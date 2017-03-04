Стадион: Везерштадион Зрители: 41000
69' Желтая карточкаАлтынтоп Хамит
1:0
75' ПенальтиКрузе Макс
85' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
2:0
90' ГолКрузе Макс
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Бартельс Фин сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крузе Макс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Бартельс Фин из команды Вердер делает пас партнеру.
91'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
87'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Шипплок Свен
86'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает подножку. Гнабри Серж заработал фол.
85'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Эггештайн Максимилиан получает желтую карточку.
85'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер. Это Сэм Сидней заработал фол.
84'
83'
83'
Бойд Терренс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
83'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес
82'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
82'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Фернандеш Даниэль вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Гувара Леон наказан за толчок Крузе Макс
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Кайнц Флориан коснулся мяча рукой.
78'
Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Бойд Терренс
78'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
77'
Гондорф Жером мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
77'
75'
Г О О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает пенальти
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
ПЕНАЛЬТИ! – Сулу Айтач серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Писарро Клаудио заработал пенальти для своей команды
74'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
74'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
74'
73'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Гувара Леон
72'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
72'
Гондорф Жером пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
71'
Гриллич Флориан из команды Вердер делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
70'
Писарро Клаудио из команды Вердер бьет головой мимо ворот
70'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
70'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
69'
Бартельс Фин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Алтынтоп Хамит получает желтую карточку.
69'
Алтынтоп Хамит атакует сзади соперника. Эггештайн Максимилиан пострадал.
68'
67'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
67'
Гнабри Серж из команды Вердер бьет головой мимо ворот
67'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает навес
67'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт. Это Гнабри Серж заработал фол.
66'
Сэм Сидней бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
64'
Хеллер Марсель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Сане Людовик из команды Вердер делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
60'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бауэр Роберт.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
58'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер в офсайде
57'
57'
Гнабри Серж из команды Вердер подал угловой слева.
57'
Гнабри Серж имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
57'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
55'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
52'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
51'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
51'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает отличный навес.
51'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает подножку. Гебреселассие Теодор заработал фол.
50'
Колак Антонио-Мирко наказан за толчок Бауэр Роберт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
49'
Бауэр Роберт атакует сзади соперника. Сэм Сидней пострадал.
48'
Писарро Клаудио из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
48'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
47'
Писарро Клаудио имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный навес.
47'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
47'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
47'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Крузе Макс на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
После дальнего удара, который нанес Гнабри Серж мяч отбит вратарем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
45'
45'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
40'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Гриллич Флориан заработал фол.
39'
Сэм Сидней коснулся мяча рукой.
39'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Фритц Клеменс получил травму и заменен. Гриллич Флориан выходит на поле.
39'
38'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Фритц Клеменс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Фритц Клеменс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
34'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Бауэр Роберт из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
33'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Юнузович Златко получил травму и заменен. Эггештайн Максимилиан выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает навес
30'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
Крузе Макс из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
27'
Гондорф Жером совершает грубый фол. Крузе Макс был жертвой
26'
26'
Сэм Сидней бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Фритц Клеменс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Бартельс Фин из команды Вердер. Это Алтынтоп Хамит заработал фол.
24'
24'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
24'
24'
23'
Колак Антонио-Мирко нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Писарро Клаудио наказан за толчок Сулу Айтач
22'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Юнузович Златко.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
20'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
19'
Холланд Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает отличный навес.
18'
Хеллер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт в офсайде
16'
16'
16'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
15'
15'
Гондорф Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Сэм Сидней из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
15'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт. Это Писарро Клаудио заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
10'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
ШТАНГА! – Колак Антонио-Мирко ударом головой попадает в штангу
8'
7'
Бартельс Фин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
5'
Гнабри Серж из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
Сулу Айтач наказан за толчок Бауэр Роберт
4'
4'
Мойсандер Никлас выбил мяч на угловой.
4'
3'
Сулу Айтач имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
3'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
3'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Бауэр Роберт.
2'
2'
1'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 2:0 Дармштадт
Вердер
93% (186)
Ничья:
5% (10)
Дармштадт
2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
38.5% (77)
1:0 Вердер:
27% (54)
2:0 Вердер:
19.5% (39)
3:1 Вердер:
5% (10)
1:1 Ничья:
4.5% (9)
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