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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Гролс Весте
1:0
28' Гол в свои воротаЛахман Даррил
|
28'
1:0
Состав команд
25
Бийен
Пит
43
Клих
Матеуш
17
Унал
Энес
24
Йоппен
Гус
20
Кали
Анур
14
Кру
Йорди
Твенте 4-3-3
- Основной состав
- 1 Марсман Ник Вратарь
- 2 Тер Авест Хидде Защитник
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 25 Бийен Пит Защитник
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 22 Мокоджо Камохело Полузащитник
- 19 Фредерик Йенсен Полузащитник
- 43 Клих Матеуш Полузащитник
- 7 Эде Кинеду Нападающий
- 17 Унал Энес Нападающий
- 10 Целина Берсант Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 13 Хенгелман Ник Вратарь
- 4 Хойвельд Йос Защитник
- 6 Трайковски Кирил Защитник
- 27 Буньяку Энис Защитник
- 11 Сейс Дилан Нападающий
- 12 Хёльшер Тим Нападающий
- 23 Ван дер Хейден Йелле Нападающий
- 14 Йебоа Яв Нападающий
- 30 Dylan George
- Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Стивенс Сонни Травмирован
- Ассаиди Уссама Травмирован
Виллем II 4-3-3
- Основной состав
- 1 Лампру Костантинос Вратарь
- 24 Йоппен Гус Защитник
- 29 Лахман Даррил Защитник
- 4 Питерс Йорденс Защитник
- 26 Derrick Tshimanga Защитник
- 6 Ойо Фунсо Полузащитник
- 10 Фалкенбург Эрик Полузащитник
- 20 Кали Анур Полузащитник
- 14 Кру Йорди Нападающий
- 9 Фран Соль Нападающий
- 5 Копперс Дико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бертрамс Найджел Вратарь
- 31 Брандерхорст Маттейс Вратарь
- 15 Вуйтенс Дрис Защитник
- 8 Хайе Том Полузащитник
- 17 Ван ден Бомен Бранко Полузащитник
- 25 Лифтинк Эльмо Полузащитник
- 7 Схюрман Яри Полузащитник
- 30 Andreas Calcan
- 45 Thomas Kok
- 28 Asumah Abubakar-Ankra
- 50 Victor van den Bogert
- Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Хееркенс Фреек Травмирован
- Огбече Бартоломью Травмирован
- Ван Анхолт Пеле Травмирован
Предыдущие игры
Твенте (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 24.02.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Твенте Э
- 18.02.2017 Твенте 1:0 Херенвен Э
- 12.02.2017 Эксельсиор 1:1 Твенте Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 ПЕК Зволле 1:2 Твенте Э
- 20.01.2017 Твенте 1:0 Хераклес Э
- 15.01.2017 Витесс 3:1 Твенте Э
- 17.12.2016 Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Э
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Э
- 26.11.2016 НЕК Неймеген 3:2 Твенте Э
- 20.11.2016 Твенте 1:1 Утрехт Э
- 05.11.2016 ПСВ 1:1 Твенте Э
- 28.10.2016 Твенте 0:0 Рода Э
- 22.10.2016 Гоу Эхед Иглс 0:2 Твенте Э
- 16.10.2016 Твенте 2:2 ПЕК Зволле Э
- 02.10.2016 Хераклес 1:1 Твенте Э
- 25.09.2016 Твенте 2:1 Витесс Э
- 17.09.2016 Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Э
- 10.09.2016 Херенвен 3:1 Твенте Э
Виллем II (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.02.2017 Эксельсиор 0:2 Виллем II Э
- 19.02.2017 Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 11.02.2017 Витесс 0:2 Виллем II Э
- 04.02.2017 Виллем II 1:3 Хераклес Э
- 27.01.2017 Виллем II 3:2 Спарта Роттердам Э
- 21.01.2017 Фейеноорд 1:0 Виллем II Э
- 15.01.2017 Виллем II 0:1 НЕК Неймеген Э
- 16.12.2016 Виллем II 2:1 Херенвен Э
- 10.12.2016 ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Э
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Э
- 25.11.2016 Гоу Эхед Иглс 0:1 Виллем II Э
- 19.11.2016 Виллем II 0:0 ПСВ Э
- 05.11.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Э
- 29.10.2016 Виллем II 2:1 Гронинген Э
- 22.10.2016 Виллем II 0:1 Утрехт Э
- 15.10.2016 Спарта Роттердам 2:2 Виллем II Э
- 02.10.2016 Виллем II 0:2 Фейеноорд Э
- 25.09.2016 НЕК Неймеген 0:0 Виллем II Э
- 17.09.2016 Виллем II 1:1 Эксельсиор Э
- 10.09.2016 АЗ Алкмаар 2:0 Виллем II Э
Последние игры между собой
Твенте: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 1
Виллем II: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 10
- 04.12.2016 Виллем II 0:0 Твенте Эредивизие
- 02.04.2016 Виллем II 2:3 Твенте Эредивизие
- 28.11.2015 Твенте 1:3 Виллем II Эредивизие
- 06.03.2015 Виллем II 2:2 Твенте Эредивизие
- 21.12.2014 Твенте 3:2 Виллем II Эредивизие
- 16.02.2013 Твенте 1:1 Виллем II Эредивизие
- 15.09.2012 Виллем II 2:6 Твенте Эредивизие
- 01.05.2011 Твенте 4:0 Виллем II Эредивизие
- 27.10.2010 Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие
- 21.02.2010 Твенте 1:0 Виллем II Эредивизие
- 28.11.2009 Виллем II 1:3 Твенте Эредивизие
- 14.03.2009 Виллем II 0:2 Твенте Премьер-лига
- 21.12.2008 Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
- 20.04.2008 Твенте 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|24
|20
|3
|1
|61 - 13
|63
|2.
|Аякс
|24
|18
|4
|2
|51 - 15
|58
|3.
|ПСВ
|24
|15
|7
|2
|44 - 17
|52
|4.
|Утрехт
|24
|11
|7
|6
|36 - 30
|40
|5.
|АЗ Алкмаар
|24
|9
|10
|5
|40 - 34
|37
|6.
|Херенвен
|25
|10
|7
|8
|43 - 30
|37
|7.
|Витесс
|24
|10
|6
|8
|35 - 29
|36
|8.
|Твенте
|0:0
|25
|9
|9
|7
|33 - 31
|36
|9.
|Виллем II
|0:0
|25
|7
|9
|9
|21 - 27
|30
|10.
|Хераклес
|24
|7
|7
|10
|33 - 39
|28
|11.
|Гронинген
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|12.
|НЕК Неймеген
|24
|6
|7
|11
|23 - 40
|25
|13.
|ПЕК Зволле
|24
|6
|6
|12
|24 - 46
|24
|14.
|Спарта Роттердам
|24
|5
|7
|12
|31 - 42
|22
|15.
|Рода
|24
|3
|11
|10
|15 - 32
|20
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|5
|5
|15
|24 - 42
|20
|17.
|Эксельсиор
|24
|4
|7
|13
|26 - 47
|19
|18.
|АДО Ден Хааг
|24
|5
|3
|16
|19 - 43
|18
Первый тайм
30'
Унал Энес на финте ушёл от оппонента.
28'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Лахман Даррил отправил мяч в свои ворота.
28'
27'
Кали Анур из команды Виллем II делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
26'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Удар от ворот произведет Твенте
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Кру Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
После дальнего удара, который нанес Ойо Фунсо мяч отбит вратарем
18'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Эде Кинеду из команды Твенте делает пас партнеру.
16'
Фредерик Йенсен из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
15'
Фредерик Йенсен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
15'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
14'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
14'
Целина Берсант из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мокоджо Камохело из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Тер Авест Хидде наказан за толчок Копперс Дико
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
10'
Эде Кинеду из команды Твенте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Целина Берсант мяча так и не получил
9'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Удар от ворот произведет Твенте
6'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Клих Матеуш из команды Твенте подал угловой слева.
6'
Лахман Даррил выбил мяч на угловой.
6'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
6'
Целина Берсант из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
6'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте подал угловой справа.
5'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Мокоджо Камохело из команды Твенте наносит неточный удар с лета
3'
Целина Берсант из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
3'
Целина Берсант бьет и мяч от рикошета проходит мимо
2'
Унал Энес из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
2'
2'
Унал Энес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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