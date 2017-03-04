Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20670
3:4
Конец матча
1:0
4' ГолДини Трой
14' Желтая карточкаСедрик Соареш
1:1
28' ГолТадич Душан
33' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
44' Желтая карточкаОкака Стефано
1:2
45' ГолРедмонд Натан
73' Желтая карточкаПрёдль Себастьян
2:2
79' ГолОкака Стефано
82' Желтая карточкаДини Трой
2:3
83' ГолГаббьядини Маноло
2:4
86' ГолРедмонд Натан
3:4
90' ГолДюкур Абдулайе
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Бритос Мигель сделал результативную передачу.
94'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд добил мяч в ворота.
94'
94'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Клеверли Том заработал фол.
93'
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 20670 болельщиков
93'
Буфаль Софьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
93'
Буфаль Софьян на финте ушёл от оппонента.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Тактическая замена. Окака Стефано уходит с поля и его заменяет Дюкур Абдулайе
87'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Класи Йорди
86'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
86'
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Лонг Шейн заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Тактическая замена. Габбьядини Маноло уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Габбьядини Маноло!
83'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Буфаль Софьян и мяч снова в игре
83'
83'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
83'
82'
Дини Трой получает желтую карточку.
82'
Дини Трой из команды Уотфорд делает подножку. Ромеу Ориоль заработал фол.
82'
82'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Габбьядини Маноло заработал фол.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Саксесс Исаак сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Окака Стефано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает навес
79'
78'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
78'
Дини Трой отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
78'
77'
Форстер Фрейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
76'
Окака Стефано из команды Уотфорд в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Окака Стефано, и мяч снова в игре
74'
Клеверли Том из команды Уотфорд сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Ромеу Ориоль ошибается в защите.
73'
Прёдль Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд. Это Тадич Душан заработал фол.
73'
72'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд. Это Седрик Соареш заработал фол.
72'
Саксесс Исаак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Саксесс Исаак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
70'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает навес
69'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд в офсайде
69'
Кабул Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон в офсайде
67'
66'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
64'
Ньянг М'Байе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
64'
62'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йосида Майя не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
62'
Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Уорд-Праус Джеймс заработал фол.
61'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Тадич Душан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
61'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
60'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
60'
59'
59'
59'
58'
58'
Ромеу Ориоль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает навес
56'
56'
56'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
56'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Бехрами Валон из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон устремляется вперед с мячом.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Окака Стефано наказан за толчок Стивенс Джек
53'
51'
51'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает навес
51'
51'
Габбьядини Маноло нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
50'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон остановил атаку, перехватив мяч.
49'
48'
Дини Трой возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Холебас Хосе нарушает правила. Седрик Соареш пострадал
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Дини Трой получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Дини Трой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
47'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Редмонд Натан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Тадич Душан из команды Саутгемптон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Габбьядини Маноло нарушает правила. Прёдль Себастьян пострадал
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Окака Стефано получает желтую карточку за споры
43'
После дальнего удара, который нанес Седрик Соареш мяч отбит вратарем
43'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
43'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Вратарь парирует удар, который нанес Тадич Душан, и мяч снова в игре
43'
42'
Бехрами Валон наказан за толчок Дэвис Стивен
42'
Кабул Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
41'
41'
41'
Седрик Соареш выбил мяч на угловой.
40'
40'
Тадич Душан из команды Саутгемптон разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Ньянг М'Байе выбил мяч на угловой.
39'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
39'
38'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон в офсайде
37'
37'
Уорд-Праус Джеймс бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
36'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Окака Стефано наказан за толчок Тадич Душан
35'
Капу Этьен из команды Уотфорд подал угловой слева.
34'
Стивенс Джек выбил мяч на угловой.
34'
Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Габбьядини Маноло получает желтую карточку.
33'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон опасно играет. Чуть не пострадал Бехрами Валон.
32'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает подножку. Дэвис Стивен заработал фол.
31'
Окака Стефано наказан за толчок Бертранд Райан
31'
31'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Форстер Фрейзер выбил мяч на угловой.
30'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
29'
Ньянг М'Байе из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
29'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тадич Душан!
27'
Бритос Мигель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Капу Этьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
Капу Этьен из команды Уотфорд делает навес
24'
23'
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
22'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
22'
Бертранд Райан выбил мяч на угловой.
21'
21'
Окака Стефано из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
21'
21'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
20'
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает подножку. Ньянг М'Байе заработал фол.
19'
19'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает навес
18'
17'
Редмонд Натан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Габбьядини Маноло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
16'
16'
Ньянг М'Байе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Окака Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Седрик Соареш получает желтую карточку.
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон. Это Капу Этьен заработал фол.
14'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
14'
Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон подал угловой справа.
13'
Уорд-Праус Джеймс имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
13'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
12'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает навес
11'
11'
11'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
10'
Габбьядини Маноло наказан за толчок Бехрами Валон
10'
9'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
9'
8'
6'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отвел угрозу отличным подкатом
6'
Окака Стефано из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Дини Трой!
3'
3'
Ньянг М'Байе нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает подножку. Бехрами Валон заработал фол.
2'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Тадич Душан заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 3:4 Саутгемптон
Уотфорд
23.4% (47)
Ничья:
47.8% (96)
Саутгемптон
28.9% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.8% (90)
1:2 Саутгемптон:
13.4% (27)
0:1 Саутгемптон:
11.4% (23)
1:0 Уотфорд:
10.9% (22)
2:1 Уотфорд:
10.4% (21)
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