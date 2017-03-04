Стадион: Хоуторнс Зрители: 24051
0:2
Конец матча
45' Желтая карточкаБентеке Кристиан
0:1
55' ГолЗаха Уилфрид
0:2
84' ГолТаунсенд Андрос
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Моррисон Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
95'
94'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
94'
Робсон-Кану Хэл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
94'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эванс Джонни заработал фол.
93'
Шлупп Джеффри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Доусон Крэйг наказан за толчок Бентеке Кристиан
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 24051 болельщиков
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
88'
87'
87'
87'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
87'
87'
87'
86'
Тактическая замена. Заха Уилфрид уходит с поля и его заменяет Макартур Джеймс
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
ГОЛ! - Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
84'
Таунсенд Андрос на финте ушёл от оппонента.
84'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Леко Джонатан из команды Вест Бромвич делает навес
83'
83'
82'
82'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
82'
81'
Тактическая замена. Флетчер Даррен уходит с поля и его заменяет Леко Джонатан
80'
80'
Моррисон Джеймс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Таунсенд Андрос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
79'
Таунсенд Андрос оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
79'
78'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Шлупп Джеффри.
76'
76'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
76'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
74'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Дэнн Скотт
73'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Робсон-Кану Хэл
73'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Робсон-Кану Хэл
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
70'
69'
69'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес
68'
68'
68'
68'
67'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас. Это Макклин Джеймс заработал фол.
67'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Таунсенд Андрос бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
66'
Макаули Гарет выбил мяч на угловой.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
65'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хенесси Уэйн неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
64'
63'
Тактическая замена. Шадли Насер уходит с поля и его заменяет Макклин Джеймс
63'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Кабай Йоан.
63'
62'
Ван Анхольт Патрик получил травму и заменен. Шлупп Джеффри выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Ван Анхольт Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
60'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Ван Анхольт Патрик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
59'
Панчеон Джейсон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
59'
Ньом Аллан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
58'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
58'
После дальнего удара, который нанес Шадли Насер мяч отбит вратарем
57'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Эванс Джонни заработал фол.
57'
57'
55'
Кабай Йоан сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
55'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
52'
52'
Шадли Насер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
51'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
50'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
50'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
48'
48'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
47'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Бентеке Кристиан получает желтую карточку за споры
46'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Ливермо Джейк заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
45'
44'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Эванс Джонни заработал фол.
44'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Бентеке Кристиан.
42'
Бентеке Кристиан наказан за толчок Эванс Джонни
42'
42'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает навес
42'
42'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Заха Уилфрид наказан за толчок Доусон Крэйг
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Джоэл.
39'
Рондон Саломон на финте ушёл от оппонента.
39'
38'
38'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
38'
Эванс Джонни выбил мяч на угловой.
38'
Эванс Джонни возвращается на поле, всё в порядке.
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Эванс Джонни получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Эванс Джонни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Сахо Мамаду выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
33'
33'
Брант Крис из команды Вест Бромвич наносит неточный удар с лета
33'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
33'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
32'
32'
32'
32'
31'
Томкинс Джеймс атакует сзади соперника. Рондон Саломон пострадал.
31'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Сахо Мамаду выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
29'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
28'
27'
Томкинс Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич делает подножку. Кабай Йоан заработал фол.
26'
Брант Крис бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
24'
23'
23'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
22'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
22'
21'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Бентеке Кристиан заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
18'
18'
Доусон Крэйг выбил мяч на угловой.
18'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
17'
Шадли Насер наказан за толчок Хенесси Уэйн
17'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
16'
Сахо Мамаду выбил мяч на угловой.
16'
16'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
15'
Ван Анхольт Патрик выбил мяч на угловой.
15'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
13'
Заха Уилфрид наказан за толчок Доусон Крэйг
12'
12'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает навес
11'
11'
11'
11'
Ван Анхольт Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ван Анхольт Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Ван Анхольт Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
9'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
8'
8'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
3'
3'
Брант Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Шадли Насер заработал фол.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас
Вест Бромвич
80.2% (162)
Ничья:
17.3% (35)
Кристал Пэлас
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Бромвич:
37.6% (76)
1:0 Вест Бромвич:
28.2% (57)
1:1 Ничья:
12.9% (26)
2:0 Вест Бромвич:
11.4% (23)
2:2 Ничья:
2.5% (5)
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