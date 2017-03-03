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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 28314
Аугсбург
2:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
1:0
19' Гол
Стафилидис Костас
1:1
25' Гол
Вернер Тимо
31' Желтая карточка
Кейта Наби
33' Желтая карточка
Моравек Ян
41' Желтая карточка
Чжи Дон-Вонь
45' Желтая карточка
Кор Доминик
1:2
52' Гол
Комппер Марвин
2:2
60' Гол
Хинтереггер Мартин
68' Желтая карточка
Хитц Mapвин
84' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
92'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Удар от ворот произведет Аугсбург

91'
Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
90'
Алтынтоп Халил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
90'
Бёрк Оливер наказан за толчок Ляйтнер Мориц
89'
Удар от ворот произведет Аугсбург
89'
Ильзанкер Штефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
Угловой
89'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
89'
Качар Гойко выбил мяч на угловой.
89'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
89'
Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
87'
Стафилидис Костас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
87'
Забитцер Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
87'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
86'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
85'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
85'
Стафилидис Костас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
84'
Ильзанкер Штефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
83'
Тактическая замена. Демме Диего уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
Офсайд
82'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
81'
Kevin Danso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
Офсайд
80'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
80'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
Офсайд
78'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
78'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает навес
Офсайд
77'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
77'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
76'
Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает навес
76'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Алтынтоп Халил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
73'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Шмиц Бенно.
72'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
72'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
Офсайд
71'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
Офсайд
71'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
Фол, нарушение
70'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 28314 болельщиков
Желтая карточка
68'
Хитц Mapвин получает желтую карточку за споры
68'
Удар от ворот произведет Аугсбург
68'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
68'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
68'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
67'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
66'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Хальстенберг Марсель бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
65'
Ляйтнер Мориц совершает грубый фол. Демме Диего был жертвой
Фол, нарушение
65'
Kevin Danso наказан за толчок Форсберг Эмиль
Фол, нарушение
64'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге опасно играет. Чуть не пострадал Ляйтнер Мориц.
63'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
После дальнего удара, который нанес Кейта Наби мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хинтереггер Мартин!
60'
Хинтереггер Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
60'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Шмиц Бенно нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Форсберг Эмиль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
60'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Забитцер Марсель заработал фол.
58'
Тейгль Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
58'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Чжи Дон-Вонь уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
56'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
Угловой
56'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
56'
Гулач Петер выбил мяч на угловой.
56'
Орбан Вилли ошибается в защите.
Фол, нарушение
55'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
55'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Форсберг Эмиль на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
54'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
54'
Кейта Наби на финте ушёл от оппонента.
54'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Комппер Марвин из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
52'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
52'
Фрамбергер Рафаэль получил травму и заменен. Тейгль Георг выходит на поле.
51'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Ильзанкер Штефан на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
50'
Фрамбергер Рафаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
47'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
47'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
47'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
47'
Kevin Danso выбил мяч на угловой.
46'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
46'
Шмиц Бенно нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Форсберг Эмиль и мяч снова в игре
46'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Кор Доминик получает желтую карточку за грубое нарушение
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Аугсбург
44'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Желтая карточка
41'
Чжи Дон-Вонь получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Чжи Дон-Вонь совершает грубый фол. Вернер Тимо был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Орбан Вилли наказан за толчок Кор Доминик
39'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
Травма, повреждение
37'
Кейта Наби возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
37'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Орбан Вилли
Фол, нарушение
37'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Фрамбергер Рафаэль заработал фол.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
36'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Травма, повреждение
36'
Кейта Наби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
34'
Кейта Наби возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
33'
Моравек Ян получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Моравек Ян совершает грубый фол. Демме Диего был жертвой
33'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
33'
Kevin Danso из команды Аугсбург бьет головой мимо ворот
33'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Кейта Наби получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Желтая карточка
31'
Кейта Наби получает желтую карточку.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Кейта Наби совершает грубый фол. Кор Доминик был жертвой
30'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Удар от ворот произведет Аугсбург
29'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
29'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Kevin Danso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
Фол, нарушение
27'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Шмиц Бенно заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Кейта Наби сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вернер Тимо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
24'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает навес
24'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
24'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
22'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
19'
ГОООООЛ - Стафилидис Костас из команды Аугсбург забивает из-за штрафной площади
Фол, нарушение
19'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
18'
Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Ильзанкер Штефан наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
18'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
16'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
15'
Шмиц Бенно нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
15'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
15'
Кор Доминик выбил мяч на угловой.
14'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
12'
Чжи Дон-Вонь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
12'
Стафилидис Костас выбил мяч на угловой.
12'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
11'
Кейта Наби на финте ушёл от оппонента.
11'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Kevin Danso из команды Аугсбург отвел угрозу отличным подкатом
10'
Форсберг Эмиль на финте ушёл от оппонента.
10'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
Фол, нарушение
9'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург. Это Форсберг Эмиль заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
Фол, нарушение
7'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
5'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
3'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Кейта Наби заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
1'
Чжи Дон-Вонь имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
1'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает навес
1'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг
Аугсбург
5.4% (13)
Ничья:
17.4% (42)
РБ Лейпциг
77.2% (186)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
43.6% (105)
Ничья:
14.9% (36)
РБ Лейпциг:
13.3% (32)
РБ Лейпциг:
7.1% (17)
РБ Лейпциг:
4.6% (11)
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