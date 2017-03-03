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Стадион: Зрители: 21450
Херенвен
2:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
32' Гол
Хендрикс Сэм
61' Желтая карточка
Схенк Ксандро
1:1
65' Гол
Верман Хенк
2:1
70' Гол
Слагвеер Лусиано
2:2
89' Гол
Де Когел Леон
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
93'
Юсте Йерри из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
92'
Схенк Ксандро сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
92'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.

92'
Намли Юнес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Антониа Ярхинио нарушает правила. Верман Хенк пострадал
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Де Когел Леон!
89'
Малдер Эрвин ошибается в защите.
89'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
88'
Намли Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Матсен Даррен из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 21450 болельщиков
87'
Чиривелла Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
86'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс. Это Верман Хенк заработал фол.
85'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Sebastien Locigno из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
82'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Верман Хенк из команды Херенвен делает навес
82'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
82'
Верман Хенк бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
81'
Де Когел Леон наказан за толчок Ван Акен Йост
81'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
80'
Кроули Дэниэл нарушает правила. Ван Акен Йост пострадал
79'
Ларссон Сэм мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
79'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
78'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
77'
Тактическая замена. Дёйтс Сандер уходит с поля и его заменяет Де Когел Леон
76'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Joey Groenbast из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
75'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает навес
74'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
71'
Тактическая замена. Хендрикс Сэм уходит с поля и его заменяет Матсен Даррен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Эдегор Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Слагвеер Лусиано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
70'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
69'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Намли Юнес из команды Херенвен делает навес
66'
Тактическая замена. Ману Элвис уходит с поля и его заменяет Sebastien Locigno
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Ларссон Сэм сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верман Хенк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
64'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Слагвеер Лусиано из команды Херенвен делает навес
63'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
63'
Верман Хенк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Желтая карточка
61'
Схенк Ксандро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Схенк Ксандро из команды Гоу Эхед Иглс. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол.
61'
Ларссон Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
60'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
58'
Ларссон Сэм из команды Херенвен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
58'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
57'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Намли Юнес из команды Херенвен делает навес
56'
Гучаннеджад Реза попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
54'
Зенели Арбер нарушает правила. Рицмайер Марсель пострадал
53'
Ларссон Сэм исполняет штрафной удар, но его блокируют
53'
Тактическая замена. Бейкер Лукас уходит с поля и его заменяет Намли Юнес
Фол, нарушение
53'
Фишер Сандер наказан за толчок Гучаннеджад Реза
52'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
51'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
51'
Зенели Арбер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
50'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
50'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Ману Элвис
47'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
47'
Антониа Ярхинио ошибается в защите.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
46'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
44'
Удар от ворот произведет Херенвен
44'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Фол, нарушение
44'
Ван Акен Йост нарушает правила. Хендрикс Сэм пострадал
42'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
42'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
Угловой
40'
Ларссон Сэм из команды Херенвен подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Бейкер Лукас из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
38'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Ван Акен Йост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает навес
Офсайд
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
35'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
35'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
34'
Чиривелла Педро из команды Гоу Эхед Иглс опасно играет. Чуть не пострадал Эдегор Мартин.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Хендрикс Сэм!
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Хендрикс Сэм, и мяч снова в игре
32'
Кроули Дэниэл из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
31'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Эдегор Мартин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Ларссон Сэм отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает пас партнеру.
29'
Joey Groenbast выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес
28'
Игрок клуба "Гоу Эхед Иглс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
25'
Ману Элвис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
23'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
23'
Кобаяси Юки бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
22'
Зенели Арбер из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
22'
Зенели Арбер из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Рицмайер Марсель попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
21'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
18'
Эдегор Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Рицмайер Марсель из команды Гоу Эхед Иглс подал угловой справа.
18'
Антониа Ярхинио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
17'
Ману Элвис из команды Гоу Эхед Иглс делает передачу за спину защитников.
17'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
ШТАНГА! Ван Амерсфоорт Пелле попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
16'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
14'
Бейкер Лукас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Гучаннеджад Реза коснулся мяча рукой.
12'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
11'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Марцо Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Марцо Стефано из команды Херенвен делает навес
Офсайд
9'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
7'
Тео Звартед вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
7'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
7'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Антониа Ярхинио из команды Гоу Эхед Иглс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Хендрикс Сэм наказан за толчок Юсте Йерри
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гоу Эхед Иглс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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