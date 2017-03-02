  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Волынь
 
Позже
Шахтёр Дн
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Волынь - Шахтёр Дн, который состоится 05.03.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Волынь - Шахтёр Дн
Волынь
3.8% (4)
Ничья:
0.9% (1)
Шахтёр Дн
95.3% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
35.8% (38)
Шахтёр Дн:
17% (18)
Шахтёр Дн:
15.1% (16)
Шахтёр Дн:
11.3% (12)
Шахтёр Дн:
4.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация