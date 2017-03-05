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Стадион: Зрители: 51500
Айнтрахт Фр
1:2
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
11' Гол
Хргота Бранимир
1:1
25' Гол
Нидерлехнер Флориан
37' Желтая карточка
Гачинович Мийат
38' Желтая карточка
Гюнтер Кристиан
1:2
59' Гол
Нидерлехнер Флориан
75' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
96'
Хргота Бранимир бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
95'
Гульде Мануэль нарушает правила. Блум Данни пострадал
94'
Хаберер Яник из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
94'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр делает навес

94'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Тарашай Шани из команды Айнтрахт Фр делает навес
94'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Майер Александр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
93'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
Угловой
93'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 51500 болельщиков
Фол, нарушение
92'
Петерсен Нильс наказан за толчок Хасебе Макото
91'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
89'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
89'
Гюнтер Кристиан нарушил правила.
88'
Тактическая замена. Шустер Юлиан уходит с поля и его заменяет Торрехон Марк
Фол, нарушение
86'
Хргота Бранимир нарушил правила.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
85'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гектор Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
84'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
84'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Хёфлер Николас уходит с поля и его заменяет Абраши Амир
82'
Удар от ворот произведет Фрайбург
82'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
81'
Ощипка Бастиан нарушает правила. Хаберер Яник пострадал
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Гачинович Мийат уходит с поля и его заменяет Майер Александр
Фол, нарушение
80'
Хргота Бранимир наказан за толчок Хёфлер Николас
79'
Тарашай Шани нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
79'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
78'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
78'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
78'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Маскарель Омар нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
75'
Ощипка Бастиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Ощипка Бастиан наказан за толчок Франц Майк
74'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Тарашай Шани
74'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Офсайд
73'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
73'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Хёфлер Николас атакует сзади соперника. Хргота Бранимир пострадал.
71'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
71'
Хёфлер Николас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
71'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург остановил атаку, перехватив мяч.
69'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
69'
Франц Майк из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Гектор Майкл.
68'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
68'
Баркок Аймен наказан за толчок Шустер Юлиан
67'
Удар от ворот произведет Фрайбург
67'
Баркок Аймен бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Фол, нарушение
66'
Нидерлехнер Флориан нарушает правила. Гектор Майкл пострадал
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Тактическая замена. Тавата Талеб уходит с поля и его заменяет Баркок Аймен
64'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
64'
Удар от ворот произведет Фрайбург
64'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
63'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
63'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Шустер Юлиан.
62'
Удар от ворот произведет Фрайбург
62'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
62'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Блум Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
59'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
59'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Гектор Майкл наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
Угловой
58'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
58'
Грифо Винченцо выбил мяч на угловой.
57'
Гектор Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
57'
Грифо Винченцо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Гачинович Мийат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
56'
Шустер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Тавата Талеб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
54'
Кюблер Лукас наказан за толчок Ребич Анте
52'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
50'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр. Это Хаберер Яник заработал фол.
49'
Хасебе Макото навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург опасно играет. Чуть не пострадал Хргота Бранимир.
48'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
47'
Хёфлер Николас выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Блум Данни, и мяч снова в игре
47'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр устремляется вперед с мячом.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
46'
Нидерлехнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
45'
Нидерлехнер Флориан выбил мяч на угловой.
45'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
45'
Кемпф Марк-Оливер выбил мяч на угловой.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
42'
Чендлер Тимоти атакует сзади соперника. Нидерлехнер Флориан пострадал.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
41'
Удар от ворот произведет Фрайбург
41'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
41'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес
41'
Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
38'
Гюнтер Кристиан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Гюнтер Кристиан наказан за толчок Чендлер Тимоти
Желтая карточка
37'
Гачинович Мийат получает желтую карточку.
Угловой
37'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
36'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
36'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
36'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
35'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Ощипка Бастиан заработал фол.
Фол, нарушение
35'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург. Это Гектор Майкл заработал фол.
Угловой
32'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
32'
Ощипка Бастиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
31'
Шустер Юлиан наказан за толчок Ребич Анте
31'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
31'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
30'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
29'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает навес
Офсайд
27'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр в офсайде
27'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Хёфлер Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург добил мяч в ворота.
25'
Нидерлехнер Флориан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
25'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
24'
Ощипка Бастиан из команды Айнтрахт Фр остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает навес
23'
Удар от ворот произведет Фрайбург
22'
Блум Данни из команды Айнтрахт Фр наносит неточный удар с лета
22'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
22'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр делает навес
22'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр делает навес
Офсайд
22'
Франц Майк из команды Фрайбург в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр опасно играет. Чуть не пострадал Франц Майк.
Офсайд
19'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
Офсайд
19'
Хргота Бранимир из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Фол, нарушение
19'
Ребич Анте наказан за толчок Кюблер Лукас
17'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
17'
Хаберер Яник из команды Фрайбург бьет головой мимо ворот
17'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Шустер Юлиан заработал фол.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
15'
Хаберер Яник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хргота Бранимир!
11'
Гектор Майкл выбил мяч подальше от ворот.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
9'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Тавата Талеб заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
8'
Шустер Юлиан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
6'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург. Это Хргота Бранимир заработал фол.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург
Айнтрахт Фр
81.8% (175)
Ничья:
13.1% (28)
Фрайбург
5.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
39.3% (84)
Айнтрахт Фр:
28% (60)
Айнтрахт Фр:
10.7% (23)
Ничья:
10.7% (23)
Фрайбург:
3.7% (8)
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