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Стадион: Авангард (Луцк)
Предыдущие игры
Волынь (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 25.02.2017 Александрия 6:0 Волынь ПЛ
- 10.12.2016 Волынь 0:1 Ворскла ПЛ
- 03.12.2016 Черноморец Од 0:0 Волынь ПЛ
- 26.11.2016 Волынь 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 20.11.2016 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 04.11.2016 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.10.2016 Олимпик Дн 2:1 Волынь ПЛ
- 22.10.2016 Волынь 3:0 ФК Днепр ПЛ
- 15.10.2016 Заря 2:0 Волынь ПЛ
- 02.10.2016 Волынь 1:1 Карпаты ПЛ
- 24.09.2016 Шахтёр Дн 3:0 Волынь ПЛ
- 18.09.2016 Волынь 1:1 Александрия ПЛ
- 11.09.2016 Ворскла 2:1 Волынь ПЛ
- 27.08.2016 Волынь 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2016 Динамо Киев 2:1 Волынь ПЛ
- 13.08.2016 Волынь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2016 Сталь Каменское 1:0 Волынь ПЛ
- 30.07.2016 Волынь 2:2 Олимпик Дн ПЛ
- 24.07.2016 ФК Днепр 5:0 Волынь ПЛ
- 06.07.2016 Штурм 2:1 Волынь ТМК
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 26.02.2017 Шахтёр Дн 2:1 Ворскла ПЛ
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 27.11.2016 ФК Днепр 0:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.11.2016 Шахтёр Дн 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.11.2016 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 29.10.2016 Шахтёр Дн 2:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.10.2016 Звезда Кропивницкий 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.10.2016 Олимпик Дн 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря ПЛ
- 24.09.2016 Шахтёр Дн 3:0 Волынь ПЛ
- 18.09.2016 Ворскла 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.09.2016 Шахтёр Дн 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 28.08.2016 Сталь Каменское 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 21.08.2016 Шахтёр Дн 4:0 ФК Днепр ПЛ
- 12.08.2016 Карпаты 2:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 07.08.2016 Шахтёр Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.07.2016 Черноморец Од 1:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2016 Шахтёр Дн 4:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 16.07.2016 Шахтёр Дн 1:1 Динамо Киев С
Последние игры между собой
Волынь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 12
Шахтёр Дн: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 1
- 24.09.2016 Шахтёр Дн 3:0 Волынь Премьер-лига
- 21.11.2015 Шахтёр Дн 4:0 Волынь Премьер-лига
- 23.07.2015 Волынь 1:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 04.05.2015 Волынь 0:0 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 17.10.2014 Шахтёр Дн 6:2 Волынь Премьер-лига
- 18.05.2014 Шахтёр Дн 2:0 Волынь Премьер-лига
- 01.11.2013 Волынь 2:0 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 01.03.2013 Шахтёр Дн 4:1 Волынь Премьер-лига
- 06.08.2012 Волынь 0:4 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 27.04.2012 Волынь 3:4 Шахтёр Дн Кубок
- 23.03.2012 Волынь 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 09.09.2011 Шахтёр Дн 5:1 Волынь Премьер-лига
- 20.03.2011 Шахтёр Дн 4:0 Волынь Премьер-лига
- 21.08.2010 Волынь 0:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|43 - 12
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|40 - 20
|40
|3.
|Заря
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 18
|34
|4.
|Александрия
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|36 - 23
|32
|5.
|Олимпик Дн
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 26
|29
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|15 - 19
|26
|7.
|Ворскла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 30
|19
|9.
|Сталь Каменское
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|12 - 24
|15
|10.
|ФК Днепр
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 29
|10
|11.
|Волынь
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|12 - 36
|10
|12.
|Карпаты
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|18 - 29
|5
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Волынь - Шахтёр Дн, который состоится 05.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Волынь - Шахтёр Дн, который состоится 05.03.2017.
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Прогнозы на матч Волынь - Шахтёр Дн
Волынь
3.8% (4)
Ничья:
0.9% (1)
Шахтёр Дн
95.3% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Шахтёр Дн:
35.8% (38)
1:2 Шахтёр Дн:
17% (18)
1:3 Шахтёр Дн:
15.1% (16)
0:3 Шахтёр Дн:
11.3% (12)
0:1 Шахтёр Дн:
4.7% (5)
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