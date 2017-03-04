Стадион: Филипс Зрители: 34000
1:0
26' ГолМорено Эктор
2:0
32' ГолДе Йонг Сим
49' Желтая карточкаВан Хифте Том
3:0
62' ГолМорено Эктор
71' Желтая карточкаFrederic Ananou
4:0
71' ПенальтиДе Йонг Сим
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Кум Кристиан нарушил правила.
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ван Хифте Том из команды Рода в офсайде
91'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Frederic Ananou заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Тактическая замена. Ognjen Gnjatic уходит с поля и его заменяет Гульон Маркос
90'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Веркер Дарил заработал фол.
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Зинченко Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
86'
Зинченко Александр на финте ушёл от оппонента.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
84'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
82'
81'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
81'
Прёппер Дэви нарушает правила. Веркер Дарил пострадал
81'
Ognjen Gnjatic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Локадия Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
76'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
76'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Исима-Мирен Николя коснулся мяча рукой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Тактическая замена. Шахин Дани уходит с поля и его заменяет Папацоглу Афанассиос
75'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
71'
Г О О О О О Л - Де Йонг Сим из команды ПСВ забивает пенальти
71'
Frederic Ananou получает желтую карточку.
71'
ПЕНАЛТИ! - Frederic Ananou тянет соперника за майку в штрафной площади. Локадия Юрген заработал пенальти для своей команды
71'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Перейро Гастон мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
69'
69'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
68'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
67'
67'
После удара головой, который сделал Де Йонг Люк мяч попадает в перекладину
67'
67'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
66'
Ариас Сантьяго нарушил правила.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
64'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Перейро Гастон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Гуардадо Андрес сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Эктор из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
62'
62'
Виллемс Джетро из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Прёппер Дэви из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
62'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Ognjen Gnjatic из команды Рода. Это Виллемс Джетро заработал фол.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
Рамселар Барт из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
58'
58'
Морено Эктор из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
58'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Веркер Дарил нарушает правила. Де Йонг Люк пострадал
57'
Шахин Дани наказан за толчок Морено Эктор
56'
Прёппер Дэви нарушил правила.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Перейро Гастон нарушил правила.
54'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
53'
Де Йонг Люк из команды ПСВ. Это Росхёвел Микхал заработал фол.
52'
Кум Кристиан совершает грубый фол. Де Йонг Люк был жертвой
51'
Прёппер Дэви нарушает правила. Ognjen Gnjatic пострадал
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Де Йонг Сим из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Ван Хифте Том получает желтую карточку.
49'
Ван Хифте Том из команды Рода делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
49'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Де Йонг Сим бьет и мяч от рикошета проходит мимо
49'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает пас партнеру.
48'
48'
Паулиссен Митчелл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес
46'
Веркер Дарил нарушил правила.
46'
Тактическая замена. Gyliano van Velzen уходит с поля и его заменяет Росхёвел Микхал
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
43'
43'
43'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
42'
42'
41'
41'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
41'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
39'
Перейро Гастон из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
39'
Морено Эктор из команды ПСВ подал угловой слева.
38'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
38'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Прёппер Дэви наказан за толчок Ognjen Gnjatic
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Ван Хифте Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Виллемс Джетро из команды ПСВ. Это Frederic Ananou заработал фол.
34'
34'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
34'
Рамселар Барт на финте ушёл от оппонента.
32'
Виллемс Джетро сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Сим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
32'
30'
Ван Пеппен Ард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Frederic Ananou выбил мяч на угловой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
29'
29'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
28'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает подножку. Ognjen Gnjatic заработал фол.
28'
Gyliano van Velzen нарушил правила.
26'
Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Морено Эктор из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
26'
26'
Веркер Дарил выбил мяч на угловой.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
24'
24'
24'
Ognjen Gnjatic бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
23'
22'
Рамселар Барт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
22'
Паулиссен Митчелл из команды Рода в офсайде
21'
Де Йонг Люк нарушил правила.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
21'
20'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
20'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
20'
20'
20'
Де Йонг Люк бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
20'
19'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
19'
Виллемс Джетро из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Паулиссен Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Ван Пеппен Ард из команды Рода делает навес
17'
Ариас Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает подножку. Frederic Ananou заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
14'
13'
Кум Кристиан выбил мяч на угловой.
12'
12'
12'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
10'
10'
Де Йонг Сим из команды ПСВ подал угловой справа.
10'
Перейро Гастон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
10'
10'
9'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
9'
9'
9'
Де Йонг Сим из команды ПСВ подал угловой справа.
9'
Прёппер Дэви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Frederic Ananou из команды Рода делает навес
8'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ван Хифте Том из команды Рода подал угловой справа.
8'
Виллемс Джетро выбил мяч на угловой.
8'
Frederic Ananou из команды Рода устремляется вперед с мячом.
7'
6'
Шахин Дани из команды Рода сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Де Йонг Сим из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 88% времени, а гости – 12%.
4'
Ван Лир Бенжамин вышел из ворот и забрал мяч.
3'
3'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
3'
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
2'
Шахин Дани имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
2'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ. Это Ван Хифте Том заработал фол.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация