Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51500
1:2
Конец матча
1:0
11' ГолХргота Бранимир
1:1
25' ГолНидерлехнер Флориан
37' Желтая карточкаГачинович Мийат
38' Желтая карточкаГюнтер Кристиан
1:2
59' ГолНидерлехнер Флориан
75' Желтая карточкаОщипка Бастиан
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
Хргота Бранимир бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
95'
Гульде Мануэль нарушает правила. Блум Данни пострадал
94'
Хаберер Яник из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
94'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес
94'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Тарашай Шани из команды Айнтрахт Фр делает навес
94'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Майер Александр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
93'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
93'
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
92'
Петерсен Нильс наказан за толчок Хасебе Макото
91'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
89'
89'
Гюнтер Кристиан нарушил правила.
88'
Тактическая замена. Шустер Юлиан уходит с поля и его заменяет Торрехон Марк
86'
Хргота Бранимир нарушил правила.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
85'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
85'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гектор Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
84'
83'
Тактическая замена. Хёфлер Николас уходит с поля и его заменяет Абраши Амир
82'
82'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
81'
Ощипка Бастиан нарушает правила. Хаберер Яник пострадал
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Майер Александр
80'
Хргота Бранимир наказан за толчок Хёфлер Николас
79'
Тарашай Шани нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
79'
78'
78'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
78'
76'
Маскарель Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
76'
75'
Ощипка Бастиан получает желтую карточку.
75'
Ощипка Бастиан наказан за толчок Франц Майк
74'
74'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Тарашай Шани
74'
73'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
73'
72'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Хёфлер Николас атакует сзади соперника. Хргота Бранимир пострадал.
71'
71'
Хёфлер Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
71'
69'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
69'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Гектор Майкл.
68'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
68'
Баркок Аймен наказан за толчок Шустер Юлиан
67'
67'
Баркок Аймен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Гектор Майкл пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Тактическая замена. Тавата Талеб уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
64'
64'
64'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
63'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Шустер Юлиан.
62'
62'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
62'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
59'
58'
Гектор Майкл наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
58'
58'
Грифо Винченцо выбил мяч на угловой.
57'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
57'
Грифо Винченцо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Гачинович Мийат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
56'
Шустер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Тавата Талеб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
54'
Кюблер Лукас наказан за толчок Ребич Анте
52'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр. Это Хаберер Яник заработал фол.
49'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
48'
47'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Хёфлер Николас выбил мяч на угловой.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Блум Данни, и мяч снова в игре
47'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр устремляется вперед с мячом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Нидерлехнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Нидерлехнер Флориан выбил мяч на угловой.
45'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Чендлер Тимоти атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
41'
41'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
41'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
41'
Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Гюнтер Кристиан получает желтую карточку.
38'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Чендлер Тимоти
37'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
37'
Гачинович Мийат наказан за толчок Шволов Александер
37'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
36'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
35'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург. Это Гектор Майкл заработал фол.
33'
Гачинович Мийат наказан за толчок Шволов Александер
32'
32'
Ощипка Бастиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
31'
Шустер Юлиан наказан за толчок Ребич Анте
31'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
29'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
27'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр в офсайде
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Хёфлер Николас сделал результативную передачу.
25'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
25'
Нидерлехнер Флориан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
25'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
24'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
23'
22'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр наносит неточный удар с лета
22'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
22'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
22'
22'
Франц Майк из команды Фрайбург в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Франц Майк.
19'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
19'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
19'
Ребич Анте наказан за толчок Кюблер Лукас
17'
17'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
17'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шустер Юлиан заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
15'
Хаберер Яник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хргота Бранимир!
11'
Гектор Майкл выбил мяч подальше от ворот.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Тавата Талеб заработал фол.
8'
8'
Шустер Юлиан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург. Это Хргота Бранимир заработал фол.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
4'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург
Айнтрахт Фр
81.8% (175)
Ничья:
13.1% (28)
Фрайбург
5.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
39.3% (84)
1:0 Айнтрахт Фр:
28% (60)
2:0 Айнтрахт Фр:
10.7% (23)
1:1 Ничья:
10.7% (23)
1:2 Фрайбург:
3.7% (8)
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