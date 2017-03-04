  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
Твенте
1:0
Первый тайм: 30'
Виллем II
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Лахман Даррил
30'
Первый тайм
30'
Унал Энес на финте ушёл от оппонента.
Описание гола
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лахман Даррил отправил мяч в свои ворота.
28'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
27'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
26'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Твенте
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Кру Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
21'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
21'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
После дальнего удара, который нанес Ойо Фунсо мяч отбит вратарем
18'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эде Кинеду из команды Твенте делает пас партнеру.
16'
Фредерик Йенсен из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
15'
Удар от ворот произведет Виллем II
15'
Фредерик Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
14'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
14'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
14'
Целина Берсант из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
11'
Тер Авест Хидде наказан за толчок Копперс Дико
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Удар от ворот произведет Виллем II
10'
Эде Кинеду из команды Твенте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Целина Берсант мяча так и не получил
9'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
8'
Удар от ворот произведет Твенте
6'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
6'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
6'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
6'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
Угловой
6'
Целина Берсант из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
6'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
6'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой справа.
5'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Удар от ворот произведет Виллем II
3'
Мокоджо Камохело из команды Твенте наносит неточный удар с лета
Угловой
3'
Целина Берсант из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
3'
Целина Берсант бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Виллем II
2'
Унал Энес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
1'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация