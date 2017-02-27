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Стадион:
Бордо
 
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Лион
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 25 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бордо - Лион, который состоится 03.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Бордо - Лион
Бордо
21.6% (22)
Ничья:
36.3% (37)
Лион
42.2% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (33)
Лион:
22.5% (23)
Бордо:
16.7% (17)
Лион:
9.8% (10)
Бордо:
3.9% (4)
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