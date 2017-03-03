Стадион: ВВК Арена Зрители: 28314
2:2
Конец матча
1:0
19' ГолСтафилидис Костас
1:1
25' ГолВернер Тимо
31' Желтая карточкаКейта Наби
33' Желтая карточкаМоравек Ян
41' Желтая карточкаЧжи Дон-Вонь
45' Желтая карточкаКор Доминик
1:2
52' ГолКомппер Марвин
2:2
60' ГолХинтереггер Мартин
68' Желтая карточкаХитц Mapвин
84' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
Новости после матча
Второй тайм
93'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
92'
92'
Стафилидис Костас наказан за толчок Забитцер Марсель
91'
91'
Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
90'
Алтынтоп Халил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Бёрк Оливер наказан за толчок Ляйтнер Мориц
89'
89'
Ильзанкер Штефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
89'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
89'
Качар Гойко выбил мяч на угловой.
89'
89'
Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
87'
Стафилидис Костас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Забитцер Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
87'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
86'
86'
85'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
85'
85'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
85'
Стафилидис Костас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
84'
Ильзанкер Штефан получает желтую карточку.
84'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
83'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
82'
81'
Kevin Danso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
78'
78'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
77'
77'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
76'
Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает навес
76'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
73'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Шмиц Бенно.
72'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
72'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
71'
71'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
70'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 28314 болельщиков
68'
Хитц Mapвин получает желтую карточку за споры
68'
68'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
68'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
67'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
66'
66'
Хальстенберг Марсель бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Ляйтнер Мориц совершает грубый фол. Демме Диего был жертвой
65'
Kevin Danso наказан за толчок Форсберг Эмиль
64'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге опасно играет. Чуть не пострадал Ляйтнер Мориц.
63'
62'
После дальнего удара, который нанес Кейта Наби мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хинтереггер Мартин!
60'
Хинтереггер Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
60'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
60'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Забитцер Марсель заработал фол.
58'
Тейгль Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Чжи Дон-Вонь уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
56'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
56'
Гулач Петер выбил мяч на угловой.
56'
Орбан Вилли ошибается в защите.
55'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
55'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
54'
54'
Кейта Наби на финте ушёл от оппонента.
54'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Комппер Марвин из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.
52'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
52'
Фрамбергер Рафаэль получил травму и заменен. Тейгль Георг выходит на поле.
51'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Ильзанкер Штефан на финте ушёл от оппонента.
50'
Фрамбергер Рафаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
47'
Kevin Danso выбил мяч на угловой.
46'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
46'
46'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Форсберг Эмиль и мяч снова в игре
46'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кор Доминик получает желтую карточку за грубое нарушение
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
44'
44'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
42'
41'
Чжи Дон-Вонь получает желтую карточку.
41'
Чжи Дон-Вонь совершает грубый фол. Вернер Тимо был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Хальстенберг Марсель наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
39'
Орбан Вилли наказан за толчок Кор Доминик
39'
38'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
37'
Кейта Наби возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Орбан Вилли
37'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Фрамбергер Рафаэль заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
36'
36'
Кейта Наби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Кейта Наби возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Моравек Ян получает желтую карточку.
33'
Моравек Ян совершает грубый фол. Демме Диего был жертвой
33'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
33'
Kevin Danso из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
33'
32'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Кейта Наби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Кейта Наби получает желтую карточку.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Кейта Наби совершает грубый фол. Кор Доминик был жертвой
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
29'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Kevin Danso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Шмиц Бенно заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Кейта Наби сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вернер Тимо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
24'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает навес
24'
24'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
24'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
ГОООООЛ - Стафилидис Костас из команды Аугсбург забивает из-за штрафной площади
19'
18'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
18'
16'
16'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
15'
15'
15'
Кор Доминик выбил мяч на угловой.
14'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
12'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
12'
11'
Кейта Наби на финте ушёл от оппонента.
11'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Kevin Danso из команды Аугсбург отвел угрозу отличным подкатом
10'
10'
9'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург. Это Форсберг Эмиль заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
7'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
5'
5'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает навес
3'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
2'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
1'
Чжи Дон-Вонь имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг
Аугсбург
5.4% (13)
Ничья:
17.4% (42)
РБ Лейпциг
77.2% (186)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
43.6% (105)
1:1 Ничья:
14.9% (36)
0:1 РБ Лейпциг:
13.3% (32)
0:2 РБ Лейпциг:
7.1% (17)
1:3 РБ Лейпциг:
4.6% (11)
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