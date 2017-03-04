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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 20670
Уотфорд
3:4
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
4' Гол
Дини Трой
14' Желтая карточка
Седрик Соареш
1:1
28' Гол
Тадич Душан
33' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
44' Желтая карточка
Окака Стефано
1:2
45' Гол
Редмонд Натан
73' Желтая карточка
Прёдль Себастьян
2:2
79' Гол
Окака Стефано
82' Желтая карточка
Дини Трой
2:3
83' Гол
Габбьядини Маноло
2:4
86' Гол
Редмонд Натан
3:4
90' Гол
Дюкур Абдулайе
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Бритос Мигель сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд добил мяч в ворота.
94'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
94'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Клеверли Том заработал фол.

93'
Удар от ворот произведет Уотфорд
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20670 болельщиков
93'
Буфаль Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Буфаль Софьян на финте ушёл от оппонента.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Тактическая замена. Окака Стефано уходит с поля и его заменяет Дюкур Абдулайе
87'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Класи Йорди
86'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
86'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Лонг Шейн заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Габбьядини Маноло!
83'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Буфаль Софьян и мяч снова в игре
83'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
83'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
82'
Дини Трой получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Дини Трой из команды Уотфорд делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
82'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Габбьядини Маноло заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Саксесс Исаак сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Окака Стефано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает навес
79'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
78'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
78'
Дини Трой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
78'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дини Трой из команды Уотфорд делает навес
77'
Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
77'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
76'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
Офсайд
76'
Окака Стефано из команды Уотфорд в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Окака Стефано, и мяч снова в игре
74'
Клеверли Том из команды Уотфорд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Ромеу Ориоль ошибается в защите.
Желтая карточка
73'
Прёдль Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Тадич Душан заработал фол.
73'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
72'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд. Это Седрик Соареш заработал фол.
Травма, повреждение
72'
Саксесс Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Саксесс Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
Офсайд
69'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд в офсайде
69'
Кабул Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
68'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Уотфорд
66'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
65'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
64'
Ньянг М'Байе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
64'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
62'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йосида Майя не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Уорд-Праус Джеймс заработал фол.
61'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
61'
Тадич Душан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
61'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
60'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Удар от ворот произведет Уотфорд
58'
Ромеу Ориоль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
56'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
56'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
56'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Бехрами Валон из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
55'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
55'
Окака Стефано наказан за толчок Стивенс Джек
53'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
51'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
50'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
50'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Дини Трой из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес
Травма, повреждение
48'
Дини Трой возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
47'
Холебас Хосе нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Дини Трой получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Дини Трой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Тадич Душан из команды Саутгемптон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Габбьядини Маноло нарушает правила. Прёдль Себастьян пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
44'
Окака Стефано получает желтую карточку за споры
43'
После дальнего удара, который нанес Седрик Соареш мяч отбит вратарем
43'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Тадич Душан, и мяч снова в игре
43'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Бехрами Валон наказан за толчок Дэвис Стивен
42'
Кабул Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
41'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
40'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
40'
Тадич Душан из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Ньянг М'Байе выбил мяч на угловой.
39'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
39'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Уотфорд
37'
Уорд-Праус Джеймс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
37'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
36'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Окака Стефано наказан за толчок Тадич Душан
Угловой
35'
Капу Этьен из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Стивенс Джек выбил мяч на угловой.
34'
Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Габбьядини Маноло получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Бехрами Валон.
Фол, нарушение
32'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Окака Стефано наказан за толчок Бертранд Райан
31'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
31'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Форстер Фрейзер выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
29'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тадич Душан!
27'
Бритос Мигель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
26'
Капу Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
24'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
Угловой
22'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
22'
Бертранд Райан выбил мяч на угловой.
21'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
21'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
21'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
21'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
19'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
18'
Удар от ворот произведет Уотфорд
17'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Габбьядини Маноло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
16'
Ньянг М'Байе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Окака Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
14'
Седрик Соареш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Это Капу Этьен заработал фол.
Фол, нарушение
14'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
14'
Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой справа.
13'
Уорд-Праус Джеймс имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
13'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
11'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
10'
Габбьядини Маноло наказан за толчок Бехрами Валон
10'
Удар от ворот произведет Уотфорд
9'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отвел угрозу отличным подкатом
6'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дини Трой!
4'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
2'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 3:4 Саутгемптон
Уотфорд
23.4% (47)
Ничья:
47.8% (96)
Саутгемптон
28.9% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.8% (90)
Саутгемптон:
13.4% (27)
Саутгемптон:
11.4% (23)
Уотфорд:
10.9% (22)
Уотфорд:
10.4% (21)
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