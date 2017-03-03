Второй тайм

93' Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

93' Судья свистит, и матч окончен

93' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

92' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Удар от ворот произведет Аугсбург

91' Кейта Наби бьет из пределов штрафной и упускает момент!

91' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

90' Алтынтоп Халил бьет из пределов штрафной и упускает момент!

90' [2] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

89' Удар от ворот произведет Аугсбург

89' Ильзанкер Штефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

89' Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.

89' Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.

89' Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес

89' Бёрк Оливер из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

88' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

87' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

87' Стафилидис Костас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.

87' Забитцер Марсель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.

86' Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес

85' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

85' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

85' Стафилидис Костас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо

81' Kevin Danso выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

80' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

78' Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Гулач Петер вышел из ворот и забрал мяч.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

72' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

71' Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде

71' Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

70' Сегодняшная посещаемость составляет 28314 болельщиков

68' Хитц Mapвин получает желтую карточку за споры

68' Удар от ворот произведет Аугсбург

68' Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.

68' Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.

66' Игрок клуба " Аугсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

63' Игрок клуба " Аугсбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' После дальнего удара, который нанес Кейта Наби мяч отбит вратарем

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

60' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хинтереггер Мартин

60' Хинтереггер Мартин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.

60' Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

58' Тейгль Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес

58' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

56' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

56' Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге

55' Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

54' Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде

54' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

52' ГО-О-О-О-ОЛ! Комппер Марвин из клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" отправил мяч головой в ворота.

52' Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.

51' Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

50' Фрамбергер Рафаэль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.

46' Шмиц Бенно из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес

46' Вратарь парирует дальный удар, который нанес Форсберг Эмиль и мяч снова в игре

46' Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.