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Стадион: Зрители: 34000
ПСВ
4:0
Конец матча
Рода
0'
1:0
26' Гол
Морено Эктор
2:0
32' Гол
Де Йонг Сим
49' Желтая карточка
Ван Хифте Том
3:0
62' Гол
Морено Эктор
71' Желтая карточка
Frederic Ananou
4:0
71' Пенальти
Де Йонг Сим
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
92'
Кум Кристиан нарушил правила.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Ван Хифте Том из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
91'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Frederic Ananou заработал фол.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Тактическая замена. Ognjen Gnjatic уходит с поля и его заменяет Гульон Маркос
Фол, нарушение
90'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Веркер Дарил заработал фол.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Удар от ворот произведет Рода
86'
Зинченко Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Зинченко Александр на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Удар от ворот произведет Рода
84'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет ПСВ
81'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
Фол, нарушение
81'
Прёппер Дэви нарушает правила. Веркер Дарил пострадал
81'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Локадия Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
76'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
76'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Исима-Мирен Николя коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
75'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
Описание гола
71'
Г О О О О О Л - Де Йонг Сим из команды ПСВ забивает пенальти
Желтая карточка
71'
Frederic Ananou получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛТИ! - Frederic Ananou тянет соперника за майку в штрафной площади. Локадия Юрген заработал пенальти для своей команды
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Перейро Гастон мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
69'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
69'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
67'
Удар от ворот произведет Рода
67'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч попадает в перекладину
67'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
67'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
Фол, нарушение
66'
Ариас Сантьяго нарушил правила.
66'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Удар от ворот произведет Рода
64'
Перейро Гастон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Эктор из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
62'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
62'
Виллемс Джетро из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
62'
Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
62'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
61'
Ognjen Gnjatic из команды Рода. Это Виллемс Джетро заработал фол.
60'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Рамселар Барт из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
Удар от ворот произведет Рода
58'
Морено Эктор из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
58'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Веркер Дарил нарушает правила. Де Йонг Люк пострадал
Фол, нарушение
57'
Шахин Дани наказан за толчок Морено Эктор
Фол, нарушение
56'
Прёппер Дэви нарушил правила.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
55'
Перейро Гастон нарушил правила.
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
53'
Де Йонг Люк из команды ПСВ. Это Росхёвел Микхал заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Кум Кристиан совершает грубый фол. Де Йонг Люк был жертвой
Фол, нарушение
51'
Прёппер Дэви нарушает правила. Ognjen Gnjatic пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Де Йонг Сим из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
49'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
49'
Де Йонг Сим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет ПСВ
48'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
46'
Веркер Дарил нарушил правила.
46'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Удар от ворот произведет ПСВ
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
43'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
43'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
42'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
41'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Рода
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
Угловой
39'
Морено Эктор из команды ПСВ подал угловой слева.
38'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
38'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Прёппер Дэви наказан за толчок Ognjen Gnjatic
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Виллемс Джетро из команды ПСВ. Это Frederic Ananou заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Рода
34'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Рамселар Барт на финте ушёл от оппонента.
32'
Виллемс Джетро сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Сим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
30'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
30'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
29'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
Фол, нарушение
28'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Gyliano van Velzen нарушил правила.
26'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Эктор из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
26'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
26'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
26'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
Ognjen Gnjatic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Рода
Угловой
23'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
22'
Рамселар Барт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
22'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
Фол, нарушение
21'
Де Йонг Люк нарушил правила.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
21'
Удар от ворот произведет Рода
20'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
20'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
20'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
20'
Де Йонг Люк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
19'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
19'
Виллемс Джетро из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Паулиссен Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
17'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
17'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Frederic Ananou заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой справа.
13'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
12'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
12'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Frederic Ananou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Де Йонг Сим из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
10'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
9'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Де Йонг Сим из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Прёппер Дэви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Frederic Ananou из команды Рода делает навес
8'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
8'
Виллемс Джетро выбил мяч на угловой.
8'
Frederic Ananou из команды Рода устремляется вперед с мячом.
7'
Удар от ворот произведет Рода
6'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
4'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
3'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Удар от ворот произведет ПСВ
2'
Шахин Дани имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
2'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ. Это Ван Хифте Том заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Рода
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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