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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10174
Бастия
0:0
Конец матча
Сент-Этьен
0'
44' Красная карточка
Сан-Рюф Николя
66' Красная карточка
Лемуань Фабьен
70' Желтая карточка
Даник Гаэль
77' Желтая карточка
Корнье Бенжамин
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
92'
Булая Фарид из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
92'
Мостефа Мехди наказан за толчок Маига Хабиб
Угловой
92'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.

Фол, нарушение
91'
Корнье Бенжамин из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
91'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 10174 болельщиков
90'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
90'
Булая Фарид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
90'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
89'
Булая Фарид из команды Бастия делает навес
88'
Удар от ворот произведет Бастия
88'
Корнье Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
87'
Роуз Линдси из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
87'
Севе Анри отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
86'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Тактическая замена. Нанжис Ленни уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
82'
Онианге Принс наказан за толчок Перрен Лоик
82'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
81'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Даник Гаэль из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Тактическая замена. Пьер-Габриэль Ронаэль уходит с поля и его заменяет Полома Пьер-Ив
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
80'
Корнье Бенжамин имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
79'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
77'
Корнье Бенжамин из команды Сент-Этьен был наказан за старое нарушение.
77'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
77'
Нанжис Ленни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Сиони Жиль из команды Бастия. Это Монне-Паке Кевин заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
74'
Маига Хабиб наказан за толчок Сиони Жиль
73'
Удар от ворот произведет Бастия
71'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Монне-Паке Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
70'
Даник Гаэль получает желтую карточку.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Даник Гаэль совершает грубый фол. Монне-Паке Кевин был жертвой
69'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
68'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
68'
Маига Хабиб выбил мяч на угловой.
Угловой
68'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
68'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч на угловой.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Эль-Каутари Абдулхамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Лемуань Фабьен уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
65'
Лемуань Фабьен совершает грубый фол. Эль-Каутари Абдулхамед был жертвой
65'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
65'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
64'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
63'
Удар от ворот произведет Бастия
62'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
Угловой
62'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
62'
Тактическая замена. Интима Жорже уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
58'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
58'
Сиони Жиль выбил мяч на угловой.
57'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
57'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Удар от ворот произведет Бастия
52'
Лемуань Фабьен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
51'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
51'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
48'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Сент-Максимин Аллан.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
51'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает подножку. Бенгтссон Пьер заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Бастия
49'
Онианге Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает навес
48'
[5] - столько добавил арбитр времени.
48'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Пажо Венсан получил травму и заменен. Лемуань Фабьен выходит на поле.
48'
Тактическая замена. Распентино Флориан уходит с поля и его заменяет Роуз Линдси
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
44'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Сан-Рюф Николя уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Травма, повреждение
42'
Пажо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Сан-Рюф Николя совершает грубый фол. Пажо Венсан был жертвой
41'
Удар от ворот произведет Бастия
41'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
40'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия бьет головой мимо ворот
Угловой
40'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой справа.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
39'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
39'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Сан-Рюф Николя из команды Бастия. Это Берич Роберт заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
37'
Эль-Каутари Абдулхамед имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает навес
37'
После штрафного удара,который нанес Бенгтссон Пьер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
36'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
34'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
34'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
34'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
34'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
33'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
33'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Верету Жордан совершает грубый фол. Нанжис Ленни был жертвой
31'
После дальнего удара, который нанес Монне-Паке Кевин мяч отбит вратарем
31'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
30'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
29'
Пажо Венсан совершает грубый фол. Распентино Флориан был жертвой
29'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Каутари Абдулхамед.
Угловой
28'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
27'
Сиони Жиль выбил мяч на угловой.
27'
Теофил-Катерин Кевин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Маига Хабиб из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Сан-Рюф Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Удар от ворот произведет Бастия
24'
Верету Жордан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
24'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
24'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает подножку. Маига Хабиб заработал фол.
21'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
21'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Онианге Принс совершает грубый фол. Пьер-Габриэль Ронаэль был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
19'
Севе Анри из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Нанжис Ленни заработал фол.
17'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
15'
Даник Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Берич Роберт блокирует соперника. Лека Жан-Луи заработал своей команде штрафной.
12'
Берич Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
12'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
12'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Эль-Каутари Абдулхамед из команды Бастия делает подножку. Берич Роберт заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Бастия
10'
Севе Анри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
9'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия делает навес
Офсайд
9'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
9'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
7'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Сиони Жиль из команды Бастия попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает навес
4'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бастия 0:0 Сент-Этьен
Бастия
11% (23)
Ничья:
34% (71)
Сент-Этьен
55% (115)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (63)
Сент-Этьен:
24.4% (51)
Сент-Этьен:
22.5% (47)
Сент-Этьен:
5.3% (11)
Бастия:
4.8% (10)
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