Стадион: Либерти Зрители: 20679
10' Желтая карточкаУорд Стивен
1:0
12' ГолЛьоренте Фернандо
1:1
20' ПенальтиГрэй Андре
54' Желтая карточкаМи Бен
57' Желтая карточкаФер Лерой
1:2
61' ГолГрэй Андре
2:2
69' ГолОльссон Мартин
85' Желтая карточкаКорк Джек
3:2
90' ГолЛьоренте Фернандо
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
95'
Тактическая замена. Кэрролл Том уходит с поля и его заменяет Амат Хорди
94'
94'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли делает навес
93'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Айю Джордан и мяч снова в игре
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льоренте Фернандо из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
92'
92'
Кэрролл Том сделал результативную передачу.
91'
Эрфилд Скотт наказан за толчок Ранхель Анхель
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
90'
90'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
90'
90'
Кэрролл Том имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
90'
89'
Робинсон Пол сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
89'
Бойд Джордж выбил мяч на угловой.
89'
89'
Нотон Кайл получил травму и заменен. Ранхель Анхель выходит на поле.
88'
Нотон Кайл получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Айю Джордан из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
86'
86'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
85'
Тарковски Джеймс наказан за толчок Моусон Алфи
85'
Корк Джек получает желтую карточку.
85'
Корк Джек совершает грубый фол. Бойд Джордж был жертвой
85'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
84'
83'
83'
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 20679 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
80'
Тактическая замена. Бартон Джоуи уходит с поля и его заменяет Вествуд Эшли
80'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Тарковски Джеймс
80'
Ольссон Мартин из команды Суонси наносит неточный удар с лета
80'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Ми Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
79'
79'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
79'
Айю Джордан на финте ушёл от оппонента.
78'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Ми Бен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
76'
76'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
75'
75'
Эрфилд Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Айю Джордан из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
73'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
73'
Тактическая замена. Нарсинг Лучано уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ольссон Мартин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Ольссон Мартин из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
69'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас
69'
Грэй Андре наказан за толчок Моусон Алфи
68'
68'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Хендрик Джефф наказан за толчок Ольссон Мартин
66'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Эрфилд Скотт
65'
Нарсинг Лучано из команды Суонси в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
64'
64'
Фер Лерой бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
62'
62'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Воукс Сэм сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Грэй Андре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Воукс Сэм делает скидку назад вдоль ворот
60'
60'
Сигурдссон Гильфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
59'
Ми Бен из команды Бёрнли делает подножку. Льоренте Фернандо заработал фол.
59'
Бартон Джоуи возвращается на поле, всё в порядке.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Бартон Джоуи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Бартон Джоуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Фер Лерой получает желтую карточку.
57'
Фер Лерой совершает грубый фол. Бартон Джоуи был жертвой
57'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
54'
Ми Бен получает желтую карточку.
53'
53'
Льоренте Фернандо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
53'
Кэрролл Том из команды Суонси делает отличный навес.
52'
51'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Брэйди Роберт наказан за толчок Нотон Кайл
49'
49'
49'
48'
48'
Нарсинг Лучано из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
47'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
46'
46'
Воукс Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Сигурдссон Гильфи исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
47'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли. Это Сигурдссон Гильфи заработал фол.
47'
46'
46'
Грэй Андре из команды Бёрнли. Это Кэрролл Том заработал фол.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
Кин Майкл выбил мяч на угловой.
45'
После удара головой, который сделал Льоренте Фернандо мяч попадает в перекладину
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
43'
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
39'
39'
Грэй Андре из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
39'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
38'
38'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
36'
36'
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
34'
Ольссон Мартин из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
33'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
33'
Уорд Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кэрролл Том из команды Суонси делает неудачный навес.
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
32'
32'
32'
31'
31'
Уорд Стивен блокирует соперника. Нарсинг Лучано заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Ольссон Мартин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
29'
Ольссон Мартин из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
29'
Бартон Джоуи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
28'
27'
27'
27'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
26'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
25'
Нарсинг Лучано из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Ольссон Мартин, и мяч снова в игре
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает отличный пас
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
25'
25'
Ольссон Мартин из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
24'
24'
24'
24'
Ольссон Мартин из команды Суонси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
24'
Лоутон Мэттью сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
23'
23'
22'
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
22'
22'
22'
21'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает подножку. Ольссон Мартин заработал фол.
20'
Г О О О О О Л - Грэй Андре из команды Бёрнли забивает пенальти
20'
ПЕНАЛЬТИ! Фернандес Федерико сыграл рукой в своей штрафной площади.
20'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли подал угловой справа.
20'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
19'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли подал угловой справа.
18'
Грэй Андре бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
16'
16'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Корк Джек из команды Суонси опасно играет. Чуть не пострадал Хендрик Джефф.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
14'
13'
После дальнего удара, который нанес Хендрик Джефф мяч отбит вратарем
12'
Фер Лерой сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Льоренте Фернандо из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
11'
Льоренте Фернандо блокирует соперника. Робинсон Пол заработал своей команде штрафной.
11'
ШТАНГА! Моусон Алфи попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
11'
Нарсинг Лучано нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Уорд Стивен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
После удара головой, который сделал Моусон Алфи мяч попадает в перекладину
10'
10'
Уорд Стивен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
10'
Уорд Стивен из команды Бёрнли. Это Нарсинг Лучано заработал фол.
9'
7'
6'
6'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
6'
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
3'
2'
2'
2'
Уорд Стивен выбил мяч на угловой.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 3:2 Бёрнли
Суонси
79.1% (159)
Ничья:
17.9% (36)
Бёрнли
3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Суонси:
33.3% (67)
2:1 Суонси:
32.8% (66)
1:1 Ничья:
16.4% (33)
2:0 Суонси:
6.5% (13)
3:1 Суонси:
3% (6)
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