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Стадион: Зрители: 20679
Суонси
3:2
Конец матча
Бёрнли
0'
10' Желтая карточка
Уорд Стивен
1:0
12' Гол
Льоренте Фернандо
1:1
20' Пенальти
Грэй Андре
54' Желтая карточка
Ми Бен
57' Желтая карточка
Фер Лерой
1:2
61' Гол
Грэй Андре
2:2
69' Гол
Ольссон Мартин
85' Желтая карточка
Корк Джек
3:2
90' Гол
Льоренте Фернандо
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
95'
Тактическая замена. Кэрролл Том уходит с поля и его заменяет Амат Хорди
94'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли делает навес
93'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Айю Джордан и мяч снова в игре

Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льоренте Фернандо из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
92'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
92'
Кэрролл Том сделал результативную передачу.
Офсайд
91'
Эрфилд Скотт наказан за толчок Ранхель Анхель
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
90'
Удар от ворот произведет Бёрнли
90'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
Угловой
90'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
90'
Кэрролл Том имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
90'
Корк Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Робинсон Пол сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
89'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
89'
Бойд Джордж выбил мяч на угловой.
Угловой
89'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
89'
Нотон Кайл получил травму и заменен. Ранхель Анхель выходит на поле.
Травма, повреждение
88'
Нотон Кайл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Айю Джордан из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
85'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Моусон Алфи
Желтая карточка
85'
Корк Джек получает желтую карточку.
Фол, нарушение
85'
Корк Джек совершает грубый фол. Бойд Джордж был жертвой
85'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
84'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
83'
Фер Лерой из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Ми Бен.
83'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
83'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 20679 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
80'
Тактическая замена. Бартон Джоуи уходит с поля и его заменяет Вествуд Эшли
80'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Тарковски Джеймс
80'
Ольссон Мартин из команды Суонси наносит неточный удар с лета
80'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Ми Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
79'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
79'
Айю Джордан на финте ушёл от оппонента.
78'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Ми Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
76'
Удар от ворот произведет Бёрнли
76'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
76'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Корк Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Эрфилд Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
75'
Айю Джордан из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Нарсинг Лучано уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
72'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ольссон Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Ольссон Мартин из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
69'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас
Фол, нарушение
69'
Грэй Андре наказан за толчок Моусон Алфи
68'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Корк Джек из команды Суонси делает навес
68'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Хендрик Джефф наказан за толчок Ольссон Мартин
66'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Эрфилд Скотт
Офсайд
65'
Нарсинг Лучано из команды Суонси в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
64'
Удар от ворот произведет Бёрнли
64'
Фер Лерой бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Удар от ворот произведет Суонси
63'
Воукс Сэм из команды Бёрнли наносит очень неточный удар.
63'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
62'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Воукс Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грэй Андре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Воукс Сэм делает скидку назад вдоль ворот
60'
Удар от ворот произведет Бёрнли
60'
Сигурдссон Гильфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
59'
Ми Бен из команды Бёрнли делает подножку. Льоренте Фернандо заработал фол.
Травма, повреждение
59'
Бартон Джоуи возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Бартон Джоуи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Бартон Джоуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
57'
Фер Лерой получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Фер Лерой совершает грубый фол. Бартон Джоуи был жертвой
57'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Желтая карточка
54'
Ми Бен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Ми Бен совершает грубый фол. Фер Лерой был жертвой
53'
Удар от ворот произведет Бёрнли
53'
Льоренте Фернандо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
53'
Кэрролл Том из команды Суонси делает отличный навес.
52'
Удар от ворот произведет Суонси
Офсайд
51'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
50'
Брэйди Роберт наказан за толчок Нотон Кайл
49'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает навес
48'
Удар от ворот произведет Бёрнли
48'
Нарсинг Лучано из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
47'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
46'
Удар от ворот произведет Суонси
46'
Воукс Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Сигурдссон Гильфи исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
47'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли. Это Сигурдссон Гильфи заработал фол.
47'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Грэй Андре из команды Бёрнли. Это Кэрролл Том заработал фол.
46'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
45'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
45'
После удара головой, который сделал Льоренте Фернандо мяч попадает в перекладину
45'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
43'
Удар от ворот произведет Бёрнли
42'
Удар от ворот произведет Бёрнли
42'
Корк Джек из команды Суонси делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
39'
Удар от ворот произведет Суонси
39'
Грэй Андре из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
39'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
38'
Удар от ворот произведет Бёрнли
38'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
36'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
34'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Воукс Сэм заработал фол.
34'
Ольссон Мартин из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
33'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
32'
Корк Джек нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Уорд Стивен блокирует соперника. Нарсинг Лучано заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Ольссон Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ольссон Мартин из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
29'
Бартон Джоуи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает навес
28'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
28'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
27'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Корк Джек из команды Суонси делает навес
Угловой
26'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
25'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Ольссон Мартин, и мяч снова в игре
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
25'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кэрролл Том из команды Суонси делает навес
24'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Ольссон Мартин из команды Суонси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
Лоутон Мэттью сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает навес
23'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
22'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
22'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает подножку. Ольссон Мартин заработал фол.
Описание гола
20'
Г О О О О О Л - Грэй Андре из команды Бёрнли забивает пенальти
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ! Фернандес Федерико сыграл рукой в своей штрафной площади.
Угловой
20'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли подал угловой справа.
20'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
Угловой
19'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли подал угловой справа.
18'
Грэй Андре бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
16'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Корк Джек из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Хендрик Джефф.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Суонси
13'
После дальнего удара, который нанес Хендрик Джефф мяч отбит вратарем
12'
Фер Лерой сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льоренте Фернандо из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
12'
Фер Лерой из команды Суонси делает отличный навес.
Фол, нарушение
11'
Льоренте Фернандо блокирует соперника. Робинсон Пол заработал своей команде штрафной.
11'
ШТАНГА! Моусон Алфи попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
11'
Нарсинг Лучано нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Уорд Стивен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
После удара головой, который сделал Моусон Алфи мяч попадает в перекладину
10'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Уорд Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
10'
Уорд Стивен из команды Бёрнли. Это Нарсинг Лучано заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Бёрнли
7'
Удар от ворот произведет Суонси
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
6'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
5'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
Удар от ворот произведет Суонси
2'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
2'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
1'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 3:2 Бёрнли
Суонси
79.1% (159)
Ничья:
17.9% (36)
Бёрнли
3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Суонси:
33.3% (67)
Суонси:
32.8% (66)
Ничья:
16.4% (33)
Суонси:
6.5% (13)
Суонси:
3% (6)
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