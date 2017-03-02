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Стадион:
Вест Хэм
 
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Челси
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Челси, который состоится 06.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Вест Хэм
6.4% (8)
Ничья:
5.6% (7)
Челси
88% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
48% (60)
Челси:
13.6% (17)
Челси:
12% (15)
Челси:
8% (10)
Вест Хэм:
4% (5)
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