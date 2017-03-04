  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 27644
Сток Сити
2:0
Конец матча
Мидлсбро
0'
21' Желтая карточка
Шоукросс Райан
1:0
29' Гол
Арнаутович Марко
2:0
42' Гол
Арнаутович Марко
45' Желтая карточка
Фрэнд Джордж
78' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
95'
Траоре Адама наказан за толчок Питерс Эрик
95'
После дальнего удара, который нанес Диуф Маме Бирам мяч отбит вратарем
94'
Грант Ли вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес

93'
Афеллай Ибрагим на финте ушёл от оппонента.
93'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает навес
93'
Афеллай Ибрагим мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
93'
Афеллай Ибрагим оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Фол, нарушение
92'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
91'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Собхи Рамадан на финте ушёл от оппонента.
91'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок из команды Мидлсбро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
89'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
87'
Инди Мартинс получил травму и заменен. Афеллай Ибрагим выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
После дальнего удара, который нанес Кэмерон Джефф мяч отбит вратарем
Угловой
84'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой справа.
84'
Собхи Рамадан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
84'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес
83'
Удар от ворот произведет Сток Сити
83'
Гедиура Адлен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает пас партнеру.
83'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
82'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
81'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
Офсайд
80'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро в офсайде
Фол, нарушение
80'
Питерс Эрик из команды Сток Сити. Это Траоре Адама заработал фол.
80'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вальдес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
80'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Гедиура Адлен заработал фол.
79'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
79'
Тактическая замена. Крауч Питер уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
Желтая карточка
78'
Де Рон Мартен получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
78'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро. Это Кэмерон Джефф заработал фол.
77'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Крауч Питер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Тактическая замена. Лидбиттер Грант уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
75'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Кэмерон Джефф заработал фол.
74'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
73'
Аллен Джо наказан за толчок Стуани Кристиан
73'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Уилан Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Траоре Адама наказан за толчок Питерс Эрик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
70'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает подножку. Фрэнд Джордж заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Стуани Кристиан коснулся мяча рукой.
68'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Сток Сити
67'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро наносит неточный удар с лета
67'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
66'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Диуф Маме Бирам выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
64'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
63'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
63'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
63'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Офсайд
63'
Траоре Адама из команды Мидлсбро в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Сток Сити
62'
Стуани Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
60'
Бернардо Эспиноса из команды Мидлсбро в офсайде
60'
Лидбиттер Грант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
59'
Уилан Гленн из команды Сток Сити делает навес
59'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой слева.
58'
Жестед Рюди выбил мяч на угловой.
58'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
56'
Инди Мартинс из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Вальдес Виктор выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
55'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает подножку. Клэйтон Адам заработал фол.
55'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 27644 болельщиков
Фол, нарушение
53'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Жестед Рюди заработал фол.
52'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой слева.
52'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
50'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Крауч Питер
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
49'
Удар от ворот произведет Сток Сити
49'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает подножку. Уилан Гленн заработал фол.
47'
Крауч Питер пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой справа.
47'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
47'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
46'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
48'
Арнаутович Марко наказан за толчок Де Рон Мартен
47'
Уилан Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Фрэнд Джордж получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает подножку. Джонсон Глен заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
44'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает навес
44'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Крауч Питер сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арнаутович Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
Угловой
42'
Уилан Гленн из команды Сток Сити подал угловой справа.
41'
Аллен Джо из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Удар от ворот произведет Сток Сити
39'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро наносит неточный удар с лета
Угловой
39'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро подал угловой справа.
38'
Лидбиттер Грант бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
38'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
Бернардо Эспиноса пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Лидбиттер Грант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Инди Мартинс наказан за толчок Жестед Рюди
33'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Рамирес Гастон наказан за толчок Питерс Эрик
31'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
Фол, нарушение
31'
Рамирес Гастон коснулся мяча рукой.
31'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Уилан Гленн сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арнаутович Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
29'
Уилан Гленн выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Гибсон Бен наказан за толчок Аллен Джо
27'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
26'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
26'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро. Это Крауч Питер заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
24'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
23'
Жестед Рюди наказан за толчок Кэмерон Джефф
22'
Грант Ли вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро делает навес
Желтая карточка
21'
Шоукросс Райан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
Фол, нарушение
21'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает подножку. Шоукросс Райан заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Крауч Питер наказан за толчок Гибсон Бен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Вальдес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает навес
19'
Рамирес Гастон ошибается в защите.
19'
Фрэнд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Уилан Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Траоре Адама наказан за толчок Джонсон Глен
16'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
16'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
15'
Арнаутович Марко наказан за толчок Фрэнд Джордж
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
14'
Аллен Джо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Собхи Рамадан попадает в перекладину. Какой шанс!
14'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
13'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
13'
Траоре Адама наказан за толчок Джонсон Глен
12'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
11'
Грант Ли вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает навес
Фол, нарушение
10'
Собхи Рамадан коснулся мяча рукой.
10'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает навес
8'
Айяла Даниэль получил травму и заменен. Бернардо Эспиноса выходит на поле.
Травма, повреждение
7'
Айяла Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
5'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
Офсайд
4'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро в офсайде
3'
Фрэнд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Уилан Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро. Это Арнаутович Марко заработал фол.
2'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
1'
Айяла Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Уилан Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мидлсбро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 2:0 Мидлсбро
Сток Сити
84.1% (169)
Ничья:
12.4% (25)
Мидлсбро
3.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
52.2% (105)
Сток Сити:
20.9% (42)
Ничья:
9% (18)
Сток Сити:
8.5% (17)
Ничья:
3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация