным подкатом
47'
Сцалай Адам на финте ушёл от оппонента.
47'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
47'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Матип Марвин заработал фол.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 23028 болельщиков
46'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Вагнер Сандро на финте ушёл от оппонента.
46'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
46'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Лескано Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
44'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
44'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает подножку. Амири Надим заработал фол.
44'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
43'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
43'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
43'
Лескано Дарио совершает грубый фол. Вагнер Сандро был жертвой
42'
Руди Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Угловой
42'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
40'
Терраццино Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
38'
Лескано Дарио сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Коэн Альмог записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Лескано Дарио на финте ушёл от оппонента.
38'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Гросс Паскаль заработал фол.
37'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
36'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Лескано Дарио нарушает правила. Хюбнер Бенжамин пострадал
35'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
34'
Руди Себастьян сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
34'
Руди Себастьян атакует сзади соперника. Моралес Альфредо пострадал.
Офсайд
34'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
34'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
33'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм. Это Лескано Дарио заработал фол.
32'
Матип Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
32'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм играет в стеночку. Амири Надим был стеночкой.
31'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
31'
Гросс Паскаль коснулся мяча рукой.
30'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
29'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
29'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
29'
Хадергьонай Флорент на финте ушёл от оппонента.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
26'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
25'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
24'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
Угловой
24'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт разыграл угловой с правого угла.
24'
Руди Себастьян выбил мяч на угловой.
24'
Коэн Альмог навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
22'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Хадергьонай Флорент.
Фол, нарушение
21'
Амири Надим наказан за толчок Гросс Паскаль
Фол, нарушение
21'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Руди Себастьян заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Терраццино Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Руди Себастьян отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
17'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Брежери Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
16'
Тиссеран Марсель выбил мяч на угловой.
16'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
15'
Лескано Дарио совершает грубый фол. Хюбнер Бенжамин был жертвой
Фол, нарушение
15'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Моралес Альфредо заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
13'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
Фол, нарушение
12'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
12'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
Офсайд
9'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм в офсайде
9'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
9'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
Фол, нарушение
8'
Зуттнер Маркус нарушает правила. Фогт Кевин пострадал
Фол, нарушение
8'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
7'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Вагнер Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
7'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
5'
Хинтерзеер Лукас коснулся мяча рукой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
5'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
4'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Хинтерзеер Лукас заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Хинтерзеер Лукас атакует сзади соперника. Зюле Никлас пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
2'
Лескано Дарио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 5:2 Ингольштадт
Хоффенхайм
93.5% (186)
Ничья:
4% (8)
Ингольштадт
2.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
37.2% (74)
Хоффенхайм:
25.6% (51)
Хоффенхайм:
20.1% (40)
Хоффенхайм:
7.5% (15)
Ничья:
1.5% (3)
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