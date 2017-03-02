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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Эвертон
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Эвертон, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм
89.4% (93)
Ничья:
5.8% (6)
Эвертон
4.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
37.5% (39)
Тоттенхэм:
20.2% (21)
Тоттенхэм:
14.4% (15)
Тоттенхэм:
5.8% (6)
Тоттенхэм:
5.8% (6)
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