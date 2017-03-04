Стадион: Опель-Арена Зрители: 27238
1:1
Конец матча
0:1
20' ГолГомес Марио
1:1
24' ГолКордоба Джон
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
92'
Густаво Луис пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
92'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Гбамин Жан-Филипп
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 27238 болельщиков
89'
88'
Де Бласис Пабло из команды Майнц бьет головой мимо ворот
88'
88'
Хайро Самперио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
87'
Кордоба Джон из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
86'
86'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
86'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург. Это Кордоба Джон заработал фол.
84'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
83'
Хайро Самперио наказан за толчок Майораль Борха
82'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
81'
80'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Густаво Луис
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
Тактическая замена. Дидави Даниэль уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
77'
Кордоба Джон наказан за толчок Хорн Яннес
77'
76'
Гомес Марио коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Брума Джеффри получил травму и заменен. Хорн Яннес выходит на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
74'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Брума Джеффри возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Брума Джеффри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Брума Джеффри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Фрай Фабиан из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Брума Джеффри.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
68'
Хайро Самперио нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
68'
68'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
67'
Тактическая замена. Муто Йосинори уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
67'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Муто Йосинори наказан за толчок Брума Джеффри
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
64'
Рамальо Андре выбил мяч на угловой.
63'
63'
63'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
61'
Брума Джеффри наказан за толчок Муто Йосинори
60'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Латца Данни заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
58'
Бюссманн Гаэтен наказан за толчок Дидави Даниэль
58'
После дальнего удара, который нанес Густаво Луис мяч отбит вратарем
56'
Дидави Даниэль наказан за толчок Де Бласис Пабло
56'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Базур Рихедли, и мяч снова в игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
54'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
53'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
52'
51'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает неудачный навес.
51'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
50'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает неудачный навес.
49'
48'
48'
47'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Муто Йосинори наказан за толчок Густаво Луис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
45'
Фрай Фабиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
45'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
43'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
42'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
41'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает навес
41'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Кордоба Джон выбил мяч на угловой.
41'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Латца Данни наказан за толчок Гомес Марио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
38'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
37'
Брума Джеффри пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
36'
Гомес Марио из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Базур Рихедли заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Латца Данни.
32'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Базур Рихедли
32'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Кнохе Робин выбил мяч на угловой.
31'
30'
Муто Йосинори отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Блащиковский Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Брума Джеффри выбил мяч на угловой.
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
29'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
28'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Де Бласис Пабло бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
27'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург делает подножку. Латца Данни заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Озтунали Левин сделал результативную передачу.
24'
Кордоба Джон из команды Майнц добил мяч в ворота.
24'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
24'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Дидави Даниэль
22'
22'
Де Бласис Пабло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Муто Йосинори из команды Майнц делает навес
20'
Родригес Рикардо сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Вольфсбург" отправил мяч головой в ворота.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Малли Юнус бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
19'
18'
18'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Малли Юнус попал в створ, но вратарь справился с ударом.
15'
14'
Кордоба Джон из команды Майнц делает неудачный навес.
13'
13'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
13'
Густаво Луис из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
12'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Муто Йосинори наказан за толчок Гомес Марио
11'
11'
Кнохе Робин выбил мяч на угловой.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Базур Рихедли наказан за толчок Фрай Фабиан
10'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Кнохе Робин.
9'
8'
Густаво Луис наказан за толчок Муто Йосинори
7'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Кордоба Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
4'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает навес
3'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
3'
3'
2'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург опасно играет. Чуть не пострадал Муто Йосинори.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вольфсбург
Майнц
59.9% (121)
Ничья:
28.2% (57)
Вольфсбург
11.9% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Майнц:
34.7% (70)
1:1 Ничья:
24.8% (50)
1:0 Майнц:
21.8% (44)
1:2 Вольфсбург:
7.4% (15)
2:0 Майнц:
3% (6)
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