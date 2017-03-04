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Стадион: Зрители: 41000
Вердер
2:0
Конец матча
Дармштадт
0'
69' Желтая карточка
Алтынтоп Хамит
1:0
75' Пенальти
Крузе Макс
85' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
2:0
90' Гол
Крузе Макс
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Бартельс Фин сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крузе Макс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Бартельс Фин из команды Вердер делает пас партнеру.
91'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Вердер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
87'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Шипплок Свен
Фол, нарушение
86'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
85'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
85'
Эггештайн Максимилиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер. Это Сэм Сидней заработал фол.
84'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Вердер
83'
Бойд Терренс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
82'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
82'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Гувара Леон наказан за толчок Крузе Макс
80'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
79'
Кайнц Флориан коснулся мяча рукой.
78'
Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Бойд Терренс
78'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
77'
Гондорф Жером мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
77'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
Описание гола
75'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Сулу Айтач серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Писарро Клаудио заработал пенальти для своей команды
74'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
74'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
74'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Гувара Леон
72'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
72'
Гондорф Жером пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
Фол, нарушение
71'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Писарро Клаудио из команды Вердер бьет головой мимо ворот
70'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
70'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Бартельс Фин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
69'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Алтынтоп Хамит атакует сзади соперника. Эггештайн Максимилиан пострадал.
68'
Удар от ворот произведет Вердер
67'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
67'
Гнабри Серж из команды Вердер бьет головой мимо ворот
67'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
67'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт. Это Гнабри Серж заработал фол.
66'
Сэм Сидней бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
65'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Вердер
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Хеллер Марсель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Сане Людовик из команды Вердер делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
Фол, нарушение
60'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бауэр Роберт.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
59'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
59'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
Офсайд
58'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер в офсайде
57'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Гнабри Серж из команды Вердер подал угловой слева.
57'
Гнабри Серж имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
57'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
Фол, нарушение
55'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
52'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
51'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает отличный навес.
51'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
50'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Колак Антонио-Мирко наказан за толчок Бауэр Роберт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
49'
Бауэр Роберт атакует сзади соперника. Сэм Сидней пострадал.
Фол, нарушение
48'
Писарро Клаудио из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
48'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
47'
Писарро Клаудио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный навес.
Фол, нарушение
47'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
46'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Угловой
47'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
47'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Крузе Макс на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
После дальнего удара, который нанес Гнабри Серж мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
45'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
40'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
Фол, нарушение
39'
Сэм Сидней коснулся мяча рукой.
39'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Фритц Клеменс получил травму и заменен. Гриллич Флориан выходит на поле.
39'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Фритц Клеменс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Фритц Клеменс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
34'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Бауэр Роберт из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
33'
Удар от ворот произведет Вердер
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Юнузович Златко получил травму и заменен. Эггештайн Максимилиан выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
27'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
Фол, нарушение
27'
Гондорф Жером совершает грубый фол. Крузе Макс был жертвой
26'
Удар от ворот произведет Вердер
26'
Сэм Сидней бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Фритц Клеменс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Алтынтоп Хамит заработал фол.
24'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
Угловой
24'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
23'
Колак Антонио-Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
22'
Писарро Клаудио наказан за толчок Сулу Айтач
22'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
19'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
19'
Холланд Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает отличный навес.
18'
Хеллер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
16'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
16'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
16'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
15'
Гондорф Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
11'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт. Это Писарро Клаудио заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
10'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
10'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
ШТАНГА! – Колак Антонио-Мирко ударом головой попадает в штангу
8'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
7'
Бартельс Фин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
5'
Гнабри Серж из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Фол, нарушение
5'
Сулу Айтач наказан за толчок Бауэр Роберт
Угловой
4'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
4'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
Угловой
4'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
3'
Сулу Айтач имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
Угловой
3'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
3'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
2'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бауэр Роберт.
2'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
1'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 2:0 Дармштадт
Вердер
93% (186)
Ничья:
5% (10)
Дармштадт
2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
38.5% (77)
Вердер:
27% (54)
Вердер:
19.5% (39)
Вердер:
5% (10)
Ничья:
4.5% (9)
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