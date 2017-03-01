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Стадион:
Лестер
 
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Халл Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Халл Сити, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Халл Сити
Лестер
90.1% (82)
Ничья:
5.5% (5)
Халл Сити
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
36.3% (33)
Лестер:
23.1% (21)
Лестер:
19.8% (18)
Ничья:
4.4% (4)
Лестер:
3.3% (3)
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