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Стадион: Зрители: 24051
Вест Бромвич
0:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
45' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
0:1
55' Гол
Заха Уилфрид
0:2
84' Гол
Таунсенд Андрос
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Моррисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
Угловой
94'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
94'
Робсон-Кану Хэл бьет и мяч от рикошета проходит мимо

94'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эванс Джонни заработал фол.
93'
Шлупп Джеффри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Доусон Крэйг наказан за толчок Бентеке Кристиан
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 24051 болельщиков
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
87'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
87'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
87'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Тактическая замена. Заха Уилфрид уходит с поля и его заменяет Макартур Джеймс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
84'
ГОЛ! - Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
84'
Таунсенд Андрос на финте ушёл от оппонента.
84'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Леко Джонатан из команды Вест Бромвич делает навес
83'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
82'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
81'
Тактическая замена. Флетчер Даррен уходит с поля и его заменяет Леко Джонатан
80'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
80'
Моррисон Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Таунсенд Андрос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Таунсенд Андрос оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
79'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Шлупп Джеффри.
76'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Дэнн Скотт
Фол, нарушение
73'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Робсон-Кану Хэл
73'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
71'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
71'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
70'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес
68'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
68'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
68'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
Фол, нарушение
67'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас. Это Макклин Джеймс заработал фол.
67'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
66'
Таунсенд Андрос бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
66'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
66'
Макаули Гарет выбил мяч на угловой.
66'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
65'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хенесси Уэйн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
64'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
63'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Макклин Джеймс
Фол, нарушение
63'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Кабай Йоан.
63'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
62'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Шлупп Джеффри выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
60'
Ван Анхольт Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
60'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Ван Анхольт Патрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
59'
Панчеон Джейсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Ньом Аллан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
58'
После дальнего удара, который нанес Шадли Насер мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
57'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эванс Джонни заработал фол.
57'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
55'
Кабай Йоан сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
52'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
52'
Шадли Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
52'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
51'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
50'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
49'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
48'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
46'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
46'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
47'
Бентеке Кристиан получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
46'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Ливермо Джейк заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
46'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
44'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Эванс Джонни заработал фол.
44'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Бентеке Кристиан.
Фол, нарушение
42'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Эванс Джонни
42'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
42'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Заха Уилфрид наказан за толчок Доусон Крэйг
41'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
40'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Джоэл.
39'
Рондон Саломон на финте ушёл от оппонента.
39'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
38'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
38'
Эванс Джонни выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
38'
Эванс Джонни возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Эванс Джонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Эванс Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Сахо Мамаду выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
33'
Брант Крис из команды Вест Бромвич наносит неточный удар с лета
33'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
33'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
32'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
32'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Томкинс Джеймс атакует сзади соперника. Рондон Саломон пострадал.
31'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
31'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Сахо Мамаду выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
28'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
26'
Брант Крис бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
23'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Угловой
23'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
22'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
22'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
21'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Бентеке Кристиан заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
Угловой
18'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
18'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
18'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Шадли Насер наказан за толчок Хенесси Уэйн
Угловой
17'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
16'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
16'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
16'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
15'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
15'
Ван Анхольт Патрик выбил мяч на угловой.
15'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
13'
Заха Уилфрид наказан за толчок Доусон Крэйг
12'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
12'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает навес
11'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
Травма, повреждение
11'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Ван Анхольт Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Травма, повреждение
10'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
9'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
9'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
6'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
3'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шадли Насер заработал фол.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас
Вест Бромвич
80.2% (162)
Ничья:
17.3% (35)
Кристал Пэлас
2.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
37.6% (76)
Вест Бромвич:
28.2% (57)
Ничья:
12.9% (26)
Вест Бромвич:
11.4% (23)
Ничья:
2.5% (5)
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