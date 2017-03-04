Стадион: Бет365 Зрители: 27644
21' Желтая карточкаШоукросс Райан
1:0
29' ГолАрнаутович Марко
2:0
42' ГолАрнаутович Марко
45' Желтая карточкаФрэнд Джордж
78' Желтая карточкаДе Рон Мартен
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Траоре Адама наказан за толчок Питерс Эрик
95'
После дальнего удара, который нанес Диуф Маме Бирам мяч отбит вратарем
94'
94'
93'
Афеллай Ибрагим на финте ушёл от оппонента.
93'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает навес
93'
Афеллай Ибрагим мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
93'
Афеллай Ибрагим оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
92'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
91'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Собхи Рамадан на финте ушёл от оппонента.
91'
91'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает навес
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок из команды Мидлсбро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
89'
88'
87'
Инди Мартинс получил травму и заменен. Афеллай Ибрагим выходит на поле.
86'
Инди Мартинс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
После дальнего удара, который нанес Кэмерон Джефф мяч отбит вратарем
84'
84'
Собхи Рамадан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
84'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает навес
83'
83'
Гедиура Адлен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает пас партнеру.
83'
82'
82'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает подножку. Фабио да Сильва заработал фол.
81'
80'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро в офсайде
80'
Питерс Эрик из команды Сток Сити. Это Траоре Адама заработал фол.
80'
80'
Вальдес Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает подножку. Гедиура Адлен заработал фол.
79'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
79'
Тактическая замена. Крауч Питер уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
78'
Де Рон Мартен получает желтую карточку за споры
78'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро. Это Кэмерон Джефф заработал фол.
77'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Крауч Питер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Тактическая замена. Лидбиттер Грант уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Де Рон Мартен из команды Мидлсбро делает подножку. Кэмерон Джефф заработал фол.
74'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
73'
Аллен Джо наказан за толчок Стуани Кристиан
73'
73'
72'
Траоре Адама наказан за толчок Питерс Эрик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает подножку. Фрэнд Джордж заработал фол.
68'
Стуани Кристиан коснулся мяча рукой.
68'
68'
67'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро наносит неточный удар с лета
67'
66'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Диуф Маме Бирам выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
63'
63'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
63'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Траоре Адама из команды Мидлсбро в офсайде
62'
62'
Стуани Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
Бернардо Эспиноса из команды Мидлсбро в офсайде
60'
Лидбиттер Грант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
Уилан Гленн из команды Сток Сити делает навес
59'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Жестед Рюди выбил мяч на угловой.
58'
56'
56'
Инди Мартинс из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Вальдес Виктор выбил мяч на угловой.
55'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает подножку. Клэйтон Адам заработал фол.
55'
54'
54'
Сегодняшная посещаемость составляет 27644 болельщиков
53'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
53'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Жестед Рюди заработал фол.
52'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Крауч Питер
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
49'
49'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
48'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает подножку. Уилан Гленн заработал фол.
47'
Крауч Питер пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
47'
47'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
47'
46'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Стуани Кристиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Арнаутович Марко наказан за толчок Де Рон Мартен
47'
47'
Фрэнд Джордж получает желтую карточку.
47'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает подножку. Джонсон Глен заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
44'
44'
42'
Крауч Питер сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арнаутович Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
42'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
39'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро наносит неточный удар с лета
39'
Лидбиттер Грант из команды Мидлсбро подал угловой справа.
38'
Лидбиттер Грант бьет и мяч от рикошета проходит мимо
38'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
Бернардо Эспиноса пробил головой, вратарь справился с ударом.
35'
Лидбиттер Грант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Инди Мартинс наказан за толчок Жестед Рюди
33'
32'
Рамирес Гастон наказан за толчок Питерс Эрик
31'
31'
31'
31'
Рамирес Гастон коснулся мяча рукой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Уилан Гленн сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арнаутович Марко записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Арнаутович Марко на финте ушёл от оппонента.
29'
Уилан Гленн выбил мяч подальше от ворот.
28'
Гибсон Бен наказан за толчок Аллен Джо
27'
26'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро. Это Крауч Питер заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
25'
Де Рон Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
24'
24'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
23'
Жестед Рюди наказан за толчок Кэмерон Джефф
22'
22'
Клэйтон Адам из команды Мидлсбро делает навес
21'
Шоукросс Райан получает желтую карточку.
21'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает подножку. Траоре Адама заработал фол.
21'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро делает подножку. Шоукросс Райан заработал фол.
20'
Крауч Питер наказан за толчок Гибсон Бен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Вальдес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити делает навес
19'
Рамирес Гастон ошибается в защите.
19'
Фрэнд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Траоре Адама наказан за толчок Джонсон Глен
16'
Траоре Адама из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
16'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
16'
15'
Арнаутович Марко наказан за толчок Фрэнд Джордж
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
14'
Аллен Джо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
14'
Собхи Рамадан попадает в перекладину. Какой шанс!
14'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
13'
Гибсон Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Траоре Адама наказан за толчок Джонсон Глен
12'
11'
11'
10'
Собхи Рамадан коснулся мяча рукой.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает навес
8'
Айяла Даниэль получил травму и заменен. Бернардо Эспиноса выходит на поле.
7'
Айяла Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
5'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
4'
Жестед Рюди из команды Мидлсбро в офсайде
3'
Фрэнд Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро. Это Арнаутович Марко заработал фол.
2'
1'
Айяла Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Фрэнд Джордж из команды Мидлсбро делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мидлсбро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 2:0 Мидлсбро
Сток Сити
84.1% (169)
Ничья:
12.4% (25)
Мидлсбро
3.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сток Сити:
52.2% (105)
2:1 Сток Сити:
20.9% (42)
1:1 Ничья:
9% (18)
2:0 Сток Сити:
8.5% (17)
0:0 Ничья:
3% (6)
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