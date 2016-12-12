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Стадион:
Боруссия Д
 
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Байер Л
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия Д - Байер Л, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Боруссия Д
87.8% (79)
Ничья:
7.8% (7)
Байер Л
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
51.1% (46)
Боруссия Д:
10% (9)
Боруссия Д:
10% (9)
Боруссия Д:
8.9% (8)
Ничья:
6.7% (6)
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