Стадион: Арман Сезари Зрители: 10174
0:0
Конец матча
44' Красная карточкаСан-Рюф Николя
66' Красная карточкаЛемуань Фабьен
70' Желтая карточкаДаник Гаэль
77' Желтая карточкаКорнье Бенжамин
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
92'
Булая Фарид из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
92'
Мостефа Мехди наказан за толчок Маига Хабиб
92'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.
91'
Корнье Бенжамин из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
91'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 10174 болельщиков
90'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
90'
Булая Фарид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
90'
89'
Булая Фарид из команды Бастия делает навес
88'
88'
Корнье Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
87'
Роуз Линдси из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
Севе Анри отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
86'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Онианге Принс наказан за толчок Перрен Лоик
82'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
81'
81'
Даник Гаэль из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Тактическая замена. Пьер-Габриэль Ронаэль уходит с поля и его заменяет Полома Пьер-Ив
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
80'
Корнье Бенжамин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
79'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
Корнье Бенжамин из команды Сент-Этьен был наказан за старое нарушение.
77'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
77'
Нанжис Ленни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Сиони Жиль из команды Бастия. Это Монне-Паке Кевин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
74'
Маига Хабиб наказан за толчок Сиони Жиль
73'
71'
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Монне-Паке Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Даник Гаэль получает желтую карточку.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Даник Гаэль совершает грубый фол. Монне-Паке Кевин был жертвой
69'
68'
68'
Маига Хабиб выбил мяч на угловой.
68'
68'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч на угловой.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Эль-Каутари Абдулхамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Лемуань Фабьен уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
65'
Лемуань Фабьен совершает грубый фол. Эль-Каутари Абдулхамед был жертвой
65'
65'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
64'
Пьер-Габриэль Ронаэль наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
64'
63'
63'
62'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
62'
62'
Тактическая замена. Интима Жорже уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
58'
58'
58'
Сиони Жиль выбил мяч на угловой.
57'
57'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
52'
Лемуань Фабьен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
51'
51'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
48'
48'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
51'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
50'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает подножку. Бенгтссон Пьер заработал фол.
49'
49'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
48'
[5] - столько добавил арбитр времени.
48'
48'
48'
Пажо Венсан получил травму и заменен. Лемуань Фабьен выходит на поле.
48'
Тактическая замена. Распентино Флориан уходит с поля и его заменяет Роуз Линдси
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Сан-Рюф Николя уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
42'
Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Сан-Рюф Николя совершает грубый фол. Пажо Венсан был жертвой
41'
41'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
40'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия бьет головой мимо ворот
40'
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
39'
38'
38'
Сан-Рюф Николя из команды Бастия. Это Берич Роберт заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
37'
Эль-Каутари Абдулхамед имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
37'
После штрафного удара,который нанес Бенгтссон Пьер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
34'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
33'
33'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Верету Жордан совершает грубый фол. Нанжис Ленни был жертвой
31'
После дальнего удара, который нанес Монне-Паке Кевин мяч отбит вратарем
31'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
29'
Пажо Венсан совершает грубый фол. Распентино Флориан был жертвой
29'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
28'
27'
Сиони Жиль выбил мяч на угловой.
27'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
24'
Верету Жордан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
24'
24'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает подножку. Маига Хабиб заработал фол.
21'
21'
21'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Онианге Принс совершает грубый фол. Пьер-Габриэль Ронаэль был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
19'
Севе Анри из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
17'
15'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
15'
Даник Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Берич Роберт блокирует соперника. Лека Жан-Луи заработал своей команде штрафной.
12'
Берич Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
12'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
12'
12'
11'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия делает подножку. Берич Роберт заработал фол.
11'
10'
Севе Анри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
9'
9'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
7'
6'
6'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
4'
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бастия 0:0 Сент-Этьен
Бастия
11% (23)
Ничья:
34% (71)
Сент-Этьен
55% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (63)
0:1 Сент-Этьен:
24.4% (51)
1:2 Сент-Этьен:
22.5% (47)
0:2 Сент-Этьен:
5.3% (11)
2:1 Бастия:
4.8% (10)
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