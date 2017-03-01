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Стадион:
Ливерпуль
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Арсенал, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль
40.4% (38)
Ничья:
39.4% (37)
Арсенал
20.2% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
29.8% (28)
Ничья:
25.5% (24)
Арсенал:
11.7% (11)
Ничья:
8.5% (8)
Ничья:
3.2% (3)
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