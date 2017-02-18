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Динамо Киев
 
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Олимпик Дн
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Киев - Олимпик Дн, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Олимпик Дн
Динамо Киев
89.9% (80)
Ничья:
5.6% (5)
Олимпик Дн
4.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
43.8% (39)
Динамо Киев:
21.3% (19)
Динамо Киев:
9% (8)
Динамо Киев:
6.7% (6)
Динамо Киев:
4.5% (4)
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