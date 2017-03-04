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Стадион: Зрители: 27238
Майнц
1:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
20' Гол
Гомес Марио
1:1
24' Гол
Кордоба Джон
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Густаво Луис пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин

91'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Гбамин Жан-Филипп
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 27238 болельщиков
89'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
88'
Де Бласис Пабло из команды Майнц бьет головой мимо ворот
Угловой
88'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
88'
Хайро Самперио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Кордоба Джон из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
86'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
86'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
85'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург. Это Кордоба Джон заработал фол.
84'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
83'
Хайро Самперио наказан за толчок Майораль Борха
82'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
80'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Густаво Луис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
Тактическая замена. Дидави Даниэль уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
Фол, нарушение
77'
Кордоба Джон наказан за толчок Хорн Яннес
77'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Брума Джеффри получил травму и заменен. Хорн Яннес выходит на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
74'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
73'
Брума Джеффри возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Брума Джеффри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Брума Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Фрай Фабиан из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Брума Джеффри.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
68'
Хайро Самперио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
68'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Муто Йосинори уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
67'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
65'
Муто Йосинори наказан за толчок Брума Джеффри
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
64'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой справа.
64'
Рамальо Андре выбил мяч на угловой.
63'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
62'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
61'
Брума Джеффри наказан за толчок Муто Йосинори
Фол, нарушение
60'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Латца Данни заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
58'
Бюссманн Гаэтен наказан за толчок Дидави Даниэль
58'
После дальнего удара, который нанес Густаво Луис мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
56'
Дидави Даниэль наказан за толчок Де Бласис Пабло
56'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Базур Рихедли, и мяч снова в игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
53'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
52'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
51'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает неудачный навес.
Фол, нарушение
51'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
50'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает неудачный навес.
49'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
48'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой справа.
47'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
46'
Муто Йосинори наказан за толчок Густаво Луис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
45'
Фрай Фабиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
44'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
43'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
41'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает навес
41'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой справа.
41'
Кордоба Джон выбил мяч на угловой.
41'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Латца Данни наказан за толчок Гомес Марио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
37'
Брума Джеффри пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
36'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
36'
Гомес Марио из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
Фол, нарушение
32'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Базур Рихедли
32'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
31'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
31'
Кнохе Робин выбил мяч на угловой.
31'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
30'
Муто Йосинори отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Блащиковский Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Брума Джеффри выбил мяч на угловой.
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
29'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
28'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
28'
Де Бласис Пабло бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
27'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Латца Данни заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Озтунали Левин сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Кордоба Джон из команды Майнц добил мяч в ворота.
24'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
Фол, нарушение
24'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Дидави Даниэль
22'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
22'
Де Бласис Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Муто Йосинори из команды Майнц делает навес
20'
Родригес Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
20'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Малли Юнус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Малли Юнус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
14'
Кордоба Джон из команды Майнц делает неудачный навес.
13'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
13'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
13'
Густаво Луис из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
11'
Муто Йосинори наказан за толчок Гомес Марио
Угловой
11'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
11'
Кнохе Робин выбил мяч на угловой.
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Базур Рихедли наказан за толчок Фрай Фабиан
Фол, нарушение
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Кнохе Робин.
9'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Густаво Луис наказан за толчок Муто Йосинори
7'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
4'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает навес
3'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
3'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Муто Йосинори.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вольфсбург
Майнц
59.9% (121)
Ничья:
28.2% (57)
Вольфсбург
11.9% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
34.7% (70)
Ничья:
24.8% (50)
Майнц:
21.8% (44)
Вольфсбург:
7.4% (15)
Майнц:
3% (6)
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