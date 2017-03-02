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Сандерленд
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сандерленд - Манчестер Сити, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Сандерленд - Манчестер Сити
Сандерленд
8.7% (9)
Ничья:
3.9% (4)
Манчестер Сити
87.4% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
36.9% (38)
Манчестер Сити:
20.4% (21)
Манчестер Сити:
13.6% (14)
Манчестер Сити:
7.8% (8)
Сандерленд:
3.9% (4)
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