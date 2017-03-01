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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Борнмут
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Борнмут, который состоится 04.03.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Борнмут
Манчестер Юнайтед
94% (94)
Ничья:
4% (4)
Борнмут
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
50% (50)
Манчестер Юнайтед:
13% (13)
Манчестер Юнайтед:
8% (8)
Манчестер Юнайтед:
8% (8)
Манчестер Юнайтед:
6% (6)
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